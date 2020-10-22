2020-2021 İstanbulspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. İstanbulspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında İstanbulspor sahasında Akhisarspor ile 22.10.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İstanbulspor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Pakkan(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 6 4 2 0 13 6 14 7 2 İstanbulspor 6 4 1 1 12 6 13 6 3 Ankara Keçiörengücü 6 4 1 1 6 2 13 4 4 Altınordu 6 4 0 2 10 9 12 1 5 Adana Demirspor 6 3 2 1 11 6 11 5 6 Samsunspor 6 3 2 1 7 5 11 2 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Adanaspor 6 2 3 1 9 6 9 3 10 Bursaspor 5 2 1 2 10 9 7 1 11 Balıkesirspor 6 2 1 3 6 8 7 -2 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 6 1 2 3 6 8 5 -2 14 Ümraniyespor 6 1 1 4 7 14 4 -7 15 Ankaraspor 6 1 1 4 3 10 4 -7 16 Eskişehirspor 6 0 3 3 2 10 3 -8 17 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4 18 Menemenspor 5 0 2 3 4 10 2 -6

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür