2020-2021 İstanbulspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. İstanbulspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında İstanbulspor sahasında Eskişehirspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Sait Tuzcu(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 20. Kamal Issah, 15. Uygar Mert Zeybek, 33. Levent Ayçiçek, 44. Yusuf Ali Özer, 23. Muhammed Enes Durmuş, 4. Mehmet Yeşil
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 8. Onur Bayramoğlu, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 90. Onur Arı
Yedekler
45. Melih Ağa, 6. Furgan Polat, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 14. Onurhan Uyanık, 89. Melih Nezir, 66. Kıvanç Karakaş, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|17
|9
|2
|İstanbulspor
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|16
|9
|3
|Adana Demirspor
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|14
|8
|4
|Samsunspor
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|14
|4
|5
|Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|13
|2
|6
|Altınordu
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|13
|1
|7
|Giresunspor
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|11
|1
|8
|Altay
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|10
|6
|9
|Balıkesirspor
|7
|3
|1
|3
|8
|9
|10
|-1
|10
|Adanaspor
|7
|2
|3
|2
|10
|9
|9
|1
|11
|Bursaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|7
|0
|12
|Akhisarspor
|6
|1
|3
|2
|4
|4
|6
|0
|13
|Bandırmaspor
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|5
|-5
|14
|Menemenspor
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|5
|-5
|15
|Ümraniyespor
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|5
|-7
|16
|Ankaraspor
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|4
|-8
|17
|Eskişehirspor
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|3
|-11
|18
|Boluspor
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|2
|-4
TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür
|20.10.2020
|Eskişehirspor
|0-1
|Samsunspor
|20.10.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Bandırmaspor
|21.10.2020
|Balıkesirspor
|0-0
|Boluspor
|21.10.2020
|Altınordu
|2-1
|Altay
|21.10.2020
|Giresunspor
|4-3
|Adanaspor
|21.10.2020
|Adana Demirspor
|4-2
|Ümraniyespor
|22.10.2020
|İstanbulspor
|2-2
|Akhisarspor
|22.10.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|22.10.2020
|Menemenspor
|2-1
|Bursaspor