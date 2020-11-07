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2020-2021 Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

KASIMPAŞA FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Kasımpaşa Fraport-tav Antalyaspor
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(var), Tarık Ongun(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 9. Bangaly Fode Koıta, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 34. Doğucan Haspolat, 7. Anıl Koç, 21. Kevın Varga, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 25. Tomas Brecka

Teknik Sorumlu

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 53. Mert Yılmaz, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 89. Veysel Sarı, 13. Fedor Kudrıashov, 8. Nuri Şahin, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 77. Bünyamin Balcı, 10. Lukas Josef Podolskı, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 99. Ali Eren İyican, 88. Hakan Özmert, 2. Ersan Adem Gülüm, 19. Ufuk Akyol, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 28. Omar İmeri, 5. Bahadır Öztürk

Teknik Sorumlu

Sedat Karabük

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe7520126176
2Alanyaspor65101521613
3Galatasaray741295134
4Kasımpaşa8332108122
5Fatih Karagümrük7322148116
6Çaykur Rizespor7322108112
7Gaziantep FK82511211111
8Başakşehir FK731398101
9Beşiktaş7313101210-2
10Antalyaspor82339129-3
11Sivasspor6222678-1
12Hatayspor5221478-3
13Yeni Malatyaspor72236108-4
14Göztepe614110773
15BB Erzurumspor62138117-3
16Konyaspor61326561
17Kayserispor6204496-5
18Gençlerbirliği6123475-3
19Trabzonspor71249145-5
20Denizlispor61235105-5
21MKE Ankaragücü5014491-5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları

30.10.2020Fatih Karagümrük5-1BB Erzurumspor
30.10.2020Trabzonspor3-4Kasımpaşa
31.10.2020Gençlerbirliği1-1Gaziantep FK
31.10.2020Galatasaray1-0MKE Ankaragücü
31.10.2020GöztepeP-PAlanyaspor
01.11.2020Beşiktaş1-0Yeni Malatyaspor
01.11.2020Çaykur Rizespor1-0Kayserispor
01.11.2020Konyaspor1-2Başakşehir FK
02.11.2020Hatayspor1-1Sivasspor
02.11.2020Antalyaspor1-2Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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