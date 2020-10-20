2020-2021 Isparta 32 Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Altındağ Spor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Isparta 32 Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Balcı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 20. Nurettin Çakır, 60. Bekir Karadeniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 99. Volkan Serim
Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 3. Oğuzhan Açıl, 30. Oğuzhan Palaz, 7. Emre Bozatli, 77. Emre Fırtına, 34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler
Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
Goller
Emir Kaan Gültekin,21.dk (f), Nurettin Çakır,72.dk (h), Kadir Turhan,78.dk (f), Nurettin Çakır,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nurettin Çakır 13.dk, Sarı Kart Arif Birşen 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çakır 85.dk, Semih Üstün 85.dk, Bekir Karadeniz 58.dk, Emir Kaan Gültekin 78.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Diler 85.dk, Emre Yüksektepe 85.dk, Emre Fırtına 58.dk, Emre Bozatli 78.dk
Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 10. Timuçin Aşcıgil, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 17. Burak Toker, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin
Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 22. Ali Eren Demirkol, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 21. Utku Doğan, 7. Alperen Doğan
Teknik Sorumlu
Zafer Şahin
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Gökhan Şahin 75.dk, Sarı Kart Gürkan Alver 31.dk, Çift Sarı Kart Furkan Güneş 47.dk, Sarı Kart Utku Doğan 69.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Toker 46.dk, Bayram Can Alyurt 46.dk, Alperen Doğan 64.dk, Furkan Ünsal 76.dk
Oyuna Girenler
Utku Doğan 46.dk, Alperen Doğan 46.dk, Fatih Karslı 64.dk, Ercan Güneri 76.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Karşıyaka
|5
|4
|1
|0
|8
|4
|13
|4
|2
|Somaspor
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|11
|3
|3
|Çatalcaspor
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|9
|6
|4
|Batman Petrolspor
|5
|3
|0
|2
|7
|5
|9
|2
|5
|İçel İdmanyurdu Spor
|4
|2
|2
|0
|5
|1
|8
|4
|6
|Çarşambaspor
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|8
|3
|7
|Elazığ Karakoçan FK
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|8
|1
|8
|Şile Yıldızspor
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|6
|-1
|9
|Isparta 32 Spor
|5
|1
|2
|2
|7
|6
|5
|1
|10
|Arhavispor
|4
|1
|1
|2
|5
|5
|4
|0
|11
|Esenler Erokspor
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|4
|-1
|12
|Gölcükspor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|13
|Erbaaspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|14
|Altındağspor
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|4
|-4
|15
|Osmaniyespor FK
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|-2
|16
|Yalovaspor
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|2
|-6
|17
|Cizrespor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
Fikstür
|17.10.2020
|Cizrespor
|2-2
|Somaspor
|17.10.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|1-0
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Erokspor
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Karşıyaka
|17.10.2020
|Gölcükspor
|0-0
|İçel İdmanyurdu Spor
|17.10.2020
|Esenler Erokspor
|3-1
|Şile Yıldızspor
|17.10.2020
|Elazığ Belediyespor
|Batman Petrolspor
|17.10.2020
|Çatalcaspor
|2-1
|Çarşambaspor
|18.10.2020
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Altındağspor
|18.10.2020
|Erbaaspor
|2-0
|Osmaniyespor FK