2020-2021 Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Yozgatspor 1959 ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kahta 02 Spor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Furkan Aksuoğlu(hakem), Sezgin Şahbaz(1. Yardımcı Hakem), Eray Pınar(2. Yardımcı Hakem), Miraç Yıldırım(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 2. Fahrettin Ülger, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca, 8. Caner Çolak, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 34. Erdi Taşkent, 61. İbrahim Akyüz, 66. İsmail Karakaş, 99. Ali Tayfun Akbey



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 5. Serdar Aşuk, 38. Halil Akhan, 45. Mehmet Berber, 63. Mehmet Doğan, 77. Barış Kılıç, 88. Ömer Uluer



Teknik Sorumlu





Goller

Ali Tayfun Akbey,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart İbrahim Akyüz 79.dk



Oyundan Çıkanlar

Caner Çolak 65.dk, Fahrettin Ülger 70.dk, Ömürcan Karaca 70.dk, Salih Can Yener 24.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Doğan 65.dk, Serdar Aşuk 70.dk, Halil Akhan 70.dk, Ömer Uluer 24.dk

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 11. Ahmet Güney, 14. Çağrı Tekin, 19. Çetin Turan, 20. Metin İlhan, 23. Ziya İstek, 60. Kasım Ulus, 97. Fatih Emircan



Yedekler

22. Göksal Özkara, 6. İsmail Dinçer, 9. Beytullah Ersoy, 10. Selim Öztürk, 66. Seyit Ali Altın, 77. Alihan Öztürk, 79. Baran Berkay Karpuz



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş



Goller

Ali Kaan Şahanbaz,52.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Semih Oğuz 77.dk, Sarı Kart Ahmet Güney 65.dk, Sarı Kart Beytullah Ersoy 90+3.dk, Sarı Kart İsmail Dinçer 73.dk, Sarı Kart Bilal Karataş 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Çağrı Tekin 46.dk, Semih Oğuz 88.dk, Ahmet Güney 70.dk, Çetin Turan 31.dk, Fatih Emircan 59.dk



Oyuna Girenler

Selim Öztürk 46.dk, Baran Berkay Karpuz 88.dk, Beytullah Ersoy 70.dk, İsmail Dinçer 31.dk, Alihan Öztürk 59.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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