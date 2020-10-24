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2020-2021 Kasımpaşa, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kasımpaşa, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 5. hafta maçında Kasımpaşa, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 5. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile 23.10.2020 20:00'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Göztepe maç sonucu:

KASIMPAŞA GÖZTEPE
Kasımpaşa Göztepe
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.10.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Şeker(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ürün(2. Yardımcı Hakem), Serkan Tokat(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kemal Yılmaz(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 5. Tarkan Serbest, 9. Bangaly Fode Koıta, 10. Harıs Hajradınovıc, 11. Yusuf Erdoğan, 6. Loret Sadıku, 30. Armın Hodzıc, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 35. Aytaç Kara, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 67. Mehmet Enes Sarı, 7. Anıl Koç, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 17. Ahmet Oğuz, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 20. Alan Lıma Carıus, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Mehmet Altıparmak

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 12. Guılherme Costa Marques, 30. Yalçın Kayan, 22. Brown Aıde Ideye, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 20. Lamine Gassama

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 6. Kubilay Sönmez, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 77. Murat Paluli, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 17. Andre Bıyogo Poko, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 5. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor54101321311
2Fenerbahçe532074113
3Fatih Karagümrük52219584
4Antalyaspor52215382
5Kasımpaşa62224381
6Göztepe614110773
7BB Erzurumspor42116472
8Galatasaray52126472
9Sivasspor42115471
10Hatayspor4211367-3
11Konyaspor41305263
12Kayserispor5203486-4
13Çaykur Rizespor5122785-1
14Trabzonspor5122575-2
15Yeni Malatyaspor5122485-4
16Denizlispor5122375-4
17Gaziantep FK5041794-2
18Beşiktaş4112574-2
19Gençlerbirliği4112244-2
20Başakşehir FK5113264-4
21MKE Ankaragücü4013481-4

Süper Lig 5. hafta Fikstür sonuçları

17.10.2020Kayserispor1-3Sivasspor
17.10.2020Konyaspor1-1Yeni Malatyaspor
17.10.2020Trabzonspor0-2Başakşehir FK
17.10.2020Çaykur Rizespor5-3MKE Ankaragücü
18.10.2020Antalyaspor1-1Gaziantep FK
18.10.2020Fatih Karagümrük1-1Kasımpaşa
18.10.2020HataysporP-PBB Erzurumspor
18.10.2020Göztepe2-3Fenerbahçe
19.10.2020Gençlerbirliği1-2Denizlispor
19.10.2020Galatasaray1-2Alanyaspor


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