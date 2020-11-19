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2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karacabey Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Lütfullah Aslan(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci

Yedekler
96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 2. Erbay Eker, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 33. Oğuzhan Yazıcı, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 17. Ali Kucık, 10. Ahmet Karadayı, 22. İsmail Düzgün, 12. Üstün Bilgi

Yedekler
99. Deniz Çınar, 9. Abdülkadir Akyıldız, 6. Muhammet Apuhan, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 23. Mehmet Fatih Bayat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 58. Tarık Emre Arslan

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor119112882820
2Turgutluspor118031312241
3Van Spor11632159216
4Serik Belediyespor115421610196
5Sakaryaspor115421613193
6Kırklarelispor1044293166
7Etimesgut Belediyespor11443107163
8Karacabey Belediyespor114341512153
9Kırşehir Belediyespor1043398151
101922 Konyaspor11425158147
11Bodrumspor113351917122
12Tarsus İdman Yurdu103341616120
13Kastamonuspor11335121812-6
14Sivas Belediyespor102531515110
15Mamak FK1032581611-8
16Pendikspor10316141510-1
17Elazığspor11416141813-4
18Pazarspor8314121710-5
19Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
20Kardemir Karabükspor1101103331-30

Fikstür

18.11.2020Sakaryaspor3-1Başkent Akademi FK
18.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-3Serik Belediyespor
18.11.2020Van Spor2-1Elazığspor
18.11.20201922 Konyaspor1-2Turgutluspor
18.11.2020PazarsporP-PPendikspor
18.11.2020KırklarelisporP-PBayburt Özel İdare Spor
18.11.2020Kastamonuspor2-1Etimesgut Belediyespor
18.11.2020Karacabey Belediyespor2-2Kırşehir Belediyespor
18.11.2020Eyüpspor7-0Kardemir Karabükspor
18.11.2020Bodrumspor2-2Sivas Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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