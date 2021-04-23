2020-2021 Isparta 32 Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Isparta 32 Spor, Arhavi Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Isparta 32 Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Arhavi Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Arhavi Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Isparta 32 Spor - Arhavi Spor maçının skoru ne oldu?
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Isparta 32 Spor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Isparta 32 Spor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
Engin Atmaca(hakem), Yakup Keçeci(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Taşdemir(dördüncü Hakem)
Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 5. Batuhan Demirel, 4. Kaan Dorak, 11. Efşan Geçgin, 60. Bekir Karadeniz, 10. Serdar Ümit Deniz, 6. Semih Üstün, 32. Mustafa Diler, 20. Nurettin Çakır, 92. Bilal Çebi, 9. Emir Kaan Gültekin
Yedekler
25. Onur Tekin, 18. Mustafa Acar, 61. Arif Birşen, 91. Kemal Ünal, 21. Muhammed Çoban, 55. Mustafa Eraslan, 48. Kerem Pala
Teknik Sorumlu
Hakan Şimşek
Goller
Serdar Ümit Deniz,65.dk (f), Nurettin Çakır,66.dk (f), Bekir Karadeniz,77.dk (f), Emir Kaan Gültekin,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Serdar Ümit Deniz 21.dk, Sarı Kart Semih Üstün 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Ümit Deniz 80.dk, Bilal Çebi 46.dk, Mustafa Diler 74.dk, Nurettin Çakır 74.dk, Batuhan Demirel 46.dk
Oyuna Girenler
Kemal Ünal 80.dk, Kerem Pala 46.dk, Muhammed Çoban 74.dk, Mustafa Acar 74.dk, Arif Birşen 46.dk
Arhavi Spor İlk 11
99. Baran Güler, 6. Gökhan Kocaman, 10. Hüseyin Terzi, 15. Emirhan Azak, 17. Berat Vardal, 36. Orhan Nahırcı, 54. Burhan Şahin, 55. Eyüp Can Temiz, 61. Tolga Şahin, 88. Abdulkadir Özdemir, 97. Ömer Serbest
Yedekler
19. İbrahim Karaca, 16. İbrahim Ak, 21. Abdurrahman İlkyaz, 28. Oğuzhan Köseoğlu, 41. Emrecan Yıldızhan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Burhan Şahin 6.dk, Sarı Kart Abdurrahman İlkyaz 89.dk, Sarı Kart Emirhan Azak 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Terzi 78.dk, Burhan Şahin 58.dk, Abdulkadir Özdemir 58.dk, Baran Güler 58.dk, Eyüp Can Temiz 36.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Köseoğlu 78.dk, Emrecan Yıldızhan 58.dk, İbrahim Ak 58.dk, İbrahim Karaca 58.dk, Abdurrahman İlkyaz 36.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|30
|19
|9
|2
|60
|27
|66
|33
|2
|Esenler Erokspor
|30
|18
|7
|5
|56
|23
|61
|33
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|30
|14
|9
|7
|39
|24
|51
|15
|4
|Çatalcaspor
|30
|12
|10
|8
|33
|29
|46
|4
|5
|Isparta 32 Spor
|30
|12
|8
|10
|45
|34
|44
|11
|6
|Çarşambaspor
|30
|11
|11
|8
|37
|27
|44
|10
|7
|Şile Yıldızspor
|31
|11
|9
|11
|37
|38
|42
|-1
|8
|Karşıyaka
|30
|11
|7
|12
|34
|38
|40
|-4
|9
|Erbaaspor
|30
|11
|6
|13
|28
|31
|39
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|30
|9
|12
|9
|23
|26
|39
|-3
|11
|Osmaniyespor FK
|30
|11
|8
|11
|32
|30
|41
|2
|12
|Elazığ Karakoçan FK
|30
|8
|13
|9
|31
|34
|37
|-3
|13
|Altındağspor
|30
|9
|10
|11
|28
|32
|37
|-4
|14
|Cizrespor
|30
|6
|12
|12
|26
|51
|30
|-25
|15
|Arhavispor
|30
|6
|9
|15
|20
|42
|27
|-22
|16
|Gölcükspor
|30
|7
|5
|18
|22
|39
|26
|-17
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|18.04.2021
|Elazığ Belediyespor
|Yalovaspor
|18.04.2021
|Erokspor
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Elazığ Karakoçan FK
|1-1
|Yalovaspor
|21.04.2021
|Altındağspor
|4-2
|Karşıyaka
|21.04.2021
|Osmaniyespor FK
|1-1
|Somaspor
|21.04.2021
|Erbaaspor
|0-0
|Çarşambaspor
|21.04.2021
|Esenler Erokspor
|3-1
|Çatalcaspor
|21.04.2021
|Gölcükspor
|1-1
|Cizrespor
|21.04.2021
|Isparta 32 Spor
|4-0
|Arhavispor
|21.04.2021
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Batman Petrolspor