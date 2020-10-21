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2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Van Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Van Spor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Reşat Onur Coşkunses(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 34. Gökhan Cingirt, 12. İlyas Yılmazer, 61. Rasimcan Değirmenci, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan

Yedekler
96. Veysel Sapan, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş, 25. Taşkın Kartal

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 10. Sedat Cengiz, 61. Zafer Şensoy, 55. Burhan Arman, 11. Yaser Yıldız

Yedekler
45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 7. Cihan Halil, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 65. Oktay Aydin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor650163153
2Serik Belediyespor6420112149
3Eyüpspor6411126136
4Van Spor632143111
5Kırklarelispor624071106
6Elazığspor531196103
7Karacabey Belediyespor631274103
8Sakaryaspor62315491
9Tarsus İdman Yurdu6231101090
10Mamak FK62226680
11Pendikspor621310872
12Etimesgut Belediyespor52125471
13Kırşehir Belediyespor52125570
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor62049156-6
16Sivas Belediyespor51227750
17Bodrumspor6114794-2
181922 Konyaspor6114354-2
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor60062180-16

Fikstür

18.10.2020Başkent Akademi FK Eyüpspor
20.10.2020Elazığspor3-2Kastamonuspor
20.10.2020Bayburt Özel İdare Spor1-0Etimesgut Belediyespor
20.10.2020Kırşehir Belediyespor2-2Tarsus İdman Yurdu
21.10.2020Karacabey Belediyespor0-1Van Spor
21.10.2020Sakaryaspor2-1Pazarspor
21.10.2020Serik Belediyespor2-0Turgutluspor
21.10.2020Sivas Belediyespor4-1Kardemir Karabükspor
21.10.2020Bodrumspor0-0Kırklarelispor
21.10.2020Pendikspor1-11922 Konyaspor
21.10.2020Mamak FK0-3Eyüpspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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