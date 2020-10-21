2020-2021 Kahramanmaraşspor 2 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Uşak Spor ile 14.10.2020 17:00'da karşılaştı. 12 Şubat - Kahramanmaraş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kahramanmaraşspor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat - Kahramanmaraş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 17:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Buğra Vartemel(hakem), Sefa Özcan(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)
Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 12. Emin Altunay, 20. Erdem Koçal, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 10. Recep Türköz, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 11. Burak Göksel
Yedekler
1. Ahmet Gül, 71. Orhan Evci, 54. Talha Mayhoş, 19. Sefa Saz, 14. Eren Taşkın, 33. Eren Nergiz, 46. İsa Baltacı, 34. Gökhan Sürücü
Teknik Sorumlu
Sinan Yücer
Goller
Burak Göksel,45+1.dk (f), Burak Göksel,50.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erdi Bakırcı 79.dk, Sarı Kart Burak Göksel 50.dk, Sarı Kart Mert Ilıman 90+6.dk, Sarı Kart Emin Altunay 16.dk, Sarı Kart İsa Baltacı 90+5.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Göksel 79.dk, Hüseyin Cihan Avcu 68.dk, Recep Türköz 68.dk, Emin Altunay 90+2.dk
Oyuna Girenler
Eren Nergiz 79.dk, Talha Mayhoş 68.dk, Orhan Evci 68.dk, İsa Baltacı 90+2.dk
Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk
Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 50. Uğur Durmuş, 41. Berkay Özer, 64. Resul Türkkalesi, 10. Mehmet Bektaş
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Serhat Baştan,16.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Alpay Koldaş 90+4.dk, Sarı Kart Berkay Özer 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Türker Toptaş 83.dk, Serhat Baştan 83.dk, Kadir Ari 80.dk, Selim Dilli 55.dk
Oyuna Girenler
Levent Aktuğ 83.dk, İbrahim Şirin 83.dk, Uğur Durmuş 80.dk, Mehmet Bektaş 55.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|15
|19
|2
|Sancaktepe FK
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|11
|10
|3
|Ankara Demirspor
|5
|3
|1
|1
|13
|5
|10
|8
|4
|Uşak Spor
|5
|3
|1
|1
|11
|5
|10
|6
|5
|24Erzincanspor
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|10
|5
|6
|Sarıyer
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|9
|4
|7
|Kocaelispor
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|7
|-1
|8
|Hekimoğlu Trabzon
|4
|1
|3
|0
|5
|2
|6
|3
|9
|Amed Sportif
|5
|2
|0
|3
|4
|9
|6
|-5
|10
|Kahramanmaraşspor
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|5
|0
|11
|Gümüşhanespor
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|5
|-1
|12
|Zonguldak Kömürspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|5
|-2
|13
|Afjet Afyonspor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|-4
|14
|Hacettepe Spor
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|4
|-2
|15
|Çorum FK
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|4
|-4
|16
|Niğde Anadolu FK
|5
|1
|1
|3
|3
|10
|4
|-7
|17
|Ergene Velimeşe
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
|-4
|18
|İnegölspor
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|2
|-6
|19
|Şanlıurfaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|22
|1
|-19
Fikstür
|14.10.2020
|24Erzincanspor
|4-1
|Şanlıurfaspor
|14.10.2020
|Sancaktepe FK
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|14.10.2020
|Niğde Anadolu FK
|0-4
|Manisa FK
|14.10.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Uşak Spor
|14.10.2020
|İnegölspor
|2-3
|Çorum FK
|14.10.2020
|Ergene Velimeşe
|0-1
|Sarıyer
|14.10.2020
|Ankara Demirspor
|2-2
|Gümüşhanespor
|14.10.2020
|Amed Sportif
|1-0
|Hacettepe Spor
|14.10.2020
|Afjet Afyonspor
|0-1
|Kocaelispor