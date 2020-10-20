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2020-2021 İskenderun, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında İskenderun, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İskenderun, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında İskenderun, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. İskenderun ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında İskenderun sahasında Nazilli Belediyespor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  İskenderun - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Sarıtaş(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 22. Yüksel Kayaalp, 5. Dede Çelik, 31. Murat Şimşek, 34. Engin Berk Nebioğlu, 49. Mert Özdestici, 12. Mutlu İlengöz, 10. Buğra Temel, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 17. Oğuzhan Erdoğan, 9. Uğur Uğur

Yedekler
1. Enes Akgün, 35. Tolga Cevher, 97. Sefa Aktepe, 14. Emre Hasan Balcı, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir, 27. Yeldar Yamaç

Teknik Sorumlu
Ali Beykoz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Mutlu İlengöz 37.dk, Sarı Kart Ahmet Buğrahan Tuncay 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Uğur 46.dk, Mutlu İlengöz 77.dk, Mert Özdestici 85.dk, Buğra Temel 66.dk

Oyuna Girenler
Yeldar Yamaç 46.dk, Sefa Aktepe 77.dk, Tolga Cevher 85.dk, Burak Temir 66.dk

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
92. Zekeriya Topayan, 2. Sinan Akgöl, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 54. Murat Can Bölükbaşı, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 8. Ufukcan Engin, 35. Aytaç Deniz, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu

Yedekler
98. Hasan Çayrak, 69. Selçuk Hakalmaz, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 53. Tamer Arıcı, 25. Zafer Özden

Teknik Sorumlu
Hasan Şermet

Goller
Murat Can Bölükbaşı,63.dk (h), Aytaç Deniz,72.dk (f), Murat Can Bölükbaşı,78.dk (f), Polat Güren,90+1.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Oktay Kancı 83.dk, Sarı Kart Mehmet Ersavaş 44.dk, Sarı Kart Berkay Çakır 61.dk

Oyundan Çıkanlar
Aytaç Deniz 83.dk, Murat Can Bölükbaşı 86.dk, Mehmet Ersavaş 75.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 86.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Kayıkcı 83.dk, Muhammet Ali Aydın 86.dk, Zafer Özden 75.dk, Sefa Korkmaz 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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