2020-2021 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 20.09.2020 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç sonucu: Kasımpaşa Çaykur Rizespor 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Suat Arslanboğa(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Esat Sancaktar(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 5. Tarkan Serbest, 35. Aytaç Kara

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 7. Anıl Koç, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 17. Ahmet Oğuz, 24. Mickael Sylvain Tırpan

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

Kevın Varga,13.dk (f), Alan Lıma Carıus,60.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aytaç Kara 20.dk, Kırmızı Kart Anıl Koç 88.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 83.dk, Sarı Kart Kevın Varga 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Harıs Hajradınovıc 85.dk, Kevın Varga 90+3.dk, Julıan Marc Jeanvıer 46.dk

Oyuna Girenler

Mickael Sylvain Tırpan 85.dk, Ahmet Oğuz 90+3.dk, Anıl Koç 46.dk

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 44. Amedej Vetrih, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 20. Engin Bekdemir, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Abdullah Durak 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 70.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 65.dk, Amedej Vetrih 41.dk

Oyuna Girenler

Loic Alex Teliere Hubert Remy 70.dk, Nadir Çiftçi 65.dk, Abdullah Durak 41.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 2 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 6 4 3 Göztepe 2 1 1 0 6 2 4 4 4 Fatih Karagümrük 2 1 1 0 5 2 4 3 5 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 4 2 6 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 7 Hatayspor 1 1 0 0 2 0 3 2 8 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Kasımpaşa 2 1 0 1 2 1 3 1 10 BB Erzurumspor 2 1 0 1 3 3 3 0 11 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 12 Kayserispor 2 1 0 1 1 2 3 -1 13 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 14 Gaziantep FK 2 0 1 1 3 5 1 -2 15 Trabzonspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 17 Yeni Malatyaspor 2 0 1 1 1 4 1 -3 18 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 21 Başakşehir FK 2 0 0 2 0 4 0 -4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları