2020-2021 İstanbulspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 6. hafta maçında İstanbulspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. İstanbulspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 6. hafta maçında İstanbulspor sahasında Eskişehirspor ile 25.10.2020 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İstanbulspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Cihan Aydın(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Sait Tuzcu(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

59. Alp Arda, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 20. Kamal Issah, 15. Uygar Mert Zeybek, 33. Levent Ayçiçek, 44. Yusuf Ali Özer, 23. Muhammed Enes Durmuş, 4. Mehmet Yeşil

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 21. Erdal Akdarı, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 8. Onur Bayramoğlu, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 90. Onur Arı

Yedekler

45. Melih Ağa, 6. Furgan Polat, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül, 24. Arda Okumuş, 14. Onurhan Uyanık, 89. Melih Nezir, 66. Kıvanç Karakaş, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 6.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17 9 2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 9 3 Adana Demirspor 7 4 2 1 14 6 14 8 4 Samsunspor 7 4 2 1 11 7 14 4 5 Ankara Keçiörengücü 7 4 1 2 8 6 13 2 6 Altınordu 7 4 1 2 11 10 13 1 7 Giresunspor 6 3 2 1 11 10 11 1 8 Altay 6 3 1 2 10 4 10 6 9 Balıkesirspor 7 3 1 3 8 9 10 -1 10 Adanaspor 7 2 3 2 10 9 9 1 11 Bursaspor 6 2 1 3 11 11 7 0 12 Akhisarspor 6 1 3 2 4 4 6 0 13 Bandırmaspor 7 1 2 4 6 11 5 -5 14 Menemenspor 6 1 2 3 6 11 5 -5 15 Ümraniyespor 7 1 2 4 8 15 5 -7 16 Ankaraspor 7 1 1 5 4 12 4 -8 17 Eskişehirspor 7 0 3 4 2 13 3 -11 18 Boluspor 6 0 2 4 4 8 2 -4

TFF 1. Lig 6.Hafta Fikstür