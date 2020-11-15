2020-2021 Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kardemir Karabükspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Reşat Onur Coşkunses(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Burak Dilitatlı(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 74. Cihan Aydın, 82. Tuğrul Yavaşcı



Yedekler

1. Halit Tokur, 21. Ahmet Enes Karataş, 45. Nazmican Başkara, 70. Seyithan Kaba, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Toykan Topuz 42.dk, Sarı Kart Melih Berat Arslan 75.dk, Sarı Kart Cihan Aydın 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Eser 70.dk, Tuğrul Yavaşcı 19.dk, Doğukan Sabih Toksöz 61.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Enes Karataş 70.dk, Ahmet Yusuf Erakçaoğlu 19.dk, Uğurcan Yasin Tabak 61.dk

Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 4. Seydi Kayasoy, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 7. Doğan Can Gölpek, 8. İsmail Güven, 12. Savaş Polat, 23. Görkem Şimşek, 35. Ege Özkayımoğlu, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav



Yedekler

25. Bahattin Tuğrul Aygün, 53. Kadem Burak Yaşar, 9. Mehmet Ali Can, 10. Maksut Taşkıran, 15. Cihat Aktaş, 55. Kemal Aleçakır, 66. İsmail Ekdi, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 99. Ekrem Kayılıbal



Teknik Sorumlu

Selçuk Buğdaycı



Goller

Ege Özkayımoğlu,3.dk (f), Ege Özkayımoğlu,45+1.dk (f), Doğan Can Gölpek,61.dk (f), İsmail Güven,78.dk (f), Ege Özkayımoğlu,80.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

İsmail Güven 85.dk, Can Demir Aktav 65.dk, Görkem Şimşek 85.dk, Ege Özkayımoğlu 85.dk, Doğan Can Gölpek 85.dk



Oyuna Girenler

İsmail Ekdi 85.dk, Ekrem Kayılıbal 65.dk, Maksut Taşkıran 85.dk, Mehmet Ali Can 85.dk, Kemal Aleçakır 85.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

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