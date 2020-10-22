2020-2021 İstanbulspor, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. İstanbulspor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında İstanbulspor sahasında Akhisarspor ile 22.10.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Pakkan(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 33. Levent Ayçiçek, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 53. Papa Alıoune Dıouf, 57. Melih Kabasakal
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 17. Bertuğ Bayar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|6
|4
|2
|0
|13
|6
|14
|7
|2
|İstanbulspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|3
|Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|1
|1
|6
|2
|13
|4
|4
|Altınordu
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|12
|1
|5
|Adana Demirspor
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|11
|5
|6
|Samsunspor
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|11
|2
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Adanaspor
|6
|2
|3
|1
|9
|6
|9
|3
|10
|Bursaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|7
|1
|11
|Balıkesirspor
|6
|2
|1
|3
|6
|8
|7
|-2
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|5
|-2
|14
|Ümraniyespor
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|4
|-7
|15
|Ankaraspor
|6
|1
|1
|4
|3
|10
|4
|-7
|16
|Eskişehirspor
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|3
|-8
|17
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
|18
|Menemenspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|1-1
|Bursaspor