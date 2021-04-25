2020-2021 Karşıyaka, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Karşıyaka, Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Karşıyaka, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Karşıyaka sahasında Osmaniyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karşıyaka - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu?
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Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
İzmir Atatürk - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Hakemleri
Ömer Kocabey(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)
Karşıyaka İlk 11
71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 3. Cenk Özbey, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 25. Caner Cengiz
Yedekler
1. Efe Öcal, 8. Harun Atalay, 11. Mert Yılmaz, 18. Özgür Güler, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 74. Mustafa Durgun, 99. İlyas Kahraman
Teknik Sorumlu
İbrahim Cezayir
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 77. Ali Ateş
Yedekler
1. Özer Enes Soylu, 3. Emre Baysal, 25. Sırat Yeşilördek, 34. Muzaffer Gebeci, 19. Talha Hançer, 12. Mertcan Dursun, 79. Buğrahan Baran
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|31
|20
|9
|2
|63
|27
|69
|36
|2
|Esenler Erokspor
|31
|19
|7
|5
|58
|24
|64
|34
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|31
|14
|10
|7
|40
|25
|52
|15
|4
|Çatalcaspor
|31
|13
|10
|8
|34
|29
|49
|5
|5
|Isparta 32 Spor
|31
|13
|8
|10
|46
|34
|47
|12
|6
|Çarşambaspor
|31
|11
|11
|9
|37
|28
|44
|9
|7
|Şile Yıldızspor
|32
|11
|10
|11
|38
|39
|43
|-1
|8
|Karşıyaka
|31
|12
|7
|12
|35
|38
|43
|-3
|9
|Altındağspor
|31
|10
|10
|11
|29
|32
|40
|-3
|10
|Batman Petrolspor
|31
|9
|12
|10
|23
|27
|39
|-4
|11
|Erbaaspor
|31
|11
|6
|14
|28
|34
|39
|-6
|12
|Osmaniyespor FK
|31
|11
|8
|12
|32
|31
|41
|1
|13
|Elazığ Karakoçan FK
|31
|8
|14
|9
|35
|38
|38
|-3
|14
|Cizrespor
|31
|6
|13
|12
|30
|55
|31
|-25
|15
|Arhavispor
|31
|6
|9
|16
|21
|44
|27
|-23
|16
|Gölcükspor
|31
|7
|5
|19
|22
|40
|26
|-18
|17
|Yalovaspor
|31
|4
|9
|18
|26
|52
|21
|-26
Fikstür
|25.04.2021
|Somaspor
|3-0
|Erbaaspor
|25.04.2021
|Karşıyaka
|1-0
|Osmaniyespor FK
|25.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|1-1
|Şile Yıldızspor
|25.04.2021
|Çatalcaspor
|1-0
|Gölcükspor
|25.04.2021
|Cizrespor
|4-4
|Elazığ Belediyespor
|25.04.2021
|Batman Petrolspor
|0-1
|Altındağspor
|25.04.2021
|Çarşambaspor
|0-1
|Isparta 32 Spor
|25.04.2021
|Arhavispor
|1-2
|Esenler Erokspor