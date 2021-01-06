2020-2021 Karşıyaka, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Karşıyaka, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 17. hafta maçında Karşıyaka sahasında Erbaaspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karşıyaka - Erbaaspor maçının skoru ne oldu? Karşıyaka, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karşıyaka Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:00



Karşıyaka Erbaaspor Maçının Hakemleri

Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Neslihan Muratdağı(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

89. Mehmet Aksoy, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

1. Efe Öcal, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

Erbaaspor

Erbaaspor İlk 11

43. Taylan Arman, 6. Emre Baysal, 9. Talha Reşat Bulut, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu



Yedekler

22. Furkan Yardım, 5. Barış Sinan Üstün, 11. Yunus Ünsal, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 55. Berat Boz, 69. Bayduhan Taşova



Teknik Sorumlu

Hasan Basri Kara

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 16 10 5 1 32 14 35 18 2 İçel İdmanyurdu Spor 16 10 4 2 25 7 34 18 3 Esenler Erokspor 16 10 3 3 30 12 33 18 4 Karşıyaka 16 8 5 3 21 12 29 9 5 Çatalcaspor 16 8 4 4 21 16 28 5 6 Çarşambaspor 16 7 6 3 20 12 27 8 7 Isparta 32 Spor 16 7 5 4 27 18 26 9 8 Şile Yıldızspor 16 6 5 5 20 20 23 0 9 Altındağspor 16 6 4 6 13 15 22 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 16 4 7 5 11 13 19 -2 11 Gölcükspor 16 5 3 8 9 14 18 -5 12 Batman Petrolspor 16 4 5 7 11 18 17 -7 13 Osmaniyespor FK 16 5 3 8 16 18 18 -2 14 Erbaaspor 16 4 2 10 12 22 14 -10 15 Cizrespor 16 3 4 9 11 36 13 -25 16 Yalovaspor 16 2 3 11 14 29 9 -15 17 Arhavispor 16 2 2 12 10 27 8 -17

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