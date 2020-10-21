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2020-2021 İnegölspor 2 - 3 Çorum / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında İnegölspor, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İnegölspor 2 - 3 Çorum / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında İnegölspor, Çorum ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İnegölspor ve Çorum taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında İnegölspor sahasında Çorum ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İnegölspor - Çorum maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Terece(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Yüksel(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 9. Ahmet Hakan Şahin, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 42. Ali Aydemir, 23. Oğuz Çetinkaya

Yedekler
70. Mertcan Babat, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 7. Fatih Üge, 10. Erdi Can Şehit, 77. Erdal Kaya, 26. Ogün Çalışkan, 36. Berkan Çelik, 61. Selim Can İnci, 84. Denis Taşkesen

Teknik Sorumlu
Osman Özdemir

Goller
Ali Aydemir,20.dk (f), Emir Özsoy,36.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Metin Yüksel 83.dk, Sarı Kart Abdulkadir Kuzey 45+2.dk, Sarı Kart Oğuz Çetinkaya 38.dk, Sarı Kart Emir Özsoy 42.dk, Sarı Kart Selimcan Temel 18.dk, Sarı Kart Ahmet Hakan Şahin 19.dk

Oyundan Çıkanlar
Metin Yüksel 84.dk, Ali Aydemir 70.dk, Emir Özsoy 66.dk

Oyuna Girenler
Erdi Can Şehit 84.dk, Fatih Üge 70.dk, Denis Taşkesen 66.dk

ÇORUMÇorum

Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 26. Mete Yıldız, 15. Muhammet Fettahoğlu, 10. Umut Kaya, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş

Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 33. Nafican Yardımcı, 8. Onur Kolay, 6. Kerem Çağatay, 27. Mikail Albayrak, 17. Kıvanç Kaya

Teknik Sorumlu
Bahri Kaya

Goller
Umut Kaya,68.dk (p), Sinan Kurumuş,85.dk (p), Kıvanç Kaya,90+1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kerem Çağatay 45+2.dk, Sarı Kart Eren Tokat 87.dk, Sarı Kart Hasan Hüseyin Akınay 81.dk

Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Can Taşkıran 65.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 38.dk, Muhammet Fettahoğlu 38.dk, Mete Yıldız 38.dk, Cengiz Ötkün 65.dk

Oyuna Girenler
Mikail Albayrak 65.dk, Nafican Yardımcı 38.dk, Onur Kolay 38.dk, Kerem Çağatay 38.dk, Kıvanç Kaya 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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