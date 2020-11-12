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2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Sivas Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karacabey Belediye Spor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karacabey Belediye Spor - Sivas Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Levent Buğra Vartemel(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 61. Rasimcan Değirmenci, 35. Onur Özcan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 8. Sergen İlhan, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 11. Yusuf Türk, 7. Sefa Durmuş, 9. Gökhan Erdöl

Yedekler
96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 25. Taşkın Kartal, 34. Gökhan Cingirt, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
Yusuf Türk,47.dk (f), Gökhan Erdöl,55.dk (p), Gökhan Erdöl,62.dk (f), Yusuf Türk,67.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Gökhan Erdöl 74.dk, Hasan Güleryüz 83.dk, Onur Özcan 88.dk, Yusuf Türk 83.dk, Alper Karaman 74.dk

Oyuna Girenler
Berk Ali Nızam 74.dk, Ömer Faruk Gümüş 83.dk, Murat Karadeniz 88.dk, Ömer Çetinbaş 83.dk, Gökhan Cingirt 74.dk

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak

Yedekler
99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 23. Abdullah Halman, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 69. Cumhur Yılmaztürk

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muhsin Polat 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Ali Say 57.dk, Şevki Çınar 80.dk, Burak Aydın 70.dk, Mustafa Aydın 70.dk, Emre Şahin 80.dk

Oyuna Girenler
Uğur Mustafa Türk 57.dk, Uğur Bulut 80.dk, Abdullah Halman 70.dk, Muhammet Mustafa Gundak 70.dk, Volkan Egri 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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