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2020-2021 Karşıyaka, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, Altındağ Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta maçında Karşıyaka, Altındağ Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karşıyaka ve Altındağ Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  15. hafta maçında Karşıyaka sahasında Altındağ Spor ile 24.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karşıyaka - Altındağ Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk - İzmir stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.12.2020 13:00

Karşıyaka Altındağ Spor Maçının Hakemleri
Murat Ercan(hakem), Recep Korkmaz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), İbrahim Halil Beden(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 5. Mustafa Aşan, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 7. Doğukan İnci, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 27. Mustafa Çalışkan, 25. Caner Cengiz, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

ALTINDAĞ SPORAltındağ Spor

Altındağ Spor İlk 11
97. Süleyman Çamlıca, 4. Kaan Uykur, 89. Gökhan Şahin, 22. Ali Eren Demirkol, 29. Bayram Can Alyurt, 5. Emrah Sürücü, 78. Tunahan Akpınar, 6. Furkan Ünsal, 26. Emre Toptan, 7. Alperen Doğan, 9. Ercan Güneri

Yedekler
34. Melikhan Kasım Kılıçarslan, 18. Sıtkı Ferdi İmdat, 61. Utku Kahyaoğlu, 8. Hamit Kargın, 11. Furkan Güneş, 25. Gürkan Alver, 77. Fatih Karslı

Teknik Sorumlu
Metin Akpunar

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor1494127123115
2Karşıyaka148512082912
3İçel İdmanyurdu Spor148422162815
4Esenler Erokspor1483326112715
5Çatalcaspor148332115276
6Çarşambaspor147521882610
7Isparta 32 Spor1474326142512
8Şile Yıldızspor156541918231
9Altındağspor14545111319-2
10Elazığ Karakoçan FK14455111317-2
11Batman Petrolspor14446111616-5
12Gölcükspor1433871412-7
13Osmaniyespor FK14428131714-4
14Erbaaspor14311092010-11
15Yalovaspor15231013279-14
16Cizrespor142399359-26
17Arhavispor14221010258-15

Fikstür

24.12.2020Somaspor3-2Osmaniyespor FK
24.12.2020Çatalcaspor0-2Esenler Erokspor
24.12.2020Karşıyaka0-0Altındağspor
24.12.2020Çarşambaspor2-1Erbaaspor
24.12.2020Yalovaspor0-1Elazığ Belediyespor
24.12.2020Cizrespor2-1Gölcükspor
24.12.2020Batman Petrolspor0-1Şile Yıldızspor
24.12.2020Arhavispor1-3Isparta 32 Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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