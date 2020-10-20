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2020-2021 Isparta 32 Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Isparta 32 Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te  5. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Altındağ Spor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Isparta 32 Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Balcı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 20. Nurettin Çakır, 60. Bekir Karadeniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 99. Volkan Serim

Yedekler
23. Murat Can Yıldız, 3. Oğuzhan Açıl, 30. Oğuzhan Palaz, 7. Emre Bozatli, 77. Emre Fırtına, 34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca

Goller
Emir Kaan Gültekin,21.dk (f), Nurettin Çakır,72.dk (h), Kadir Turhan,78.dk (f), Nurettin Çakır,84.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Nurettin Çakır 13.dk, Sarı Kart Arif Birşen 70.dk

Oyundan Çıkanlar
Nurettin Çakır 85.dk, Semih Üstün 85.dk, Bekir Karadeniz 58.dk, Emir Kaan Gültekin 78.dk

Oyuna Girenler
Mustafa Diler 85.dk, Emre Yüksektepe 85.dk, Emre Fırtına 58.dk, Emre Bozatli 78.dk

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 10. Timuçin Aşcıgil, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 17. Burak Toker, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 22. Ali Eren Demirkol, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 21. Utku Doğan, 7. Alperen Doğan

Teknik Sorumlu
Zafer Şahin

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Gökhan Şahin 75.dk, Sarı Kart Gürkan Alver 31.dk, Çift Sarı Kart Furkan Güneş 47.dk, Sarı Kart Utku Doğan 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Toker 46.dk, Bayram Can Alyurt 46.dk, Alperen Doğan 64.dk, Furkan Ünsal 76.dk

Oyuna Girenler
Utku Doğan 46.dk, Alperen Doğan 46.dk, Fatih Karslı 64.dk, Ercan Güneri 76.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Karşıyaka541084134
2Somaspor532074113
3Çatalcaspor33009396
4Batman Petrolspor53027592
5İçel İdmanyurdu Spor42205184
6Çarşambaspor52216383
7Elazığ Karakoçan FK52216581
8Şile Yıldızspor5131566-1
9Isparta 32 Spor51227651
10Arhavispor41125540
11Esenler Erokspor5113564-1
12Gölcükspor5113354-2
13Erbaaspor5113364-3
14Altındağspor4112264-4
15Osmaniyespor FK3102243-2
16Yalovaspor50235112-6
17Cizrespor3012271-5

Fikstür

17.10.2020Cizrespor2-2Somaspor
17.10.2020Elazığ Karakoçan FK1-0Batman Petrolspor
17.10.2020Erokspor Şile Yıldızspor
17.10.2020Yalovaspor0-1Karşıyaka
17.10.2020Gölcükspor0-0İçel İdmanyurdu Spor
17.10.2020Esenler Erokspor3-1Şile Yıldızspor
17.10.2020Elazığ Belediyespor Batman Petrolspor
17.10.2020Çatalcaspor2-1Çarşambaspor
18.10.2020Isparta 32 Spor4-0Altındağspor
18.10.2020Erbaaspor2-0Osmaniyespor FK


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