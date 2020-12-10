2020-2021 Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Karşıyaka ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Karşıyaka sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.12.2020 13:00



Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri

Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 10. Battal Demirbilek, 9. Hakan Kuş, 20. Namık Barış Çelik, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11

27. İbrahim Bayram, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 25. Sabahattin Genç, 13. Ömer Önder, 77. Aslan Gök, 7. Gülhan Özdemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer



Yedekler

99. Samet Diler, 10. Yaşar Çetin, 17. Fazlı Ayan, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 20. Onur Dursun, 4. Burak Bilgen



Teknik Sorumlu

İbrahim Baş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Çatalcaspor 12 8 3 1 21 11 27 10 2 İçel İdmanyurdu Spor 13 7 4 2 18 6 25 12 3 Somaspor 12 7 4 1 20 9 25 11 4 Karşıyaka 12 7 4 1 18 8 25 10 5 Çarşambaspor 12 6 4 2 16 7 22 9 6 Esenler Erokspor 12 6 3 3 17 11 21 6 7 Şile Yıldızspor 13 5 5 3 18 16 20 2 8 Isparta 32 Spor 12 5 4 3 21 13 19 8 9 Altındağspor 12 5 3 4 10 9 18 1 10 Batman Petrolspor 12 4 4 4 11 12 16 -1 11 Elazığ Karakoçan FK 13 3 5 5 10 13 14 -3 12 Osmaniyespor FK 11 4 1 6 11 13 13 -2 13 Erbaaspor 12 3 1 8 7 15 10 -8 14 Gölcükspor 12 2 3 7 5 12 9 -7 15 Yalovaspor 12 1 3 8 12 25 6 -13 16 Cizrespor 12 1 3 8 7 27 6 -20 17 Arhavispor 12 1 2 9 6 21 5 -15

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