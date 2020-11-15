2020-2021 Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kardemir Karabükspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Kardemir Karabükspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Reşat Onur Coşkunses(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı
Yedekler
1. Halit Tokur, 21. Ahmet Enes Karataş, 45. Nazmican Başkara, 70. Seyithan Kaba, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Toykan Topuz 42.dk, Sarı Kart Melih Berat Arslan 75.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Eser 70.dk, Tuğrul Yavaşcı 19.dk, Doğukan Sabih Toksöz 61.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Enes Karataş 70.dk, Ahmet Yusuf Erakçaoğlu 19.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk
Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav
Yedekler
25. Bahattin Tuğrul Aygün, 53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal
Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı
Goller
Ege Özkayımoğlu,3.dk (f), Ege Özkayımoğlu,45+1.dk (f), Doğan Can Gölpek,61.dk (f), İsmail Güven,78.dk (f), Ege Özkayımoğlu,80.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
İsmail Güven 85.dk, Can Demir Aktav 65.dk, Görkem Şimşek 85.dk, Ege Özkayımoğlu 85.dk, Doğan Can Gölpek 85.dk
Oyuna Girenler
İsmail Ekdi 85.dk, Ekrem Kayılıbal 65.dk, Maksut Taşkıran 85.dk, Mehmet Ali Can 85.dk, Kemal Aleçakır 85.dk
Puan Durumu
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|Eyüpspor
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|Turgutluspor
|10
|7
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|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
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|2
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|18
|5
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|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
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|9
|16
|4
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|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
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|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
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|13
|11
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|Sivas Belediyespor
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|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor