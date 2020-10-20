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2020-2021 Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Kahta 02 Spor, Yozgatspor 1959 ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Yozgatspor 1959 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Yozgatspor 1959 ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahta 02 Spor - Yozgatspor 1959 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman - Kahta

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Aksuoğlu(hakem), Sezgin Şahbaz(1. Yardımcı Hakem), Eray Pınar(2. Yardımcı Hakem), Miraç Yıldırım(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 2. Fahrettin Ülger, 3. Salih Can Yener, 7. Ömürcan Karaca, 8. Caner Çolak, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 34. Erdi Taşkent, 61. İbrahim Akyüz, 66. İsmail Karakaş, 99. Ali Tayfun Akbey

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 5. Serdar Aşuk, 38. Halil Akhan, 45. Mehmet Berber, 63. Mehmet Doğan, 77. Barış Kılıç, 88. Ömer Uluer

Teknik Sorumlu


Goller
Ali Tayfun Akbey,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart İbrahim Akyüz 79.dk

Oyundan Çıkanlar
Caner Çolak 65.dk, Fahrettin Ülger 70.dk, Ömürcan Karaca 70.dk, Salih Can Yener 24.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Doğan 65.dk, Serdar Aşuk 70.dk, Halil Akhan 70.dk, Ömer Uluer 24.dk

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 11. Ahmet Güney, 14. Çağrı Tekin, 19. Çetin Turan, 20. Metin İlhan, 23. Ziya İstek, 60. Kasım Ulus, 97. Fatih Emircan

Yedekler
22. Göksal Özkara, 6. İsmail Dinçer, 9. Beytullah Ersoy, 10. Selim Öztürk, 66. Seyit Ali Altın, 77. Alihan Öztürk, 79. Baran Berkay Karpuz

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Goller
Ali Kaan Şahanbaz,52.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Semih Oğuz 77.dk, Sarı Kart Ahmet Güney 65.dk, Sarı Kart Beytullah Ersoy 90+3.dk, Sarı Kart İsmail Dinçer 73.dk, Sarı Kart Bilal Karataş 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Çağrı Tekin 46.dk, Semih Oğuz 88.dk, Ahmet Güney 70.dk, Çetin Turan 31.dk, Fatih Emircan 59.dk

Oyuna Girenler
Selim Öztürk 46.dk, Baran Berkay Karpuz 88.dk, Beytullah Ersoy 70.dk, İsmail Dinçer 31.dk, Alihan Öztürk 59.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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