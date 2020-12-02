2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, Yalovaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Yalovaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Isparta 32 Spor - Yalovaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Isparta Atatürk Stadı - Isparta
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Hakemleri
Tarık Güldal(hakem), Yunus Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)
Isparta 32 Spor İlk 11
27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 18. Mustafa Acar, 99. Volkan Serim, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır
Yedekler
13. Emre Güler, 60. Bekir Karadeniz, 5. Batuhan Demirel, 7. Emre Bozatli, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 33. Burak Sarı
Teknik Sorumlu
Hakan Hayati Karaca
Yalovaspor İlk 11
1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli
Yedekler
54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici, 4. Salih Kaan Kaplan
Teknik Sorumlu
Murat Akan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|İçel İdmanyurdu Spor
|12
|7
|4
|1
|17
|3
|25
|14
|2
|Somaspor
|11
|7
|3
|1
|17
|6
|24
|11
|3
|Çatalcaspor
|11
|7
|3
|1
|18
|9
|24
|9
|4
|Karşıyaka
|11
|6
|4
|1
|15
|7
|22
|8
|5
|Çarşambaspor
|11
|6
|3
|2
|16
|7
|21
|9
|6
|Esenler Erokspor
|10
|6
|1
|3
|13
|7
|19
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|12
|5
|4
|3
|15
|13
|19
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|10
|4
|3
|3
|15
|11
|15
|4
|9
|Batman Petrolspor
|11
|4
|3
|4
|10
|11
|15
|-1
|10
|Altındağspor
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|14
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|13
|-3
|12
|Erbaaspor
|11
|3
|1
|7
|5
|12
|10
|-7
|13
|Gölcükspor
|11
|2
|2
|7
|5
|12
|8
|-7
|14
|Osmaniyespor FK
|10
|3
|1
|6
|9
|13
|10
|-4
|15
|Cizrespor
|11
|1
|3
|7
|6
|22
|6
|-16
|16
|Yalovaspor
|10
|1
|2
|7
|8
|19
|5
|-11
|17
|Arhavispor
|10
|1
|1
|8
|5
|18
|4
|-13
Fikstür
|22.11.2020
|Erokspor
|Elazığ Karakoçan FK
|02.12.2020
|Esenler Erokspor
|1-0
|Elazığ Belediyespor
|02.12.2020
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Yalovaspor
|02.12.2020
|Altındağspor
|1-0
|Arhavispor
|02.12.2020
|Erbaaspor
|0-1
|Cizrespor
|02.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-0
|Karşıyaka
|02.12.2020
|Şile Yıldızspor
|0-1
|Çarşambaspor
|02.12.2020
|Osmaniyespor FK
|1-2
|Çatalcaspor
|02.12.2020
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-0
|Somaspor