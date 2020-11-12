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2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Serik Belediyespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karatay Termal 1922 Konyaspor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Karatay Termal 1922 Konyaspor - Serik Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Ecevit(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav

Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 55. Kemal Aleçakır

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 20. Yusuf Onur Arıkan, 12. Bahadır Çiloğlu, 23. Abdulsamet Burak, 5. Ercan Şirin, 41. Sefa Narin, 7. Atakan Cangöz, 10. Sinan Kalaycı, 8. Mahsun Çapkan, 17. Gökay Eser, 22. Sinan Özkan

Yedekler
1. Ahmet Özden, 11. Mustafa Çınar, 79. Furkan Efe Bildir, 58. Erkan Şahin, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 99. Ahmet Atik, 19. Batuhan Arslan, 77. Yusuf Çelik, 9. Murat Gürbüzerol, 53. Ali Burak Cebir

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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