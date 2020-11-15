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  3. 2020-2021 İnegölspor 1 - 0 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

2020-2021 İnegölspor 1 - 0 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında İnegölspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İnegölspor 1 - 0 Ergene Velimeşe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında İnegölspor, Ergene Velimeşe Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. İnegölspor ve Ergene Velimeşe Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  10. hafta maçında İnegölspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İnegölspor - Ergene Velimeşe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İnegölspor - Ergene Velimeşe Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Batuhan Kolak(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Serhat Sağır(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın(dördüncü Hakem)

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 84. Denis Taşkesen, 88. Fatih Çiplak, 20. Erdem Seçgin, 16. Selimcan Temel, 7. Fatih Üge, 17. Abdulkadir Kuzey, 11. Emir Özsoy

Yedekler
70. Mertcan Babat, 23. Oğuz Çetinkaya, 77. Erdal Kaya, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 2. Yunus Emre Duyan, 10. Erdi Can Şehit, 61. Selim Can İnci, 36. Berkan Çelik, 8. Metin Yüksel

Teknik Sorumlu
Cüneyt Biçer

Goller
Abdulkadir Kuzey,48.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Abdulkadir Kuzey 83.dk, Sarı Kart Emir Özsoy 39.dk, Sarı Kart Selimcan Temel 56.dk, Sarı Kart Bünyamin Yavaşoğlu 90+7.dk

Oyundan Çıkanlar
Fatih Üge 69.dk, Emir Özsoy 69.dk, Erdem Seçgin 78.dk, Erdal Kaya 90+6.dk

Oyuna Girenler
Metin Yüksel 69.dk, Bünyamin Yavaşoğlu 69.dk, Erdal Kaya 78.dk, Selim Can İnci 90+6.dk

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 4. Ömer Esenkaya, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 9. Embiya Ayyıldız, 26. Semih Ceylan, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 3. Alişan Ural, 69. Eser Akbaş, 70. Yüksel Şişman

Yedekler
99. Emre Güler, 11. Ergun Cengiz, 14. Furkan Külekci, 61. Ömer Salihoğlu

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Semih Kahraman 56.dk, Sarı Kart Yüksel Şişman 27.dk

Oyundan Çıkanlar
Yüksel Şişman 61.dk

Oyuna Girenler
Ergun Cengiz 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK109103382825
224Erzincanspor9621156209
3Hekimoğlu Trabzon95311851813
4Sancaktepe FK85211741713
5Uşak Spor95221711176
6Sarıyer844092167
7Kocaelispor842288140
8Ankara Demirspor7412168138
9Afjet Afyonspor833291012-1
10Amed Sportif9405101612-6
11Zonguldak Kömürspor9234599-4
12Çorum FK721411137-2
13Kahramanmaraşspor71428107-2
14İnegölspor91448147-6
15Ergene Velimeşe101369166-7
16Hacettepe Spor101367156-8
17Niğde Anadolu FK91355176-12
18Gümüşhanespor912610205-10
19Şanlıurfaspor91175284-23

Fikstür

14.11.2020Gümüşhanespor1-4Hekimoğlu Trabzon
14.11.2020Zonguldak Kömürspor2-0Şanlıurfaspor
14.11.2020Hacettepe Spor1-1Uşak Spor
14.11.2020Sarıyer1-024Erzincanspor
14.11.2020Manisa FK3-1Kahramanmaraşspor
14.11.2020Kocaelispor0-1Sancaktepe FK
14.11.2020Çorum FKP-PAmed Sportif
14.11.2020Afjet AfyonsporP-PAnkara Demirspor
14.11.2020İnegölspor1-0Ergene Velimeşe


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