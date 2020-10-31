2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Sakaryaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Yiğit Peşin(hakem), Mustafa Tosun(1. Yardımcı Hakem), Faruk Yağlı(2. Yardımcı Hakem), Ugurcan Gökler(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 61. Rasimcan Değirmenci, 35. Onur Özcan, 12. İlyas Yılmazer, 34. Gökhan Cingirt, 24. Alper Karaman, 8. Sergen İlhan, 70. Berk Ali Nızam, 9. Gökhan Erdöl, 7. Sefa Durmuş



Yedekler

96. Veysel Sapan, 75. Murat Karadeniz, 25. Taşkın Kartal, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 99. Ömer Çetinbaş, 11. Yusuf Türk, 2. Ömer Faruk Gümüş



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 10. Muhammet Reis, 13. Fatih Tultak, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 23. Mehmet Boztepe, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya



Yedekler

74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 6. Alim Can Menteşe, 7. Abdulaziz Solmaz, 9. Berk İsmail Ünsal, 15. Yusuf Kaan Kara, 20. Oğuzhan Kayar, 38. Hakan Aslantaş, 67. Alpay Koçaklı



Teknik Sorumlu

İsmail Ertekin

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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