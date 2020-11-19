2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Lütfullah Aslan(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci



Yedekler

96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 2. Erbay Eker, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 33. Oğuzhan Yazıcı, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 17. Ali Kucık, 10. Ahmet Karadayı, 22. İsmail Düzgün, 12. Üstün Bilgi



Yedekler

99. Deniz Çınar, 9. Abdülkadir Akyıldız, 6. Muhammet Apuhan, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 23. Mehmet Fatih Bayat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 58. Tarık Emre Arslan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu



Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 20 2 Turgutluspor 11 8 0 3 13 12 24 1 3 Van Spor 11 6 3 2 15 9 21 6 4 Serik Belediyespor 11 5 4 2 16 10 19 6 5 Sakaryaspor 11 5 4 2 16 13 19 3 6 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 7 Etimesgut Belediyespor 11 4 4 3 10 7 16 3 8 Karacabey Belediyespor 11 4 3 4 15 12 15 3 9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 1 10 1922 Konyaspor 11 4 2 5 15 8 14 7 11 Bodrumspor 11 3 3 5 19 17 12 2 12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 3 4 16 16 12 0 13 Kastamonuspor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Sivas Belediyespor 10 2 5 3 15 15 11 0 15 Mamak FK 10 3 2 5 8 16 11 -8 16 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 17 Elazığspor 11 4 1 6 14 18 13 -4 18 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 20 Kardemir Karabükspor 11 0 1 10 3 33 1 -30

Fikstür

