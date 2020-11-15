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2020-2021 Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kardemir Karabükspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Reşat Onur Coşkunses(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı

Yedekler
1. Halit Tokur, 21. Ahmet Enes Karataş, 45. Nazmican Başkara, 70. Seyithan Kaba, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Toykan Topuz 42.dk, Sarı Kart Melih Berat Arslan 75.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Eser 70.dk, Tuğrul Yavaşcı 19.dk, Doğukan Sabih Toksöz 61.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Enes Karataş 70.dk, Ahmet Yusuf Erakçaoğlu 19.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav

Yedekler
25. Bahattin Tuğrul Aygün, 53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal

Teknik Sorumlu
Selçuk Buğdaycı

Goller
Ege Özkayımoğlu,3.dk (f), Ege Özkayımoğlu,45+1.dk (f), Doğan Can Gölpek,61.dk (f), İsmail Güven,78.dk (f), Ege Özkayımoğlu,80.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
İsmail Güven 85.dk, Can Demir Aktav 65.dk, Görkem Şimşek 85.dk, Ege Özkayımoğlu 85.dk, Doğan Can Gölpek 85.dk

Oyuna Girenler
İsmail Ekdi 85.dk, Ekrem Kayılıbal 65.dk, Maksut Taşkıran 85.dk, Mehmet Ali Can 85.dk, Kemal Aleçakır 85.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FK Pazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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