2020-2021 Kahramanmaraşspor 2 - 1 Uşak Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te 5. hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Uşak Spor ile 14.10.2020 17:00'da karşılaştı. 12 Şubat - Kahramanmaraş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Kahramanmaraşspor - Uşak Spor maçı kaç kaç bitti?

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