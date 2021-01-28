2020-2021 Karşıyaka, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Karşıyaka ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 18. hafta maçında Karşıyaka sahasında Isparta 32 Spor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu? Karşıyaka, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.01.2021 13:00



Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri

Hakan Ergin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin



Yedekler

89. Mehmet Aksoy, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

Soner Tolungüç

Isparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11

23. Murat Can Yıldız, 77. Emre Fırtına, 11. Efşan Geçgin, 4. Kaan Dorak, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala



Yedekler

25. Onur Tekin, 21. Muhammed Çoban, 55. Mustafa Eraslan, 60. Bekir Karadeniz, 16. Mehmet Sarıgöz, 92. Bilal Çebi

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 17 11 5 1 36 16 38 20 2 İçel İdmanyurdu Spor 17 10 4 3 25 8 34 17 3 Esenler Erokspor 17 10 3 4 32 16 33 16 4 Isparta 32 Spor 17 8 5 4 29 18 29 11 5 Karşıyaka 17 8 5 4 21 14 29 7 6 Çatalcaspor 17 8 5 4 21 16 29 5 7 Çarşambaspor 17 7 7 3 20 12 28 8 8 Şile Yıldızspor 17 6 6 5 21 21 24 0 9 Altındağspor 17 6 5 6 14 16 23 -2 10 Elazığ Karakoçan FK 17 4 7 6 11 15 19 -4 11 Gölcükspor 17 5 4 8 9 14 19 -5 12 Osmaniyespor FK 17 6 3 8 17 18 21 -1 13 Batman Petrolspor 17 4 6 7 11 18 18 -7 14 Erbaaspor 17 4 3 10 12 22 15 -10 15 Cizrespor 16 3 4 9 11 36 13 -25 16 Arhavispor 17 3 2 12 12 27 11 -15 17 Yalovaspor 17 2 4 11 14 29 10 -15

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