2020-2021 Isparta 32 Spor, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Isparta 32 Spor, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te 5. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Altındağ Spor ile 18.10.2020 19:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Isparta 32 Spor - Altındağ Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 19:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Levent Balcı(hakem), Hüseyin Kıvanç Durmaz(1. Yardımcı Hakem), Atakan Tutan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 17. Kadir Turhan, 11. Efşan Geçgin, 54. Volkan Çekiç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 20. Nurettin Çakır, 60. Bekir Karadeniz, 9. Emir Kaan Gültekin, 99. Volkan Serim



Yedekler

23. Murat Can Yıldız, 3. Oğuzhan Açıl, 30. Oğuzhan Palaz, 7. Emre Bozatli, 77. Emre Fırtına, 34. Emre Yüksektepe, 32. Mustafa Diler



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Goller

Emir Kaan Gültekin,21.dk (f), Nurettin Çakır,72.dk (h), Kadir Turhan,78.dk (f), Nurettin Çakır,84.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Nurettin Çakır 13.dk, Sarı Kart Arif Birşen 70.dk



Oyundan Çıkanlar

Nurettin Çakır 85.dk, Semih Üstün 85.dk, Bekir Karadeniz 58.dk, Emir Kaan Gültekin 78.dk



Oyuna Girenler

Mustafa Diler 85.dk, Emre Yüksektepe 85.dk, Emre Fırtına 58.dk, Emre Bozatli 78.dk

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

97. Süleyman Çamlıca, 5. Emrah Sürücü, 6. Furkan Ünsal, 10. Timuçin Aşcıgil, 11. Furkan Güneş, 16. Onur Erdem Günel, 17. Burak Toker, 25. Gürkan Alver, 26. Emre Toptan, 29. Bayram Can Alyurt, 89. Gökhan Şahin



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 4. Kaan Uykur, 22. Ali Eren Demirkol, 9. Ercan Güneri, 77. Fatih Karslı, 21. Utku Doğan, 7. Alperen Doğan



Teknik Sorumlu

Zafer Şahin



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Gökhan Şahin 75.dk, Sarı Kart Gürkan Alver 31.dk, Çift Sarı Kart Furkan Güneş 47.dk, Sarı Kart Utku Doğan 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Burak Toker 46.dk, Bayram Can Alyurt 46.dk, Alperen Doğan 64.dk, Furkan Ünsal 76.dk



Oyuna Girenler

Utku Doğan 46.dk, Alperen Doğan 46.dk, Fatih Karslı 64.dk, Ercan Güneri 76.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Karşıyaka 5 4 1 0 8 4 13 4 2 Somaspor 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Çatalcaspor 3 3 0 0 9 3 9 6 4 Batman Petrolspor 5 3 0 2 7 5 9 2 5 İçel İdmanyurdu Spor 4 2 2 0 5 1 8 4 6 Çarşambaspor 5 2 2 1 6 3 8 3 7 Elazığ Karakoçan FK 5 2 2 1 6 5 8 1 8 Şile Yıldızspor 5 1 3 1 5 6 6 -1 9 Isparta 32 Spor 5 1 2 2 7 6 5 1 10 Arhavispor 4 1 1 2 5 5 4 0 11 Esenler Erokspor 5 1 1 3 5 6 4 -1 12 Gölcükspor 5 1 1 3 3 5 4 -2 13 Erbaaspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 14 Altındağspor 4 1 1 2 2 6 4 -4 15 Osmaniyespor FK 3 1 0 2 2 4 3 -2 16 Yalovaspor 5 0 2 3 5 11 2 -6 17 Cizrespor 3 0 1 2 2 7 1 -5

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