2020-2021 İstanbulspor, Altay maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında İstanbulspor, Altay ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında İstanbulspor sahasında Altay ile 20.09.2020 16:30'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İstanbulspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Alper Çetin(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Enes Kanpara(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 33. Levent Ayçiçek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 4. Mehmet Yeşil, 53. Papa Alıoune Dıouf, 66. Ali Yaşar

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 9. İbrahim Yılmaz, 52. Tuncer Duhan Aksu, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 11. Aldın Cajıc, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 57. Melih Kabasakal, 6. Berkay Görmez

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Kamal Issah,17.dk (f), Patrıck Etoga Atchom,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Ergün 80.dk, Sarı Kart Ali Dere 35.dk, Sarı Kart Muhammed Enes Durmuş 88.dk, Sarı Kart Mehmet Yeşil 20.dk, Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 64.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Dere 83.dk, Kamal Issah 83.dk, Levent Ayçiçek 62.dk, Papa Alıoune Dıouf 70.dk

Oyuna Girenler

Muhammed Enes Durmuş 83.dk, Egehan Gök 83.dk, Aldın Cajıc 62.dk, İbrahim Yılmaz 70.dk

Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 16. Anton Putsıla, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 40. Edın Cocalıc, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 9. Ergin Keleş, 14. Yılmaz Özeren, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 25. Rıdvan Şimşek, 38. İbrahim Öztürk, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yılmaz Özeren 87.dk, Sarı Kart Marco Fılıpe Lopes Paıxao 38.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 1.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 78.dk, Lokman Gör 58.dk, Khaly Iyane Thıam 46.dk

Oyuna Girenler

Ergin Keleş 78.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 58.dk, Yılmaz Özeren 46.dk

TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 2 2 0 0 3 0 6 3 2 Adanaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 3 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 4 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Balıkesirspor 2 1 0 1 3 2 3 1 6 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 7 Bursaspor 2 1 0 1 3 3 3 0 8 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 9 Bandırmaspor 2 1 0 1 2 2 3 0 10 İstanbulspor 2 1 0 1 2 2 3 0 11 Ankaraspor 2 1 0 1 1 2 3 -1 12 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 13 Altay 2 0 1 1 1 2 1 -1 14 Akhisarspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 15 Eskişehirspor 2 0 1 1 0 1 1 -1 16 Giresunspor 2 0 1 1 2 4 1 -2 17 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 18 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür