2 aylık bebeğin acı ölümü! Babasının tüfeğiyle öldüMSB'den Azerbaycan paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun2020-2021 Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Adanaspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu17 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?TFF Başkanı Özdemir açıkladı: Maçlar seyircili mi oynanacak?İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdüDiyarbakır'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü 20 yaralıTrabzonspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR YENİ MALATYASPOR
İttifak Holding Konyaspor Yeni Malatyaspor
1 1

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Deniz Caner Özaral(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 25. Alper Uludağ, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 39. Erkan Kaş, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 21. Moryke Fofana

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 99. Adem Büyük, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor43101111010
2Fenerbahçe42204282
3Fatih Karagümrük42118474
4Galatasaray42115273
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Sivasspor42115471
8Hatayspor4211367-3
9Göztepe41308464
10Konyaspor41305263
11Kasımpaşa42023261
12Kayserispor5203486-4
13Trabzonspor41215550
14Çaykur Rizespor5122785-1
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Gençlerbirliği3111124-1
17Beşiktaş4112574-2
18Gaziantep FK4031683-2
19Denizlispor4022162-5
20MKE Ankaragücü4013481-4
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği Denizlispor
19.10.2020Galatasaray Alanyaspor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT