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2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Elazığspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Elazığspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karatay Termal 1922 Konyaspor - Elazığspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Olcar(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Yücetağ(dördüncü Hakem)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

ELAZIĞSPORElazığspor

Elazığspor İlk 11
97. Okan Aytekin, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
13. Ali Karataş, 95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 7. Murat Ceylan, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 21. Hebat Alan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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