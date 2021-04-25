2020-2021 Karşıyaka, Osmaniyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 33. hafta maçında Karşıyaka, Osmaniyespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Karşıyaka ve Osmaniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 33. hafta maçında Karşıyaka sahasında Osmaniyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. İzmir Atatürk - İzmir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karşıyaka - Osmaniyespor maçının skoru ne oldu? Karşıyaka, Osmaniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

İzmir Atatürk - İzmir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Karşıyaka Osmaniyespor Maçının Hakemleri

Ömer Kocabey(hakem), Oğuzhan Yiğit Karpuz(1. Yardımcı Hakem), Alp Osman Karaosmanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

Karşıyaka

Karşıyaka İlk 11

71. Erdoğan Açar, 5. Mustafa Aşan, 6. Arif Cılak, 3. Cenk Özbey, 9. Hakan Kuş, 17. Mustafa Değirmenci, 20. Namık Barış Çelik, 22. Metin Peker, 30. Ferdi Burgaz, 88. Anıl Çıracı, 25. Caner Cengiz



Yedekler

1. Efe Öcal, 8. Harun Atalay, 11. Mert Yılmaz, 18. Özgür Güler, 95. Muhammet Fatih Öztekin, 74. Mustafa Durgun, 99. İlyas Kahraman



Teknik Sorumlu

İbrahim Cezayir



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 22. Atakan Ekiz, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 16. Bora Yılmaz, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 21. Oğuzhan Bozkurt, 30. Yavuz Koç, 77. Ali Ateş



Yedekler

1. Özer Enes Soylu, 3. Emre Baysal, 25. Sırat Yeşilördek, 34. Muzaffer Gebeci, 19. Talha Hançer, 12. Mertcan Dursun, 79. Buğrahan Baran



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 31 20 9 2 63 27 69 36 2 Esenler Erokspor 31 19 7 5 58 24 64 34 3 İçel İdmanyurdu Spor 31 14 10 7 40 25 52 15 4 Çatalcaspor 31 13 10 8 34 29 49 5 5 Isparta 32 Spor 31 13 8 10 46 34 47 12 6 Çarşambaspor 31 11 11 9 37 28 44 9 7 Şile Yıldızspor 32 11 10 11 38 39 43 -1 8 Karşıyaka 31 12 7 12 35 38 43 -3 9 Altındağspor 31 10 10 11 29 32 40 -3 10 Batman Petrolspor 31 9 12 10 23 27 39 -4 11 Erbaaspor 31 11 6 14 28 34 39 -6 12 Osmaniyespor FK 31 11 8 12 32 31 41 1 13 Elazığ Karakoçan FK 31 8 14 9 35 38 38 -3 14 Cizrespor 31 6 13 12 30 55 31 -25 15 Arhavispor 31 6 9 16 21 44 27 -23 16 Gölcükspor 31 7 5 19 22 40 26 -18 17 Yalovaspor 31 4 9 18 26 52 21 -26

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