2020-2021 İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 4. hafta maçında İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te 4. hafta maçında İstanbulspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 02.10.2020 19:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İstanbulspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.10.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Emrah Ünal(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 70. Krıstal Abazaj, 33. Levent Ayçiçek, 53. Papa Alıoune Dıouf, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

59. Alp Arda, 20. Kamal Issah, 9. İbrahim Yılmaz, 15. Uygar Mert Zeybek, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 44. Yusuf Ali Özer, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 57. Melih Kabasakal, 14. Emrecan Uzunhan

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

Krıstal Abazaj,16.dk (f), Onur Ergün,87.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Onur Ergün 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Eslem Öztürk 74.dk, Papa Alıoune Dıouf 66.dk, Eduart Rroca 85.dk, Krıstal Abazaj 66.dk

Oyuna Girenler

Egehan Gök 74.dk, İbrahim Yılmaz 66.dk, Muhammed Enes Durmuş 85.dk, Kamal Issah 66.dk

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 6. Feyyaz Belen, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 19. Onur Akbay, 20. Hüseyin Bak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Yedekler

35. Gökhan Değirmenci, 4. Fırat Arıkan, 11. Erkan Taşkıran, 25. Selçuk Alibaz, 26. Emır Halılovıc, 66. Gökay Güney, 72. Rahmi Anıl Başaran, 90. Lacına Traore

Teknik Sorumlu

Ahmet Yurtsever

Goller

Mıckael Franck Pote,20.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mehmet Yiğit 90+4.dk, Sarı Kart Mıckael Franck Pote 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Feyyaz Belen 80.dk, İshak Çakmak 89.dk, Berat Satılmış 74.dk, Guy Lucıen Mıchel Landel 74.dk

Oyuna Girenler

Rahmi Anıl Başaran 80.dk, Lacına Traore 89.dk, Erkan Taşkıran 74.dk, Emır Halılovıc 74.dk

TFF 1. Lig 4.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 İstanbulspor 4 3 0 1 7 4 9 3 2 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 3 Tuzlaspor 3 2 1 0 6 2 7 4 4 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 5 Altınordu 3 2 0 1 4 3 6 1 6 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 7 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 8 Altay 3 1 1 1 7 2 4 5 9 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 10 Bandırmaspor 4 1 1 2 5 6 4 -1 11 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 12 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 16 Boluspor 3 0 1 2 2 4 1 -2 17 Menemenspor 3 0 1 2 3 8 1 -5 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 4.Hafta Fikstür