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2020-2021 İstanbulspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İstanbulspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. İstanbulspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında İstanbulspor sahasında Eskişehirspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İstanbulspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İstanbulspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Sait Tuzcu(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 20. Kamal Issah, 15. Uygar Mert Zeybek, 33. Levent Ayçiçek, 44. Yusuf Ali Özer, 23. Muhammed Enes Durmuş, 4. Mehmet Yeşil

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 8. Onur Bayramoğlu, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 90. Onur Arı

Yedekler

45. Melih Ağa, 6. Furgan Polat, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 14. Onurhan Uyanık, 89. Melih Nezir, 66. Kıvanç Karakaş, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor7520167179
2İstanbulspor7511156169
3Adana Demirspor7421146148
4Samsunspor7421117144
5Ankara Keçiörengücü741286132
6Altınordu74121110131
7Giresunspor63211110111
8Altay6312104106
9Balıkesirspor73138910-1
10Adanaspor723210991
11Bursaspor6213111170
12Akhisarspor61324460
13Bandırmaspor71246115-5
14Menemenspor61236115-5
15Ümraniyespor71248155-7
16Ankaraspor71154124-8
17Eskişehirspor70342133-11
18Boluspor6024482-4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür

20.10.2020Eskişehirspor0-1Samsunspor
20.10.2020Ankara Keçiörengücü1-0Bandırmaspor
21.10.2020Balıkesirspor0-0Boluspor
21.10.2020Altınordu2-1Altay
21.10.2020Giresunspor4-3Adanaspor
21.10.2020Adana Demirspor4-2Ümraniyespor
22.10.2020İstanbulspor2-2Akhisarspor
22.10.2020Tuzlaspor2-0Osmanlıspor FK
22.10.2020Menemenspor2-1Bursaspor


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