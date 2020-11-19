2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 11. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 18.11.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karacabey Belediye Spor - Kırşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Lütfullah Aslan(hakem), İlker Ayten(1. Yardımcı Hakem), Orhan Timurtaş(2. Yardımcı Hakem), Gürkan Tanoğlu(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 12. İlyas Yılmazer, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan, 61. Rasimcan Değirmenci
Yedekler
96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 25. Taşkın Kartal, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 75. Murat Karadeniz, 99. Ömer Çetinbaş
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 2. Erbay Eker, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 33. Oğuzhan Yazıcı, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 17. Ali Kucık, 10. Ahmet Karadayı, 22. İsmail Düzgün, 12. Üstün Bilgi
Yedekler
99. Deniz Çınar, 9. Abdülkadir Akyıldız, 6. Muhammet Apuhan, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 23. Mehmet Fatih Bayat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 58. Tarık Emre Arslan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|11
|9
|1
|1
|28
|8
|28
|20
|2
|Turgutluspor
|11
|8
|0
|3
|13
|12
|24
|1
|3
|Van Spor
|11
|6
|3
|2
|15
|9
|21
|6
|4
|Serik Belediyespor
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|19
|6
|5
|Sakaryaspor
|11
|5
|4
|2
|16
|13
|19
|3
|6
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|7
|Etimesgut Belediyespor
|11
|4
|4
|3
|10
|7
|16
|3
|8
|Karacabey Belediyespor
|11
|4
|3
|4
|15
|12
|15
|3
|9
|Kırşehir Belediyespor
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|15
|1
|10
|1922 Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|15
|8
|14
|7
|11
|Bodrumspor
|11
|3
|3
|5
|19
|17
|12
|2
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|10
|3
|3
|4
|16
|16
|12
|0
|13
|Kastamonuspor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|10
|2
|5
|3
|15
|15
|11
|0
|15
|Mamak FK
|10
|3
|2
|5
|8
|16
|11
|-8
|16
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|17
|Elazığspor
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|13
|-4
|18
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|20
|Kardemir Karabükspor
|11
|0
|1
|10
|3
|33
|1
|-30
Fikstür
|18.11.2020
|Sakaryaspor
|3-1
|Başkent Akademi FK
|18.11.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|1-3
|Serik Belediyespor
|18.11.2020
|Van Spor
|2-1
|Elazığspor
|18.11.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Turgutluspor
|18.11.2020
|Pazarspor
|P-P
|Pendikspor
|18.11.2020
|Kırklarelispor
|P-P
|Bayburt Özel İdare Spor
|18.11.2020
|Kastamonuspor
|2-1
|Etimesgut Belediyespor
|18.11.2020
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Kırşehir Belediyespor
|18.11.2020
|Eyüpspor
|7-0
|Kardemir Karabükspor
|18.11.2020
|Bodrumspor
|2-2
|Sivas Belediyespor