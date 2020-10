2020-2021 İnegölspor 2 - 3 Çorum / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında İnegölspor, Çorum ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İnegölspor ve Çorum taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında İnegölspor sahasında Çorum ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İnegölspor - Çorum maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

İnegöl İlçe Stadı - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.10.2020 15:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Terece(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Yüksel(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)

İnegölspor

İnegölspor İlk 11

1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 9. Ahmet Hakan Şahin, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 42. Ali Aydemir, 23. Oğuz Çetinkaya



Yedekler

70. Mertcan Babat, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 7. Fatih Üge, 10. Erdi Can Şehit, 77. Erdal Kaya, 26. Ogün Çalışkan, 36. Berkan Çelik, 61. Selim Can İnci, 84. Denis Taşkesen



Teknik Sorumlu

Osman Özdemir



Goller

Ali Aydemir,20.dk (f), Emir Özsoy,36.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Metin Yüksel 83.dk, Sarı Kart Abdulkadir Kuzey 45+2.dk, Sarı Kart Oğuz Çetinkaya 38.dk, Sarı Kart Emir Özsoy 42.dk, Sarı Kart Selimcan Temel 18.dk, Sarı Kart Ahmet Hakan Şahin 19.dk



Oyundan Çıkanlar

Metin Yüksel 84.dk, Ali Aydemir 70.dk, Emir Özsoy 66.dk



Oyuna Girenler

Erdi Can Şehit 84.dk, Fatih Üge 70.dk, Denis Taşkesen 66.dk

Çorum

Çorum İlk 11

1. Hasan Hüseyin Akınay, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 26. Mete Yıldız, 15. Muhammet Fettahoğlu, 10. Umut Kaya, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş



Yedekler

23. Deniz Çörtlen, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 33. Nafican Yardımcı, 8. Onur Kolay, 6. Kerem Çağatay, 27. Mikail Albayrak, 17. Kıvanç Kaya



Teknik Sorumlu

Bahri Kaya



Goller

Umut Kaya,68.dk (p), Sinan Kurumuş,85.dk (p), Kıvanç Kaya,90+1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kerem Çağatay 45+2.dk, Sarı Kart Eren Tokat 87.dk, Sarı Kart Hasan Hüseyin Akınay 81.dk



Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Can Taşkıran 65.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 38.dk, Muhammet Fettahoğlu 38.dk, Mete Yıldız 38.dk, Cengiz Ötkün 65.dk



Oyuna Girenler

Mikail Albayrak 65.dk, Nafican Yardımcı 38.dk, Onur Kolay 38.dk, Kerem Çağatay 38.dk, Kıvanç Kaya 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 5 5 0 0 22 3 15 19 2 Sancaktepe FK 5 3 2 0 11 1 11 10 3 Ankara Demirspor 5 3 1 1 13 5 10 8 4 Uşak Spor 5 3 1 1 11 5 10 6 5 24Erzincanspor 4 3 1 0 8 3 10 5 6 Sarıyer 5 2 3 0 6 2 9 4 7 Kocaelispor 4 2 1 1 5 6 7 -1 8 Hekimoğlu Trabzon 4 1 3 0 5 2 6 3 9 Amed Sportif 5 2 0 3 4 9 6 -5 10 Kahramanmaraşspor 4 1 2 1 4 4 5 0 11 Gümüşhanespor 5 1 2 2 6 7 5 -1 12 Zonguldak Kömürspor 5 1 2 2 3 5 5 -2 13 Afjet Afyonspor 5 1 2 2 3 7 5 -4 14 Hacettepe Spor 5 1 1 3 3 5 4 -2 15 Çorum FK 4 1 1 2 5 9 4 -4 16 Niğde Anadolu FK 5 1 1 3 3 10 4 -7 17 Ergene Velimeşe 5 0 2 3 6 10 2 -4 18 İnegölspor 5 0 2 3 4 10 2 -6 19 Şanlıurfaspor 5 0 1 4 3 22 1 -19

