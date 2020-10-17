2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu: İttifak Holding Konyaspor Yeni Malatyaspor 1 1 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Turgut Doman(hakem), Deniz Caner Özaral(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 25. Alper Uludağ, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya

Teknik Sorumlu

İsmail Kartal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 39. Erkan Kaş, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 21. Moryke Fofana

Yedekler

22. Guıdo Gabrıel Herrera, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 99. Adem Büyük, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 10 10 2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 8 2 3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 4 4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 8 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 9 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 10 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 11 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 6 1 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 14 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1 17 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 18 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5 20 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları