2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Van Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Van Spor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Reşat Onur Coşkunses(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)
Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 34. Gökhan Cingirt, 12. İlyas Yılmazer, 61. Rasimcan Değirmenci, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan
Yedekler
96. Veysel Sapan, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş, 25. Taşkın Kartal
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 10. Sedat Cengiz, 61. Zafer Şensoy, 55. Burhan Arman, 11. Yaser Yıldız
Yedekler
45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 7. Cihan Halil, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 65. Oktay Aydin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|6
|5
|0
|1
|6
|3
|15
|3
|2
|Serik Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|14
|9
|3
|Eyüpspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Van Spor
|6
|3
|2
|1
|4
|3
|11
|1
|5
|Kırklarelispor
|6
|2
|4
|0
|7
|1
|10
|6
|6
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|7
|Karacabey Belediyespor
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3
|8
|Sakaryaspor
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|9
|1
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|10
|Mamak FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|11
|Pendikspor
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|7
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|13
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|6
|2
|0
|4
|9
|15
|6
|-6
|16
|Sivas Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|17
|Bodrumspor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
|18
|1922 Konyaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|5
|4
|-2
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|6
|0
|0
|6
|2
|18
|0
|-16
Fikstür
|18.10.2020
|Başkent Akademi FK
|Eyüpspor
|20.10.2020
|Elazığspor
|3-2
|Kastamonuspor
|20.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|20.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|2-2
|Tarsus İdman Yurdu
|21.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-1
|Van Spor
|21.10.2020
|Sakaryaspor
|2-1
|Pazarspor
|21.10.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|21.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-1
|Kardemir Karabükspor
|21.10.2020
|Bodrumspor
|0-0
|Kırklarelispor
|21.10.2020
|Pendikspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|21.10.2020
|Mamak FK
|0-3
|Eyüpspor