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2020-2021 Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Karşıyaka ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  13. hafta maçında Karşıyaka sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:00

Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 10. Battal Demirbilek, 9. Hakan Kuş, 20. Namık Barış Çelik, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜİçel İdmanyurdu Spor Kulübü

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
27. İbrahim Bayram, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 25. Sabahattin Genç, 13. Ömer Önder, 77. Aslan Gök, 7. Gülhan Özdemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer

Yedekler
99. Samet Diler, 10. Yaşar Çetin, 17. Fazlı Ayan, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 20. Onur Dursun, 4. Burak Bilgen

Teknik Sorumlu
İbrahim Baş

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Çatalcaspor1283121112710
2İçel İdmanyurdu Spor137421862512
3Somaspor127412092511
4Karşıyaka127411882510
5Çarşambaspor12642167229
6Esenler Erokspor126331711216
7Şile Yıldızspor135531816202
8Isparta 32 Spor125432113198
9Altındağspor12534109181
10Batman Petrolspor12444111216-1
11Elazığ Karakoçan FK13355101314-3
12Osmaniyespor FK11416111313-2
13Erbaaspor1231871510-8
14Gölcükspor122375129-7
15Yalovaspor1213812256-13
16Cizrespor121387276-20
17Arhavispor121296215-15

Fikstür

29.11.2020Elazığ Belediyespor Gölcükspor
10.12.2020Elazığ Karakoçan FK0-0Gölcükspor
10.12.2020Çarşambaspor0-0Altındağspor
10.12.2020Yalovaspor3-3Esenler Erokspor
10.12.2020Somaspor3-3Şile Yıldızspor
10.12.2020Karşıyaka3-1İçel İdmanyurdu Spor
10.12.2020Çatalcaspor3-2Erbaaspor
10.12.2020Cizrespor1-5Isparta 32 Spor
10.12.2020Arhavispor0-2Osmaniyespor FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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