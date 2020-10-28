2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Elazığspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Elazığspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Elazığspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Olcar(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Yücetağ(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı

Elazığspor

Elazığspor İlk 11

97. Okan Aytekin, 5. Ömer Faruk Aydemir, 6. Cihan Canpolat, 8. Kadir Bekmezci, 11. Salih Polatdemir, 19. Selim Enes Özeren, 20. Cengizhan Akgün, 22. Tufan Kelleci, 23. Kadir Taşoğlu, 30. Yiğitcan Erdoğan, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

13. Ali Karataş, 95. Ahmet Doğan, 4. Onur Alsu, 7. Murat Ceylan, 9. Cihan Aslan, 14. Fırat Ergün, 21. Hebat Alan, 35. Gökhan Ekmen, 52. İzzet Topatar, 77. Eren Çinkılınç



Teknik Sorumlu

Levent Eriş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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