2020-2021 Karşıyaka, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karşıyaka ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Karşıyaka sahasında Altındağ Spor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - Altındağ Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.12.2020 13:00



Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Hakemleri

Murat Ercan(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 5. Mustafa Aşan, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 7. Doğukan İnci, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 27. Mustafa Çalışkan, 25. Caner Cengiz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

Altındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11

97. Süleyman Çamlıca, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 22. Ali Eren Demirkol, 29. Bayram Can Alyurt, 5. Emrah Sürücü, 78. Tunahan Akpınar, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 9. Ercan Güneri



Yedekler

34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 18. Sıtkı Ferdi İmdat, 61. Utku Kahyaoğlu, 8. Hamit Kargın, 11. Furkan Güneş, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı



Teknik Sorumlu

Metin Akpunar

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 14 9 4 1 27 12 31 15 2 Karşıyaka 14 8 5 1 20 8 29 12 3 İçel İdmanyurdu Spor 14 8 4 2 21 6 28 15 4 Esenler Erokspor 14 8 3 3 26 11 27 15 5 Çatalcaspor 14 8 3 3 21 15 27 6 6 Çarşambaspor 14 7 5 2 18 8 26 10 7 Isparta 32 Spor 14 7 4 3 26 14 25 12 8 Şile Yıldızspor 15 6 5 4 19 18 23 1 9 Altındağspor 14 5 4 5 11 13 19 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 14 4 5 5 11 13 17 -2 11 Batman Petrolspor 14 4 4 6 11 16 16 -5 12 Gölcükspor 14 3 3 8 7 14 12 -7 13 Osmaniyespor FK 14 4 2 8 13 17 14 -4 14 Erbaaspor 14 3 1 10 9 20 10 -11 15 Yalovaspor 15 2 3 10 13 27 9 -14 16 Cizrespor 14 2 3 9 9 35 9 -26 17 Arhavispor 14 2 2 10 10 25 8 -15

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