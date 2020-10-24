2020-2021 Kasımpaşa, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile 23.10.2020 20:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Göztepe maç sonucu: Kasımpaşa Göztepe 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Kasımpaşa, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 6. Loret Sadıku, 30. Armın Hodzıc, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 7. Anıl Koç, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 20. Alan Lıma Carıus, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 12. Guılherme Costa Marques, 30. Yalçın Kayan, 22. Brown Aıde Ideye, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 20. Lamine Gassama

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 77. Murat Paluli, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 17. Andre Bıyogo Poko, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 5 4 1 0 13 2 13 11 2 Fenerbahçe 5 3 2 0 7 4 11 3 3 Fatih Karagümrük 5 2 2 1 9 5 8 4 4 Antalyaspor 5 2 2 1 5 3 8 2 5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 1 6 Göztepe 6 1 4 1 10 7 7 3 7 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 8 Galatasaray 5 2 1 2 6 4 7 2 9 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 1 10 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3 11 Konyaspor 4 1 3 0 5 2 6 3 12 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 6 -4 13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1 14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2 15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4 16 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4 17 Gaziantep FK 5 0 4 1 7 9 4 -2 18 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 4 -2 19 Gençlerbirliği 4 1 1 2 2 4 4 -2 20 Başakşehir FK 5 1 1 3 2 6 4 -4 21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 1 -4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları