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2020-2021 Karşıyaka, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Karşıyaka, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Karşıyaka, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Karşıyaka, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  33. hafta maçında Karşıyaka sahasında Osmaniyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karşıyaka - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu?

Karşıyaka, Osmaniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

KARŞIYAKAKarşıyaka

Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 3. Cenk Özbey, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 25. Caner Cengiz

Yedekler
1. Efe Öcal, 8. Harun Atalay, 11. Mert Yılmaz, 18. Özgür Güler, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 74. Mustafa Durgun, 99. İlyas Kahraman

Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 77. Ali Ateş

Yedekler
1. Özer Enes Soylu, 3. Emre Baysal, 25. Sırat Yeşilördek, 34. Muzaffer Gebeci, 19. Talha Hançer, 12. Mertcan Dursun, 79. Buğrahan Baran

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor31209263276936
2Esenler Erokspor31197558246434
3İçel İdmanyurdu Spor311410740255215
4Çatalcaspor31131083429495
5Isparta 32 Spor311381046344712
6Çarşambaspor31111193728449
7Şile Yıldızspor32111011383943-1
8Karşıyaka3112712353843-3
9Altındağspor31101011293240-3
10Batman Petrolspor3191210232739-4
11Erbaaspor3111614283439-6
12Osmaniyespor FK31118123231411
13Elazığ Karakoçan FK318149353838-3
14Cizrespor3161312305531-25
15Arhavispor316916214427-23
16Gölcükspor317519224026-18
17Yalovaspor314918265221-26

Fikstür

25.04.2021Somaspor3-0Erbaaspor
25.04.2021Karşıyaka1-0Osmaniyespor FK
25.04.2021İçel İdmanyurdu Spor1-1Şile Yıldızspor
25.04.2021Çatalcaspor1-0Gölcükspor
25.04.2021Cizrespor4-4Elazığ Belediyespor
25.04.2021Batman Petrolspor0-1Altındağspor
25.04.2021Çarşambaspor0-1Isparta 32 Spor
25.04.2021Arhavispor1-2Esenler Erokspor
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