2020-2021 İnegölspor 1 - 0 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 10. hafta maçında İnegölspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki İnegölspor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?

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