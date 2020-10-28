2020-2021 Karbel Karaköprü Belediye Spor, Alanya Kestelspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karbel Karaköprü Belediye Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Karbel Karaköprü Belediye Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Faruk Çelik Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karbel Karaköprü Belediye Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Faruk Çelik Stadı stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Faruk Çelik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Ergün(hakem), Fetdah Yiğit(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Abdüssamet Ulutaş(dördüncü Hakem)

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

1. Ersel Çetinkaya, 50. Hakan Albayrak, 41. Emre Okur, 5. Nuh Aşkın, 14. Erdi Kasapoğlu, 3. Erdal Pekdemir, 10. Umut Pusat, 77. Tugay Kırcalı, 20. Emirhan Korkmaz, 7. Metehan Andaç Özlü, 80. Umut Aslan



Yedekler

63. Muhammed Fatih Doğan, 21. Vedat Yeşilkaya, 8. Rauf Öktem, 2. Taner Kahriman, 27. Emre Şahin, 61. Tolunay Yurtseven, 9. Ozan Can Dursun



Teknik Sorumlu

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 7. Güner Okay, 8. Ufuk Özcan, 9. Alican Tez, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 11. Talha Yünkuş, 25. Buluthan Bulut, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 45. Mert Korkmaz, 70. Berkay Arı, 77. Murat Sevimler



Yedekler

97. İsmail Ünal, 6. Kadir Torbacı, 13. Okan Şahingöz, 17. Muhammet Özdemir, 27. Ali Eren Daşdemir, 33. Hasan Kürşat Kara, 35. Sabutay Alper Bayülken



Teknik Sorumlu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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