2020-2021 İnegölspor 1 - 0 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında İnegölspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında İnegölspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İnegölspor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında İnegölspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İnegölspor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
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İnegölspor - Ergene Velimeşe Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Kolak(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Serhat Sağır(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın(dördüncü Hakem)
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 84. Denis Taşkesen, 88. Fatih Çiplak, 20. Erdem Seçgin, 16. Selimcan Temel, 7. Fatih Üge, 17. Abdulkadir Kuzey, 11. Emir Özsoy
Yedekler
70. Mertcan Babat, 23. Oğuz Çetinkaya, 77. Erdal Kaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 2. Yunus Emre Duyan, 10. Erdi Can Şehit, 61. Selim Can İnci, 36. Berkan Çelik, 8. Metin Yüksel
Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer
Goller
Abdulkadir Kuzey,48.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Abdulkadir Kuzey 83.dk, Sarı Kart Emir Özsoy 39.dk, Sarı Kart Selimcan Temel 56.dk, Sarı Kart Bünyamin Yavaşoğlu 90+7.dk
Oyundan Çıkanlar
Fatih Üge 69.dk, Emir Özsoy 69.dk, Erdem Seçgin 78.dk, Erdal Kaya 90+6.dk
Oyuna Girenler
Metin Yüksel 69.dk, Bünyamin Yavaşoğlu 69.dk, Erdal Kaya 78.dk, Selim Can İnci 90+6.dk
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 9. Embiya Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 3. Alişan Ural, 69. Eser Akbaş, 70. Yüksel Şişman
Yedekler
99. Emre Güler, 11. Ergun Cengiz, 14. Furkan Külekci, 61. Ömer Salihoğlu
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Semih Kahraman 56.dk, Sarı Kart Yüksel Şişman 27.dk
Oyundan Çıkanlar
Yüksel Şişman 61.dk
Oyuna Girenler
Ergun Cengiz 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|10
|9
|1
|0
|33
|8
|28
|25
|2
|24Erzincanspor
|9
|6
|2
|1
|15
|6
|20
|9
|3
|Hekimoğlu Trabzon
|9
|5
|3
|1
|18
|5
|18
|13
|4
|Sancaktepe FK
|8
|5
|2
|1
|17
|4
|17
|13
|5
|Uşak Spor
|9
|5
|2
|2
|17
|11
|17
|6
|6
|Sarıyer
|8
|4
|4
|0
|9
|2
|16
|7
|7
|Kocaelispor
|8
|4
|2
|2
|8
|8
|14
|0
|8
|Ankara Demirspor
|7
|4
|1
|2
|16
|8
|13
|8
|9
|Afjet Afyonspor
|8
|3
|3
|2
|9
|10
|12
|-1
|10
|Amed Sportif
|9
|4
|0
|5
|10
|16
|12
|-6
|11
|Zonguldak Kömürspor
|9
|2
|3
|4
|5
|9
|9
|-4
|12
|Çorum FK
|7
|2
|1
|4
|11
|13
|7
|-2
|13
|Kahramanmaraşspor
|7
|1
|4
|2
|8
|10
|7
|-2
|14
|İnegölspor
|9
|1
|4
|4
|8
|14
|7
|-6
|15
|Ergene Velimeşe
|10
|1
|3
|6
|9
|16
|6
|-7
|16
|Hacettepe Spor
|10
|1
|3
|6
|7
|15
|6
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|9
|1
|3
|5
|5
|17
|6
|-12
|18
|Gümüşhanespor
|9
|1
|2
|6
|10
|20
|5
|-10
|19
|Şanlıurfaspor
|9
|1
|1
|7
|5
|28
|4
|-23
Fikstür
|14.11.2020
|Gümüşhanespor
|1-4
|Hekimoğlu Trabzon
|14.11.2020
|Zonguldak Kömürspor
|2-0
|Şanlıurfaspor
|14.11.2020
|Hacettepe Spor
|1-1
|Uşak Spor
|14.11.2020
|Sarıyer
|1-0
|24Erzincanspor
|14.11.2020
|Manisa FK
|3-1
|Kahramanmaraşspor
|14.11.2020
|Kocaelispor
|0-1
|Sancaktepe FK
|14.11.2020
|Çorum FK
|P-P
|Amed Sportif
|14.11.2020
|Afjet Afyonspor
|P-P
|Ankara Demirspor
|14.11.2020
|İnegölspor
|1-0
|Ergene Velimeşe