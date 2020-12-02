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2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, Yalovaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  12. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Yalovaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Isparta 32 Spor - Yalovaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Yunus Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 18. Mustafa Acar, 99. Volkan Serim, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır

Yedekler
13. Emre Güler, 60. Bekir Karadeniz, 5. Batuhan Demirel, 7. Emre Bozatli, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 33. Burak Sarı

Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
 

YALOVASPORYalovaspor

Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli

Yedekler
54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici, 4. Salih Kaan Kaplan

Teknik Sorumlu
Murat Akan
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1İçel İdmanyurdu Spor127411732514
2Somaspor117311762411
3Çatalcaspor11731189249
4Karşıyaka11641157228
5Çarşambaspor11632167219
6Esenler Erokspor10613137196
7Şile Yıldızspor125431513192
8Isparta 32 Spor104331511154
9Batman Petrolspor11434101115-1
10Altındağspor104247814-1
11Elazığ Karakoçan FK12345101313-3
12Erbaaspor1131751210-7
13Gölcükspor112275128-7
14Osmaniyespor FK1031691310-4
15Cizrespor111376226-16
16Yalovaspor101278195-11
17Arhavispor101185184-13

Fikstür

22.11.2020Erokspor Elazığ Karakoçan FK
02.12.2020Esenler Erokspor1-0Elazığ Belediyespor
02.12.2020Isparta 32 Spor1-2Yalovaspor
02.12.2020Altındağspor1-0Arhavispor
02.12.2020Erbaaspor0-1Cizrespor
02.12.2020Batman Petrolspor0-0Karşıyaka
02.12.2020Şile Yıldızspor0-1Çarşambaspor
02.12.2020Osmaniyespor FK1-2Çatalcaspor
02.12.2020İçel İdmanyurdu Spor1-0Somaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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