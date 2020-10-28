2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Elazığspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Elazığspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Elazığspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Olcar(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Yücetağ(dördüncü Hakem)
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Elazığspor İlk 11
97. Okan Aytekin, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
13. Ali Karataş, 95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 7. Murat Ceylan, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 21. Hebat Alan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|7
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|0
|1
|8
|4
|18
|4
|2
|Eyüpspor
|7
|5
|1
|1
|13
|6
|16
|7
|3
|Serik Belediyespor
|7
|4
|2
|1
|11
|4
|14
|7
|4
|Tarsus İdman Yurdu
|7
|3
|3
|1
|14
|10
|12
|4
|5
|Van Spor
|7
|3
|3
|1
|5
|4
|12
|1
|6
|Karacabey Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|8
|5
|11
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|7
|4
|11
|3
|8
|Kırşehir Belediyespor
|7
|3
|2
|2
|6
|5
|11
|1
|9
|Kırklarelispor
|7
|2
|4
|1
|7
|2
|10
|5
|10
|Sakaryaspor
|7
|2
|4
|1
|7
|6
|10
|1
|11
|Elazığspor
|7
|3
|1
|3
|9
|11
|10
|-2
|12
|Bayburt Özel İdare Spor
|6
|3
|0
|3
|6
|6
|9
|0
|13
|Mamak FK
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|8
|-4
|14
|Pendikspor
|7
|2
|1
|4
|10
|9
|7
|1
|15
|1922 Konyaspor
|7
|2
|1
|4
|6
|5
|7
|1
|16
|Pazarspor
|7
|2
|1
|4
|10
|16
|7
|-6
|17
|Sivas Belediyespor
|6
|1
|3
|2
|9
|9
|6
|0
|18
|Bodrumspor
|7
|1
|2
|4
|8
|10
|5
|-2
|19
|Kastamonuspor
|7
|1
|2
|4
|7
|14
|5
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|7
|0
|0
|7
|3
|20
|0
|-17
Fikstür
|28.10.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|28.10.2020
|1922 Konyaspor
|3-0
|Elazığspor
|28.10.2020
|Van Spor
|1-1
|Bodrumspor
|28.10.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Başkent Akademi FK
|28.10.2020
|Sakaryaspor
|2-2
|Sivas Belediyespor
|28.10.2020
|Pazarspor
|1-1
|Karacabey Belediyespor
|28.10.2020
|Kırklarelispor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|28.10.2020
|Kastamonuspor
|1-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|28.10.2020
|Eyüpspor
|1-0
|Pendikspor
|28.10.2020
|Etimesgut Belediyespor
|2-0
|Serik Belediyespor