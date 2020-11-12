2020-2021 Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor sahasında Serik Belediyespor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karatay Termal 1922 Konyaspor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Ecevit(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Levent Yeşilyurt(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 26. Süleyman Selak, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 5. Ahmet Önay, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 25. Bahattin Tuğrul Aygün, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 55. Kemal Aleçakır



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 20. Yusuf Onur Arıkan, 12. Bahadır Çiloğlu, 23. Abdulsamet Burak, 5. Ercan Şirin, 41. Sefa Narin, 7. Atakan Cangöz, 10. Sinan Kalaycı, 8. Mahsun Çapkan, 17. Gökay Eser, 22. Sinan Özkan



Yedekler

1. Ahmet Özden, 11. Mustafa Çınar, 79. Furkan Efe Bildir, 58. Erkan Şahin, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 99. Ahmet Atik, 19. Batuhan Arslan, 77. Yusuf Çelik, 9. Murat Gürbüzerol, 53. Ali Burak Cebir



Teknik Sorumlu

Engin Korukır



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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