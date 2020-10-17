2020-2021 İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. İttifak Holding Konyaspor ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 5. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 17.10.2020 16:00'da karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|İttifak Holding Konyaspor
|Yeni Malatyaspor
|1
|1
İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu - Konya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Turgut Doman(hakem), Deniz Caner Özaral(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Burak Şeker(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 7. Ömer Ali Şahiner, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 42. Abdülkerim Bardakcı, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 4. Adil Demirbağ, 10. Chrıstopher Paolo Cesar Hurtado Huertas, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 21. Faruku Mıya, 25. Alper Uludağ, 28. Musa Çağıran, 70. Samuel Emem Eduok, 77. Şener Kaya
Teknik Sorumlu
İsmail Kartal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yeni Malatyaspor İlk 11
1. Abdulsamed Damlu, 6. Afrıyıe Acquah, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 19. Benjamın Tetteh, 20. Ahmed Ildız, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 39. Erkan Kaş, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 21. Moryke Fofana
Yedekler
22. Guıdo Gabrıel Herrera, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 9. Umut Bulut, 10. Chrıstıan Alberto Cueva Bravo, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 99. Adem Büyük, 44. Murat Akça, 77. Mustafa Eskihellaç, 90. Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|10
|10
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|8
|2
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|7
|4
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Sivasspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|1
|8
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|7
|-3
|9
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|10
|Konyaspor
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|11
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|6
|1
|12
|Kayserispor
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|6
|-4
|13
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|5
|-1
|15
|Yeni Malatyaspor
|5
|1
|2
|2
|4
|8
|5
|-4
|16
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|4
|-1
|17
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|4
|-2
|18
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|2
|-5
|20
|MKE Ankaragücü
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|1
|-4
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları
|17.10.2020
|Kayserispor
|1-3
|Sivasspor
|17.10.2020
|Konyaspor
|1-1
|Yeni Malatyaspor
|17.10.2020
|Trabzonspor
|Başakşehir FK
|17.10.2020
|Çaykur Rizespor
|5-3
|MKE Ankaragücü
|18.10.2020
|Antalyaspor
|Gaziantep FK
|18.10.2020
|Fatih Karagümrük
|Kasımpaşa
|18.10.2020
|Hatayspor
|P-P
|BB Erzurumspor
|18.10.2020
|Göztepe
|Fenerbahçe
|19.10.2020
|Gençlerbirliği
|Denizlispor
|19.10.2020
|Galatasaray
|Alanyaspor