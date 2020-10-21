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2020-2021 Kahramanmaraşspor 2 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Uşak Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kahramanmaraşspor 2 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor, Uşak Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Kahramanmaraşspor ve Uşak Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te  5. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Uşak Spor ile 14.10.2020 17:00'da karşılaştı. 12 Şubat - Kahramanmaraş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahramanmaraşspor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
12 Şubat - Kahramanmaraş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.10.2020 17:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Buğra Vartemel(hakem), Sefa Özcan(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Ömer Şivka(dördüncü Hakem)

KAHRAMANMARAŞSPORKahramanmaraşspor

Kahramanmaraşspor İlk 11
25. Murat Hocaoğlu, 3. Mert Ilıman, 4. Erdi Bakırcı, 24. Kadir Kaan Özdemir, 12. Emin Altunay, 20. Erdem Koçal, 5. Hüseyin Cihan Avcu, 10. Recep Türköz, 55. Doğanay Kılıç, 7. Halil Uysal, 11. Burak Göksel

Yedekler
1. Ahmet Gül, 71. Orhan Evci, 54. Talha Mayhoş, 19. Sefa Saz, 14. Eren Taşkın, 33. Eren Nergiz, 46. İsa Baltacı, 34. Gökhan Sürücü

Teknik Sorumlu
Sinan Yücer

Goller
Burak Göksel,45+1.dk (f), Burak Göksel,50.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Erdi Bakırcı 79.dk, Sarı Kart Burak Göksel 50.dk, Sarı Kart Mert Ilıman 90+6.dk, Sarı Kart Emin Altunay 16.dk, Sarı Kart İsa Baltacı 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar
Burak Göksel 79.dk, Hüseyin Cihan Avcu 68.dk, Recep Türköz 68.dk, Emin Altunay 90+2.dk

Oyuna Girenler
Eren Nergiz 79.dk, Talha Mayhoş 68.dk, Orhan Evci 68.dk, İsa Baltacı 90+2.dk

UŞAK SPORUşak Spor

Uşak Spor İlk 11
1. Ersin Aydın, 2. Türker Toptaş, 35. Alpay Koldaş, 15. Samet Cantürk, 43. İsmet Benli, 5. Selim Dilli, 29. Ali Kılıç, 20. Seçkin Getbay, 17. Kadir Ari, 11. Serhat Baştan, 9. Mehmet Gürkan Öztürk

Yedekler
13. Hüseyin Koç, 77. Levent Aktuğ, 7. İbrahim Şirin, 23. Alperen Kahraman, 50. Uğur Durmuş, 41. Berkay Özer, 64. Resul Türkkalesi, 10. Mehmet Bektaş

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Serhat Baştan,16.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Alpay Koldaş 90+4.dk, Sarı Kart Berkay Özer 75.dk

Oyundan Çıkanlar
Türker Toptaş 83.dk, Serhat Baştan 83.dk, Kadir Ari 80.dk, Selim Dilli 55.dk

Oyuna Girenler
Levent Aktuğ 83.dk, İbrahim Şirin 83.dk, Uğur Durmuş 80.dk, Mehmet Bektaş 55.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK55002231519
2Sancaktepe FK53201111110
3Ankara Demirspor5311135108
4Uşak Spor5311115106
524Erzincanspor431083105
6Sarıyer52306294
7Kocaelispor4211567-1
8Hekimoğlu Trabzon41305263
9Amed Sportif5203496-5
10Kahramanmaraşspor41214450
11Gümüşhanespor5122675-1
12Zonguldak Kömürspor5122355-2
13Afjet Afyonspor5122375-4
14Hacettepe Spor5113354-2
15Çorum FK4112594-4
16Niğde Anadolu FK51133104-7
17Ergene Velimeşe50236102-4
18İnegölspor50234102-6
19Şanlıurfaspor50143221-19

Fikstür

14.10.202024Erzincanspor4-1Şanlıurfaspor
14.10.2020Sancaktepe FK1-0Zonguldak Kömürspor
14.10.2020Niğde Anadolu FK0-4Manisa FK
14.10.2020Kahramanmaraşspor2-1Uşak Spor
14.10.2020İnegölspor2-3Çorum FK
14.10.2020Ergene Velimeşe0-1Sarıyer
14.10.2020Ankara Demirspor2-2Gümüşhanespor
14.10.2020Amed Sportif1-0Hacettepe Spor
14.10.2020Afjet Afyonspor0-1Kocaelispor


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