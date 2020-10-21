2020-2021 İnegölspor 2 - 3 Çorum / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında İnegölspor, Çorum ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında İnegölspor, Çorum ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. İnegölspor ve Çorum taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında İnegölspor sahasında Çorum ile 14.10.2020 15:30'da karşılaştı. İnegöl İlçe Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İnegölspor - Çorum maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
İnegöl İlçe Stadı - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 15:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Terece(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Yüksel(2. Yardımcı Hakem), Yusuf Aydın(dördüncü Hakem)
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 5. Gökhan Kurumuş, 8. Metin Yüksel, 9. Ahmet Hakan Şahin, 11. Emir Özsoy, 16. Selimcan Temel, 17. Abdulkadir Kuzey, 21. Caner Solmaz, 25. Bilal Yıldırım, 42. Ali Aydemir, 23. Oğuz Çetinkaya
Yedekler
70. Mertcan Babat, 2. Yunus Emre Duyan, 3. Ömer Faruk Şenkan, 7. Fatih Üge, 10. Erdi Can Şehit, 77. Erdal Kaya, 26. Ogün Çalışkan, 36. Berkan Çelik, 61. Selim Can İnci, 84. Denis Taşkesen
Teknik Sorumlu
Osman Özdemir
Goller
Ali Aydemir,20.dk (f), Emir Özsoy,36.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Metin Yüksel 83.dk, Sarı Kart Abdulkadir Kuzey 45+2.dk, Sarı Kart Oğuz Çetinkaya 38.dk, Sarı Kart Emir Özsoy 42.dk, Sarı Kart Selimcan Temel 18.dk, Sarı Kart Ahmet Hakan Şahin 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Metin Yüksel 84.dk, Ali Aydemir 70.dk, Emir Özsoy 66.dk
Oyuna Girenler
Erdi Can Şehit 84.dk, Fatih Üge 70.dk, Denis Taşkesen 66.dk
Çorum İlk 11
1. Hasan Hüseyin Akınay, 54. Tarık Mayhoş, 4. Salih Zafer Kurşunlu, 52. Eren Tokat, 2. Mehmet Seyfettin Sedef, 26. Mete Yıldız, 15. Muhammet Fettahoğlu, 10. Umut Kaya, 20. Yılmaz Can Taşkıran, 11. Cengiz Ötkün, 99. Sinan Kurumuş
Yedekler
23. Deniz Çörtlen, 53. Ertuğrul Sancaktutan, 33. Nafican Yardımcı, 8. Onur Kolay, 6. Kerem Çağatay, 27. Mikail Albayrak, 17. Kıvanç Kaya
Teknik Sorumlu
Bahri Kaya
Goller
Umut Kaya,68.dk (p), Sinan Kurumuş,85.dk (p), Kıvanç Kaya,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Çağatay 45+2.dk, Sarı Kart Eren Tokat 87.dk, Sarı Kart Hasan Hüseyin Akınay 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Can Taşkıran 65.dk, Mehmet Seyfettin Sedef 38.dk, Muhammet Fettahoğlu 38.dk, Mete Yıldız 38.dk, Cengiz Ötkün 65.dk
Oyuna Girenler
Mikail Albayrak 65.dk, Nafican Yardımcı 38.dk, Onur Kolay 38.dk, Kerem Çağatay 38.dk, Kıvanç Kaya 65.dk
Puan Durumu
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|Manisa FK
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|Sancaktepe FK
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|2
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|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
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|3
|1
|1
|13
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|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
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|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
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|2
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|2
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|4
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|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
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|Hekimoğlu Trabzon
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|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
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|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor