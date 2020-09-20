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2020-2021 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Sezonu'nun 2. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile 20.09.2020 16:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç sonucu:

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR
Kasımpaşa Çaykur Rizespor
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Suat Arslanboğa(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Esat Sancaktar(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 6. Loret Sadıku, 8. Davıd Pavelka, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 20. Alan Lıma Carıus, 19. Julıan Marc Jeanvıer, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 5. Tarkan Serbest, 35. Aytaç Kara

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 7. Anıl Koç, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 17. Ahmet Oğuz, 24. Mickael Sylvain Tırpan

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

Kevın Varga,13.dk (f), Alan Lıma Carıus,60.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Aytaç Kara 20.dk, Kırmızı Kart Anıl Koç 88.dk, Sarı Kart Tarkan Serbest 83.dk, Sarı Kart Kevın Varga 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Harıs Hajradınovıc 85.dk, Kevın Varga 90+3.dk, Julıan Marc Jeanvıer 46.dk

Oyuna Girenler

Mickael Sylvain Tırpan 85.dk, Ahmet Oğuz 90+3.dk, Anıl Koç 46.dk

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 44. Amedej Vetrih, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 20. Engin Bekdemir, 35. Alberk Koç, 70. Nadir Çiftçi, 77. Orhan Ovacıklı

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Abdullah Durak 73.dk

Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 70.dk, Braıan Jose Samudıo Segovıa 65.dk, Amedej Vetrih 41.dk

Oyuna Girenler

Loic Alex Teliere Hubert Remy 70.dk, Nadir Çiftçi 65.dk, Abdullah Durak 41.dk

Süper Lig 2. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray22005164
2Alanyaspor22004064
3Göztepe21106244
4Fatih Karagümrük21105243
5Beşiktaş21104242
6Antalyaspor21103142
7Hatayspor11002032
8Fenerbahçe11002131
9Kasımpaşa21012131
10BB Erzurumspor21013330
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor2101123-1
13Konyaspor10100010
14Gaziantep FK2011351-2
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK2002040-4

Süper Lig 2. hafta Fikstür sonuçları

18.09.2020Yeni Malatyaspor1-1Göztepe
19.09.2020Alanyaspor2-0Kayserispor
19.09.2020Denizlispor0-0Trabzonspor
19.09.2020Gençlerbirliği0-0Konyaspor
19.09.2020Beşiktaş1-1Antalyaspor
20.09.2020BB Erzurumspor1-2Sivasspor
20.09.2020Kasımpaşa2-0Çaykur Rizespor
20.09.2020Başakşehir FK0-2Galatasaray
20.09.2020Gaziantep FK2-2Fatih Karagümrük
21.09.2020Fenerbahçe Hatayspor


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