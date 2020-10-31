2020-2021 Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Etimesgut Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kardemir Karabükspor - Etimesgut Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Deniz Kükrek(hakem), Adem Şahan(1. Yardımcı Hakem), Mahmut Gülle(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kaya(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 45. Nazmican Başkara, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 80. Ömer Çelik, 82. Tuğrul Yavaşcı, 88. Berk Kervankıran



Yedekler

1. Halit Tokur, 11. Muhammed Emin Acar, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 28. Ali Kemal Yılmaz, 33. Furkan Övün, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 70. Seyithan Kaba, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 21. Ahmet Enes Karataş



Teknik Sorumlu





Etimesgut Belediyespor

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 3. Hüseyin Öztürk, 4. Eyüpcan Delibalta, 6. Recep Metin, 13. Mehmet Taşcı, 17. İbrahim Alan, 20. Şahin Fıstıkcı, 24. Alaettin Batuhan Tur, 26. Halil Köçer, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 5. Çağlayan Menderes, 9. Berat Tosun, 98. Furkan Yılgın, 8. Emre Gündoğdu, 22. Alim Harlak, 54. Yasin Görkem Arslan, 61. Burçak Özkanca, 70. Ahmet Sun, 77. Mehmet Zahit Çınar



Teknik Sorumlu

Taşkın Güngör



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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