2020-2021 Isparta 32 Spor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 32. hafta maçında Isparta 32 Spor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Arhavi Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 32. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Arhavi Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Isparta 32 Spor - Arhavi Spor maçının skoru ne oldu? Isparta 32 Spor, Arhavi Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Isparta 32 Spor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Isparta 32 Spor Arhavi Spor Maçının Hakemleri

Engin Atmaca(hakem), Yakup Keçeci(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Salduz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Taşdemir(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 5. Batuhan Demirel, 4. Kaan Dorak, 11. Efşan Geçgin, 60. Bekir Karadeniz, 10. Serdar Ümit Deniz, 6. Semih Üstün, 32. Mustafa Diler, 20. Nurettin Çakır, 92. Bilal Çebi, 9. Emir Kaan Gültekin



Yedekler

25. Onur Tekin, 18. Mustafa Acar, 61. Arif Birşen, 91. Kemal Ünal, 21. Muhammed Çoban, 55. Mustafa Eraslan, 48. Kerem Pala



Teknik Sorumlu

Hakan Şimşek



Goller

Serdar Ümit Deniz,65.dk (f), Nurettin Çakır,66.dk (f), Bekir Karadeniz,77.dk (f), Emir Kaan Gültekin,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Serdar Ümit Deniz 21.dk, Sarı Kart Semih Üstün 45.dk



Oyundan Çıkanlar

Serdar Ümit Deniz 80.dk, Bilal Çebi 46.dk, Mustafa Diler 74.dk, Nurettin Çakır 74.dk, Batuhan Demirel 46.dk



Oyuna Girenler

Kemal Ünal 80.dk, Kerem Pala 46.dk, Muhammed Çoban 74.dk, Mustafa Acar 74.dk, Arif Birşen 46.dk

Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

99. Baran Güler, 6. Gökhan Kocaman, 10. Hüseyin Terzi, 15. Emirhan Azak, 17. Berat Vardal, 36. Orhan Nahırcı, 54. Burhan Şahin, 55. Eyüp Can Temiz, 61. Tolga Şahin, 88. Abdulkadir Özdemir, 97. Ömer Serbest



Yedekler

19. İbrahim Karaca, 16. İbrahim Ak, 21. Abdurrahman İlkyaz, 28. Oğuzhan Köseoğlu, 41. Emrecan Yıldızhan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Burhan Şahin 6.dk, Sarı Kart Abdurrahman İlkyaz 89.dk, Sarı Kart Emirhan Azak 34.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Terzi 78.dk, Burhan Şahin 58.dk, Abdulkadir Özdemir 58.dk, Baran Güler 58.dk, Eyüp Can Temiz 36.dk



Oyuna Girenler

Oğuzhan Köseoğlu 78.dk, Emrecan Yıldızhan 58.dk, İbrahim Ak 58.dk, İbrahim Karaca 58.dk, Abdurrahman İlkyaz 36.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 30 19 9 2 60 27 66 33 2 Esenler Erokspor 30 18 7 5 56 23 61 33 3 İçel İdmanyurdu Spor 30 14 9 7 39 24 51 15 4 Çatalcaspor 30 12 10 8 33 29 46 4 5 Isparta 32 Spor 30 12 8 10 45 34 44 11 6 Çarşambaspor 30 11 11 8 37 27 44 10 7 Şile Yıldızspor 31 11 9 11 37 38 42 -1 8 Karşıyaka 30 11 7 12 34 38 40 -4 9 Erbaaspor 30 11 6 13 28 31 39 -3 10 Batman Petrolspor 30 9 12 9 23 26 39 -3 11 Osmaniyespor FK 30 11 8 11 32 30 41 2 12 Elazığ Karakoçan FK 30 8 13 9 31 34 37 -3 13 Altındağspor 30 9 10 11 28 32 37 -4 14 Cizrespor 30 6 12 12 26 51 30 -25 15 Arhavispor 30 6 9 15 20 42 27 -22 16 Gölcükspor 30 7 5 18 22 39 26 -17 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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