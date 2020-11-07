2020-2021 Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 7. hafta maçında Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kasımpaşa ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 7. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 07.11.2020 13:30'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Kasımpaşa Fraport-tav Antalyaspor 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Kasımpaşa, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Serkan Tokat(hakem), Yusuf Bozdoğan(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(var), Tarık Ongun(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 9. Bangaly Fode Koıta, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 30. Armın Hodzıc, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 34. Doğucan Haspolat, 7. Anıl Koç, 21. Kevın Varga, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 20. Alan Lıma Carıus, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 55. Yasin Dülger, 25. Tomas Brecka

Teknik Sorumlu

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 53. Mert Yılmaz, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 89. Veysel Sarı, 13. Fedor Kudrıashov, 8. Nuri Şahin, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 77. Bünyamin Balcı, 10. Lukas Josef Podolskı, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 99. Ali Eren İyican, 88. Hakan Özmert, 2. Ersan Adem Gülüm, 19. Ufuk Akyol, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 28. Omar İmeri, 5. Bahadır Öztürk

Teknik Sorumlu

Sedat Karabük

Süper Lig 7. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 7 5 2 0 12 6 17 6 2 Alanyaspor 6 5 1 0 15 2 16 13 3 Galatasaray 7 4 1 2 9 5 13 4 4 Kasımpaşa 8 3 3 2 10 8 12 2 5 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 6 6 Çaykur Rizespor 7 3 2 2 10 8 11 2 7 Gaziantep FK 8 2 5 1 12 11 11 1 8 Başakşehir FK 7 3 1 3 9 8 10 1 9 Beşiktaş 7 3 1 3 10 12 10 -2 10 Antalyaspor 8 2 3 3 9 12 9 -3 11 Sivasspor 6 2 2 2 6 7 8 -1 12 Hatayspor 5 2 2 1 4 7 8 -3 13 Yeni Malatyaspor 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 15 BB Erzurumspor 6 2 1 3 8 11 7 -3 16 Konyaspor 6 1 3 2 6 5 6 1 17 Kayserispor 6 2 0 4 4 9 6 -5 18 Gençlerbirliği 6 1 2 3 4 7 5 -3 19 Trabzonspor 7 1 2 4 9 14 5 -5 20 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 5 -5 21 MKE Ankaragücü 5 0 1 4 4 9 1 -5

Süper Lig 7. hafta Fikstür sonuçları