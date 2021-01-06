2020-2021 Karşıyaka, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Karşıyaka, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Karşıyaka, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 17. hafta maçında Karşıyaka sahasında Erbaaspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karşıyaka - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?
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Karşıyaka Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Karşıyaka Erbaaspor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Neslihan Muratdağı(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
89. Mehmet Aksoy, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
1. Efe Öcal, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 6. Emre Baysal, 9. Talha Reşat Bulut, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu
Yedekler
22. Furkan Yardım, 5. Barış Sinan Üstün, 11. Yunus Ünsal, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 55. Berat Boz, 69. Bayduhan Taşova
Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|16
|10
|5
|1
|32
|14
|35
|18
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|16
|10
|4
|2
|25
|7
|34
|18
|3
|Esenler Erokspor
|16
|10
|3
|3
|30
|12
|33
|18
|4
|Karşıyaka
|16
|8
|5
|3
|21
|12
|29
|9
|5
|Çatalcaspor
|16
|8
|4
|4
|21
|16
|28
|5
|6
|Çarşambaspor
|16
|7
|6
|3
|20
|12
|27
|8
|7
|Isparta 32 Spor
|16
|7
|5
|4
|27
|18
|26
|9
|8
|Şile Yıldızspor
|16
|6
|5
|5
|20
|20
|23
|0
|9
|Altındağspor
|16
|6
|4
|6
|13
|15
|22
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|16
|4
|7
|5
|11
|13
|19
|-2
|11
|Gölcükspor
|16
|5
|3
|8
|9
|14
|18
|-5
|12
|Batman Petrolspor
|16
|4
|5
|7
|11
|18
|17
|-7
|13
|Osmaniyespor FK
|16
|5
|3
|8
|16
|18
|18
|-2
|14
|Erbaaspor
|16
|4
|2
|10
|12
|22
|14
|-10
|15
|Cizrespor
|16
|3
|4
|9
|11
|36
|13
|-25
|16
|Yalovaspor
|16
|2
|3
|11
|14
|29
|9
|-15
|17
|Arhavispor
|16
|2
|2
|12
|10
|27
|8
|-17
Fikstür
|06.01.0021
|Karşıyaka
|0-1
|Erbaaspor
|06.01.0021
|Çatalcaspor
|0-0
|Elazığ Belediyespor
|06.01.0021
|Çarşambaspor
|1-3
|Esenler Erokspor
|06.01.0021
|Cizrespor
|2-1
|Yalovaspor
|06.01.0021
|Somaspor
|3-0
|Isparta 32 Spor
|06.01.0021
|Batman Petrolspor
|0-0
|Osmaniyespor FK
|06.01.0021
|Arhavispor
|0-1
|Gölcükspor
|06.01.0021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Altındağspor