Mahir Ünal canlı yayında açıkladı! Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli olduTartışmalı hakem Bahattin Şimşek, yeniden Süper Lig'deİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sezgin Lüle hayatıİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Beşinci kol faaliyeti ne demek? | 5. kol faaliyeti nedir?Hadise ve Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf geldi! Aşk dolu bakışları gündemdeÜmit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli olduSefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte lokanta ve restoranlara verilecek destek ödemesinin detayları...Reform paketi nedir? Neleri kapsıyor? | Reform paketi 2021 içeriği
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Karşıyaka, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Karşıyaka, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, Isparta 32 Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında Karşıyaka, Isparta 32 Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Karşıyaka ve Isparta 32 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  18. hafta maçında Karşıyaka sahasında Isparta 32 Spor ile 28.01.2021 13:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçının skoru ne oldu?

Karşıyaka, Isparta 32 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.01.2021 13:00

Karşıyaka Isparta 32 Spor Maçının Hakemleri
Hakan Ergin(hakem), Ahmet Ulu(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(2. Yardımcı Hakem), Betül Baykan(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 7. Doğukan İnci, 8. Harun Atalay, 9. Hakan Kuş, 10. Battal Demirbilek, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 48. Onur Kıntaş, 88. Anıl Çıracı, 95. Muhammet Fatih Öztekin

Yedekler
89. Mehmet Aksoy, 14. Özkan Duman, 15. Oğuz Erk, 17. Mustafa Değirmenci, 19. Batuhan Kara, 23. Abdullah Cihan Ethemoğlu, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
Soner Tolungüç
ISPARTA 32 SPORIsparta 32 Spor

Isparta 32 Spor İlk 11
23. Murat Can Yıldız, 77. Emre Fırtına, 11. Efşan Geçgin, 4. Kaan Dorak, 17. Kadir Turhan, 32. Mustafa Diler, 10. Serdar Ümit Deniz, 6. Semih Üstün, 9. Emir Kaan Gültekin, 20. Nurettin Çakır, 48. Kerem Pala

Yedekler
25. Onur Tekin, 21. Muhammed Çoban, 55. Mustafa Eraslan, 60. Bekir Karadeniz, 16. Mehmet Sarıgöz, 92. Bilal Çebi

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor17115136163820
2İçel İdmanyurdu Spor1710432583417
3Esenler Erokspor17103432163316
4Isparta 32 Spor1785429182911
5Karşıyaka178542114297
6Çatalcaspor178542116295
7Çarşambaspor177732012288
8Şile Yıldızspor176652121240
9Altındağspor17656141623-2
10Elazığ Karakoçan FK17476111519-4
11Gölcükspor1754891419-5
12Osmaniyespor FK17638171821-1
13Batman Petrolspor17467111818-7
14Erbaaspor174310122215-10
15Cizrespor16349113613-25
16Arhavispor173212122711-15
17Yalovaspor172411142910-15

Fikstür

28.01.2021Arhavispor2-0Elazığ Belediyespor
28.01.2021Çarşambaspor0-0Gölcükspor
28.01.2021Çatalcaspor0-0Yalovaspor
28.01.2021İçel İdmanyurdu Spor0-1Osmaniyespor FK
28.01.2021Karşıyaka0-2Isparta 32 Spor
28.01.2021Somaspor4-2Esenler Erokspor
28.01.2021Şile Yıldızspor1-1Altındağspor
28.01.2021Batman Petrolspor0-0Erbaaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT