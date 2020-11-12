2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Sivas Belediye Spor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Sivas Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Sivas Belediye Spor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Sivas Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı - Bursa - Karacab



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Levent Buğra Vartemel(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 61. Rasimcan Değirmenci, 35. Onur Özcan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 8. Sergen İlhan, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 11. Yusuf Türk, 7. Sefa Durmuş, 9. Gökhan Erdöl



Yedekler

96. Veysel Sapan, 2. Ömer Faruk Gümüş, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 25. Taşkın Kartal, 34. Gökhan Cingirt, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

Yusuf Türk,47.dk (f), Gökhan Erdöl,55.dk (p), Gökhan Erdöl,62.dk (f), Yusuf Türk,67.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Gökhan Erdöl 74.dk, Hasan Güleryüz 83.dk, Onur Özcan 88.dk, Yusuf Türk 83.dk, Alper Karaman 74.dk



Oyuna Girenler

Berk Ali Nızam 74.dk, Ömer Faruk Gümüş 83.dk, Murat Karadeniz 88.dk, Ömer Çetinbaş 83.dk, Gökhan Cingirt 74.dk

Sivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11

35. Necati Yılmaz, 4. Şeyhmus Abdulkadir Aksu, 6. Muhsin Polat, 7. Ali Say, 8. Mustafa Aydın, 10. Ozan Kılıçoğlu, 11. Emre Şahin, 17. Burak Aydın, 22. Hüseyin Tokmak, 80. Şevki Çınar, 94. Fatih Çolak



Yedekler

99. Yunus Emre Kırdal, 5. Uğur Bulut, 9. Uğur Mustafa Türk, 18. Furkan Sağman, 19. Muhammet Mustafa Gundak, 23. Abdullah Halman, 52. Volkan Egri, 58. Mehmet Fatih Ayık, 69. Cumhur Yılmaztürk



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Muhsin Polat 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Ali Say 57.dk, Şevki Çınar 80.dk, Burak Aydın 70.dk, Mustafa Aydın 70.dk, Emre Şahin 80.dk



Oyuna Girenler

Uğur Mustafa Türk 57.dk, Uğur Bulut 80.dk, Abdullah Halman 70.dk, Muhammet Mustafa Gundak 70.dk, Volkan Egri 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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