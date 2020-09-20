2020-2021 İstanbulspor, Altay maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında İstanbulspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında İstanbulspor, Altay ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Altay taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında İstanbulspor sahasında Altay ile 20.09.2020 16:30'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 16:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Alper Çetin(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Enes Kanpara(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 10. Onur Ergün, 33. Levent Ayçiçek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 20. Kamal Issah, 4. Mehmet Yeşil, 53. Papa Alıoune Dıouf, 66. Ali Yaşar
Yedekler
25. Halil Yiğit Yitmez, 9. İbrahim Yılmaz, 52. Tuncer Duhan Aksu, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 11. Aldın Cajıc, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 57. Melih Kabasakal, 6. Berkay Görmez
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
Kamal Issah,17.dk (f), Patrıck Etoga Atchom,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onur Ergün 80.dk, Sarı Kart Ali Dere 35.dk, Sarı Kart Muhammed Enes Durmuş 88.dk, Sarı Kart Mehmet Yeşil 20.dk, Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 64.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Dere 83.dk, Kamal Issah 83.dk, Levent Ayçiçek 62.dk, Papa Alıoune Dıouf 70.dk
Oyuna Girenler
Muhammed Enes Durmuş 83.dk, Egehan Gök 83.dk, Aldın Cajıc 62.dk, İbrahim Yılmaz 70.dk
Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 16. Anton Putsıla, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 40. Edın Cocalıc, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 9. Ergin Keleş, 14. Yılmaz Özeren, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 25. Rıdvan Şimşek, 38. İbrahim Öztürk, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yılmaz Özeren 87.dk, Sarı Kart Marco Fılıpe Lopes Paıxao 38.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 1.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 78.dk, Lokman Gör 58.dk, Khaly Iyane Thıam 46.dk
Oyuna Girenler
Ergin Keleş 78.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 58.dk, Yılmaz Özeren 46.dk
TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|3
|2
|Adanaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|3
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|4
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|5
|Balıkesirspor
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|1
|6
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|7
|Bursaspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|8
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|9
|Bandırmaspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|10
|İstanbulspor
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|11
|Ankaraspor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|12
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|13
|Altay
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|14
|Akhisarspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|15
|Eskişehirspor
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|-1
|16
|Giresunspor
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|-2
|17
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|18
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|0-2
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|1-1
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|Boluspor