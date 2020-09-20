2020-2021 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 20.09.2020 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Kasımpaşa
|Çaykur Rizespor
|2
|0
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.09.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Suat Arslanboğa(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Esat Sancaktar(avar)
Kasımpaşa
Kasımpaşa İlk 11
1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 5. Tarkan Serbest, 35. Aytaç Kara
Yedekler
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 7. Anıl Koç, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 17. Ahmet Oğuz, 24. Mickael Sylvain Tırpan
Teknik Sorumlu
Mehmet Altıparmak
Goller
Kevın Varga,13.dk (f), Alan Lıma Carıus,60.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Aytaç Kara 20.dk, Kırmızı Kart Anıl Koç 88.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 83.dk, Sarı Kart Kevın Varga 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Harıs Hajradınovıc 85.dk, Kevın Varga 90+3.dk, Julıan Marc Jeanvıer 46.dk
Oyuna Girenler
Mickael Sylvain Tırpan 85.dk, Ahmet Oğuz 90+3.dk, Anıl Koç 46.dk
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 44. Amedej Vetrih, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 20. Engin Bekdemir, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Abdullah Durak 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Tunay Torun 70.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 65.dk, Amedej Vetrih 41.dk
Oyuna Girenler
Loic Alex Teliere Hubert Remy 70.dk, Nadir Çiftçi 65.dk, Abdullah Durak 41.dk
Süper Lig 2. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|4
|3
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|14
|Gaziantep FK
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|1
|-2
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|-4
Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları
|18.09.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Göztepe
|19.09.2020
|Alanyaspor
|2-0
|Kayserispor
|19.09.2020
|Denizlispor
|0-0
|Trabzonspor
|19.09.2020
|Gençlerbirliği
|0-0
|Konyaspor
|19.09.2020
|Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor
|20.09.2020
|BB Erzurumspor
|1-2
|Sivasspor
|20.09.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Çaykur Rizespor
|20.09.2020
|Başakşehir FK
|0-2
|Galatasaray
|20.09.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Fatih Karagümrük
|21.09.2020
|Fenerbahçe
|Hatayspor