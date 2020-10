2020-2021 İskenderun, Nazilli Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında İskenderun, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. İskenderun ve Nazilli Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında İskenderun sahasında Nazilli Belediyespor ile 17.10.2020 14:30'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki İskenderun - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Payas İlçe Stadı - Hatay stadyumunda oynanan maç 0-4 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Adem Sarıtaş(hakem), Serdar Soydan(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Tuncay Sağlam(dördüncü Hakem)

İskenderun

İskenderun İlk 11

13. Ramazan Haklı, 22. Yüksel Kayaalp, 5. Dede Çelik, 31. Murat Şimşek, 34. Engin Berk Nebioğlu, 49. Mert Özdestici, 12. Mutlu İlengöz, 10. Buğra Temel, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 17. Oğuzhan Erdoğan, 9. Uğur Uğur



Yedekler

1. Enes Akgün, 35. Tolga Cevher, 97. Sefa Aktepe, 14. Emre Hasan Balcı, 55. Fadıl Kocaoğlu, 70. Burak Temir, 27. Yeldar Yamaç



Teknik Sorumlu

Ali Beykoz



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Mutlu İlengöz 37.dk, Sarı Kart Ahmet Buğrahan Tuncay 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Uğur Uğur 46.dk, Mutlu İlengöz 77.dk, Mert Özdestici 85.dk, Buğra Temel 66.dk



Oyuna Girenler

Yeldar Yamaç 46.dk, Sefa Aktepe 77.dk, Tolga Cevher 85.dk, Burak Temir 66.dk

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

92. Zekeriya Topayan, 2. Sinan Akgöl, 3. Oktay Kancı, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 54. Murat Can Bölükbaşı, 16. Berkay Çakır, 17. Hasan Demir, 8. Ufukcan Engin, 35. Aytaç Deniz, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu



Yedekler

98. Hasan Çayrak, 69. Selçuk Hakalmaz, 9. Batuhan Kayıkcı, 10. Muhammet Ali Aydın, 23. Sefa Korkmaz, 53. Tamer Arıcı, 25. Zafer Özden



Teknik Sorumlu

Hasan Şermet



Goller

Murat Can Bölükbaşı,63.dk (h), Aytaç Deniz,72.dk (f), Murat Can Bölükbaşı,78.dk (f), Polat Güren,90+1.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Oktay Kancı 83.dk, Sarı Kart Mehmet Ersavaş 44.dk, Sarı Kart Berkay Çakır 61.dk



Oyundan Çıkanlar

Aytaç Deniz 83.dk, Murat Can Bölükbaşı 86.dk, Mehmet Ersavaş 75.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 86.dk



Oyuna Girenler

Batuhan Kayıkcı 83.dk, Muhammet Ali Aydın 86.dk, Zafer Özden 75.dk, Sefa Korkmaz 86.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

