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2020-2021 Karşıyaka, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Karşıyaka, Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, Erbaaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta maçında Karşıyaka, Erbaaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Karşıyaka ve Erbaaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  17. hafta maçında Karşıyaka sahasında Erbaaspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karşıyaka - Erbaaspor maçının skoru ne oldu?

Karşıyaka, Erbaaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karşıyaka Erbaaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Karşıyaka Erbaaspor Maçının Hakemleri
Fevzi Erdem Akbaş(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Selim Şenöz(2. Yardımcı Hakem), Neslihan Muratdağı(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
89. Mehmet Aksoy, 3. Cenk Özbey, 6. Arif Cılak, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
1. Efe Öcal, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

ERBAASPORErbaaspor

Erbaaspor İlk 11
43. Taylan Arman, 6. Emre Baysal, 9. Talha Reşat Bulut, 14. Oğuzhan Yıldırım, 15. Yusuf Yağcı, 17. Emirhan Çavuş, 25. Furkan Akbulut, 36. Burak Can Akıncı, 54. Talha Özcan, 60. Rıdvan Gökçe, 78. Ertuğrul Şenlikoğlu

Yedekler
22. Furkan Yardım, 5. Barış Sinan Üstün, 11. Yunus Ünsal, 21. Eray Kelem, 23. Hakan Bolat, 55. Berat Boz, 69. Bayduhan Taşova

Teknik Sorumlu
Hasan Basri Kara

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor16105132143518
2İçel İdmanyurdu Spor1610422573418
3Esenler Erokspor16103330123318
4Karşıyaka168532112299
5Çatalcaspor168442116285
6Çarşambaspor167632012278
7Isparta 32 Spor167542718269
8Şile Yıldızspor166552020230
9Altındağspor16646131522-2
10Elazığ Karakoçan FK16475111319-2
11Gölcükspor1653891418-5
12Batman Petrolspor16457111817-7
13Osmaniyespor FK16538161818-2
14Erbaaspor164210122214-10
15Cizrespor16349113613-25
16Yalovaspor16231114299-15
17Arhavispor16221210278-17

Fikstür

06.01.0021Karşıyaka0-1Erbaaspor
06.01.0021Çatalcaspor0-0Elazığ Belediyespor
06.01.0021Çarşambaspor1-3Esenler Erokspor
06.01.0021Cizrespor2-1Yalovaspor
06.01.0021Somaspor3-0Isparta 32 Spor
06.01.0021Batman Petrolspor0-0Osmaniyespor FK
06.01.0021Arhavispor0-1Gölcükspor
06.01.0021İçel İdmanyurdu Spor2-0Altındağspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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