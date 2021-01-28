2020-2021 Karşıyaka, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Karşıyaka ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 18. hafta maçında Karşıyaka sahasında Isparta 32 Spor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?
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Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.01.2021 13:00
Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Hakan Ergin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin
Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
Isparta 32 Spor
Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 77. Emre Fırtına, 11. Efşan Geçgin, 4. Kaan Dorak, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala
Yedekler
25. Onur Tekin, 21. Muhammed Çoban, 55. Mustafa Eraslan, 60. Bekir Karadeniz, 16. Mehmet Sarıgöz, 92. Bilal Çebi
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|17
|11
|5
|1
|36
|16
|38
|20
|2
|İçel İdmanyurdu Spor
|17
|10
|4
|3
|25
|8
|34
|17
|3
|Esenler Erokspor
|17
|10
|3
|4
|32
|16
|33
|16
|4
|Isparta 32 Spor
|17
|8
|5
|4
|29
|18
|29
|11
|5
|Karşıyaka
|17
|8
|5
|4
|21
|14
|29
|7
|6
|Çatalcaspor
|17
|8
|5
|4
|21
|16
|29
|5
|7
|Çarşambaspor
|17
|7
|7
|3
|20
|12
|28
|8
|8
|Şile Yıldızspor
|17
|6
|6
|5
|21
|21
|24
|0
|9
|Altındağspor
|17
|6
|5
|6
|14
|16
|23
|-2
|10
|Elazığ Karakoçan FK
|17
|4
|7
|6
|11
|15
|19
|-4
|11
|Gölcükspor
|17
|5
|4
|8
|9
|14
|19
|-5
|12
|Osmaniyespor FK
|17
|6
|3
|8
|17
|18
|21
|-1
|13
|Batman Petrolspor
|17
|4
|6
|7
|11
|18
|18
|-7
|14
|Erbaaspor
|17
|4
|3
|10
|12
|22
|15
|-10
|15
|Cizrespor
|16
|3
|4
|9
|11
|36
|13
|-25
|16
|Arhavispor
|17
|3
|2
|12
|12
|27
|11
|-15
|17
|Yalovaspor
|17
|2
|4
|11
|14
|29
|10
|-15
Fikstür
|28.01.2021
|Arhavispor
|2-0
|Elazığ Belediyespor
|28.01.2021
|Çarşambaspor
|0-0
|Gölcükspor
|28.01.2021
|Çatalcaspor
|0-0
|Yalovaspor
|28.01.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|0-1
|Osmaniyespor FK
|28.01.2021
|Karşıyaka
|0-2
|Isparta 32 Spor
|28.01.2021
|Somaspor
|4-2
|Esenler Erokspor
|28.01.2021
|Şile Yıldızspor
|1-1
|Altındağspor
|28.01.2021
|Batman Petrolspor
|0-0
|Erbaaspor