2020-2021 Isparta 32 Spor, Yalovaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Isparta 32 Spor, Yalovaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor ve Yalovaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 12. hafta maçında Isparta 32 Spor sahasında Yalovaspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Isparta 32 Spor - Yalovaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Isparta Atatürk Stadı - Isparta stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Isparta Atatürk Stadı - Isparta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Isparta 32 Spor Yalovaspor Maçının Hakemleri

Tarık Güldal(hakem), Yunus Yıldız(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Anıl Yılmaz(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

27. Gökhan Köstereli, 61. Arif Birşen, 11. Efşan Geçgin, 17. Kadir Turhan, 14. Kaan Oruç, 6. Semih Üstün, 10. Serdar Ümit Deniz, 18. Mustafa Acar, 99. Volkan Serim, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır



Yedekler

13. Emre Güler, 60. Bekir Karadeniz, 5. Batuhan Demirel, 7. Emre Bozatli, 32. Mustafa Diler, 50. Akın Karaaslan, 33. Burak Sarı



Teknik Sorumlu

Hakan Hayati Karaca



Yalovaspor

Yalovaspor İlk 11

1. Ahmet Pekgöz, 3. Fatih Hüseyin Salım, 7. Cemal Doğu, 8. Erhan Bal, 9. Oğuzhan Bozkurt, 17. Alperen Topçular, 20. Mehmet Murat Gülbaba, 87. Emrah Şahinçiftçi, 88. Onurcan Küçük, 95. Yakup Kayış, 97. İbrahim Anıl Tekeli



Yedekler

54. Görkem Güner, 11. Cenk Kuşku, 39. Ümran Zambak, 92. Kutsal Manici, 4. Salih Kaan Kaplan



Teknik Sorumlu

Murat Akan



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İçel İdmanyurdu Spor 12 7 4 1 17 3 25 14 2 Somaspor 11 7 3 1 17 6 24 11 3 Çatalcaspor 11 7 3 1 18 9 24 9 4 Karşıyaka 11 6 4 1 15 7 22 8 5 Çarşambaspor 11 6 3 2 16 7 21 9 6 Esenler Erokspor 10 6 1 3 13 7 19 6 7 Şile Yıldızspor 12 5 4 3 15 13 19 2 8 Isparta 32 Spor 10 4 3 3 15 11 15 4 9 Batman Petrolspor 11 4 3 4 10 11 15 -1 10 Altındağspor 10 4 2 4 7 8 14 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 12 3 4 5 10 13 13 -3 12 Erbaaspor 11 3 1 7 5 12 10 -7 13 Gölcükspor 11 2 2 7 5 12 8 -7 14 Osmaniyespor FK 10 3 1 6 9 13 10 -4 15 Cizrespor 11 1 3 7 6 22 6 -16 16 Yalovaspor 10 1 2 7 8 19 5 -11 17 Arhavispor 10 1 1 8 5 18 4 -13

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