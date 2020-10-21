2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karacabey Belediye Spor ve Van Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Karacabey Belediye Spor sahasında Van Spor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Reşat Onur Coşkunses(hakem), Serkan Gülçer(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Ethem Potuk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

1. Hasan Kaya, 5. Hasan Güleryüz, 7. Sefa Durmuş, 8. Sergen İlhan, 9. Gökhan Erdöl, 11. Yusuf Türk, 34. Gökhan Cingirt, 12. İlyas Yılmazer, 61. Rasimcan Değirmenci, 24. Alper Karaman, 35. Onur Özcan



Yedekler

96. Veysel Sapan, 41. Temel Taşkın, 75. Murat Karadeniz, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 70. Berk Ali Nızam, 99. Ömer Çetinbaş, 25. Taşkın Kartal



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 10. Sedat Cengiz, 61. Zafer Şensoy, 55. Burhan Arman, 11. Yaser Yıldız



Yedekler

45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 7. Cihan Halil, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 65. Oktay Aydin, 92. İlter Ayyıldız, 98. Sedat Komi



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

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