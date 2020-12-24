2020-2021 Karşıyaka, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karşıyaka ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 15. hafta maçında Karşıyaka sahasında Altındağ Spor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karşıyaka - Altındağ Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 13:00
Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Murat Ercan(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 5. Mustafa Aşan, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 7. Doğukan İnci, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 27. Mustafa Çalışkan, 25. Caner Cengiz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 22. Ali Eren Demirkol, 29. Bayram Can Alyurt, 5. Emrah Sürücü, 78. Tunahan Akpınar, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 9. Ercan Güneri
Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 18. Sıtkı Ferdi İmdat, 61. Utku Kahyaoğlu, 8. Hamit Kargın, 11. Furkan Güneş, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı
Teknik Sorumlu
Metin Akpunar
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|14
|9
|4
|1
|27
|12
|31
|15
|2
|Karşıyaka
|14
|8
|5
|1
|20
|8
|29
|12
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|14
|8
|4
|2
|21
|6
|28
|15
|4
|Esenler Erokspor
|14
|8
|3
|3
|26
|11
|27
|15
|5
|Çatalcaspor
|14
|8
|3
|3
|21
|15
|27
|6
|6
|Çarşambaspor
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|26
|10
|7
|Isparta 32 Spor
|14
|7
|4
|3
|26
|14
|25
|12
|8
|Şile Yıldızspor
|15
|6
|5
|4
|19
|18
|23
|1
|9
|Altındağspor
|14
|5
|4
|5
|11
|13
|19
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|14
|4
|5
|5
|11
|13
|17
|-2
|11
|Batman Petrolspor
|14
|4
|4
|6
|11
|16
|16
|-5
|12
|Gölcükspor
|14
|3
|3
|8
|7
|14
|12
|-7
|13
|Osmaniyespor FK
|14
|4
|2
|8
|13
|17
|14
|-4
|14
|Erbaaspor
|14
|3
|1
|10
|9
|20
|10
|-11
|15
|Yalovaspor
|15
|2
|3
|10
|13
|27
|9
|-14
|16
|Cizrespor
|14
|2
|3
|9
|9
|35
|9
|-26
|17
|Arhavispor
|14
|2
|2
|10
|10
|25
|8
|-15
Fikstür
|24.12.2020
|Somaspor
|3-2
|Osmaniyespor FK
|24.12.2020
|Çatalcaspor
|0-2
|Esenler Erokspor
|24.12.2020
|Karşıyaka
|0-0
|Altındağspor
|24.12.2020
|Çarşambaspor
|2-1
|Erbaaspor
|24.12.2020
|Yalovaspor
|0-1
|Elazığ Belediyespor
|24.12.2020
|Cizrespor
|2-1
|Gölcükspor
|24.12.2020
|Batman Petrolspor
|0-1
|Şile Yıldızspor
|24.12.2020
|Arhavispor
|1-3
|Isparta 32 Spor