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2020-2021 Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kardemir Karabükspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Kükrek(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Mahmut Gülle(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kaya(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 45. Nazmican Başkara, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 80. Ömer Çelik, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran

Yedekler
1. Halit Tokur, 11. Muhammed Emin Acar, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 28. Ali Kemal Yılmaz, 33. Furkan Övün, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 70. Seyithan Kaba, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 21. Ahmet Enes Karataş

Teknik Sorumlu

 

ETİMESGUT BELEDİYESPOREtimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 6. Recep Metin, 13. Mehmet Taşcı, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım

Yedekler
97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 9. Berat Tosun, 98. Furkan Yılgın, 8. Emre Gündoğdu, 22. Alim Harlak, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar

Teknik Sorumlu
Taşkın Güngör
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor8611168198
2Turgutluspor860288180
3Serik Belediyespor8431125157
4Kırşehir Belediyespor842275142
5Sakaryaspor8341106134
6Tarsus İdman Yurdu83321411123
7Etimesgut Belediyespor833274123
8Van Spor833255120
9Karacabey Belediyespor832388110
10Mamak FK832371011-3
11Kırklarelispor824273104
121922 Konyaspor831485103
13Pendikspor8314119102
14Elazığspor8314111410-3
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor723213994
17Bayburt Özel İdare Spor7304689-2
18Kastamonuspor81348156-7
19Bodrumspor81259125-3
20Kardemir Karabükspor80173201-17

Fikstür

31.10.2020Kardemir Karabükspor0-0Etimesgut Belediyespor
31.10.2020Karacabey Belediyespor0-3Sakaryaspor
31.10.2020Elazığspor2-3Eyüpspor
31.10.2020Bodrumspor1-2Pazarspor
31.10.2020Bayburt Özel İdare Spor0-21922 Konyaspor
31.10.2020Sivas Belediyespor4-0Turgutluspor
31.10.2020Pendikspor1-0Tarsus İdman Yurdu
31.10.2020Serik Belediyespor1-1Kastamonuspor
31.10.2020Mamak FK1-0Kırklarelispor
31.10.2020Kırşehir Belediyespor1-0Van Spor
01.11.2020Başkent Akademi FK Kırklarelispor
Tayfun Altuntaş
Editör


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