2020-2021 Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Karşıyaka ve İçel İdmanyurdu Spor Kulübü taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 13. hafta maçında Karşıyaka sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 10.12.2020 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karşıyaka - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İzmir Atatürk stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.12.2020 13:00
Karşıyaka İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Maçının Hakemleri
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Selman Timur(1. Yardımcı Hakem), Abdulkadir Yılmazoğlu(2. Yardımcı Hakem), Serkan Duru(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 3. Cenk Özbey, 5. Mustafa Aşan, 10. Battal Demirbilek, 9. Hakan Kuş, 20. Namık Barış Çelik, 17. Mustafa Değirmenci, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 6. Arif Cılak, 8. Harun Atalay, 14. Özkan Duman, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
İçel İdmanyurdu Spor Kulübü İlk 11
27. İbrahim Bayram, 15. Burak Ziyattin Altındaş, 6. Gökcan Gelmen, 8. Emrullah Yıldırım, 25. Sabahattin Genç, 13. Ömer Önder, 77. Aslan Gök, 7. Gülhan Özdemir, 28. Özer Ozan Pekdemir, 9. Hakkı Tosun, 5. Ayberk Kutluğ Tuncer
Yedekler
99. Samet Diler, 10. Yaşar Çetin, 17. Fazlı Ayan, 29. Egemen Baysal, 26. İsmail Oykun, 20. Onur Dursun, 4. Burak Bilgen
Teknik Sorumlu
İbrahim Baş
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Çatalcaspor
|12
|8
|3
|1
|21
|11
|27
|10
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|13
|7
|4
|2
|18
|6
|25
|12
|3
|Somaspor
|12
|7
|4
|1
|20
|9
|25
|11
|4
|Karşıyaka
|12
|7
|4
|1
|18
|8
|25
|10
|5
|Çarşambaspor
|12
|6
|4
|2
|16
|7
|22
|9
|6
|Esenler Erokspor
|12
|6
|3
|3
|17
|11
|21
|6
|7
|Şile Yıldızspor
|13
|5
|5
|3
|18
|16
|20
|2
|8
|Isparta 32 Spor
|12
|5
|4
|3
|21
|13
|19
|8
|9
|Altındağspor
|12
|5
|3
|4
|10
|9
|18
|1
|10
|Batman Petrolspor
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|16
|-1
|11
|Elazığ Karakoçan FK
|13
|3
|5
|5
|10
|13
|14
|-3
|12
|Osmaniyespor FK
|11
|4
|1
|6
|11
|13
|13
|-2
|13
|Erbaaspor
|12
|3
|1
|8
|7
|15
|10
|-8
|14
|Gölcükspor
|12
|2
|3
|7
|5
|12
|9
|-7
|15
|Yalovaspor
|12
|1
|3
|8
|12
|25
|6
|-13
|16
|Cizrespor
|12
|1
|3
|8
|7
|27
|6
|-20
|17
|Arhavispor
|12
|1
|2
|9
|6
|21
|5
|-15
Fikstür
|29.11.2020
|Elazığ Belediyespor
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Elazığ Karakoçan FK
|0-0
|Gölcükspor
|10.12.2020
|Çarşambaspor
|0-0
|Altındağspor
|10.12.2020
|Yalovaspor
|3-3
|Esenler Erokspor
|10.12.2020
|Somaspor
|3-3
|Şile Yıldızspor
|10.12.2020
|Karşıyaka
|3-1
|İçel İdmanyurdu Spor
|10.12.2020
|Çatalcaspor
|3-2
|Erbaaspor
|10.12.2020
|Cizrespor
|1-5
|Isparta 32 Spor
|10.12.2020
|Arhavispor
|0-2
|Osmaniyespor FK