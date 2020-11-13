2020-2021 Kemerspor 2003 0 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Kemerspor 2003, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kemerspor 2003 ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Kemerspor 2003 sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kemerspor 2003 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. Kemerspor 2003 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemer İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdem Mertoğlu(hakem), Zafer Gayretli(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Orhan Güngör(dördüncü Hakem)

Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11

22. Fatih Öztürk, 8. Mert Çölgeçen, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 80. Gökhan Çamur



Yedekler

70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 7. Mustafa İnan, 72. Mehmet Bayram, 77. Sercan Bıyıklı



Teknik Sorumlu

Onur Tuncer



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11

1. Cihan Şentürk, 23. Ferdi Konak, 39. Enis Çeliksu, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 5. Anıl Yıldırım, 80. Ümit Can Tokcu, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal



Yedekler

99. Yusuf Karagöz, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 18. Yiğit Kotan, 70. Berk Yiğit Karadağ, 6. Oğuzhan Kandemir, 53. İlyas Sarı



Teknik Sorumlu

Ahmet Yavuz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 8 7 0 1 11 3 21 8 2 1928 Bucaspor 8 6 1 1 17 6 19 11 3 Arnavutköy Belediye 8 5 2 1 10 6 17 4 4 Edirnespor 8 4 1 3 12 11 13 1 5 Fatsa Belediyespor 8 4 1 3 9 8 13 1 6 Çankaya FK 7 4 0 3 8 7 12 1 7 Ofspor 6 3 2 1 11 8 11 3 8 Belediye Derincespor 8 2 5 1 9 7 11 2 9 Artvin Hopaspor 8 3 1 4 10 13 10 -3 10 Yeşilyurt Belediyespor 7 2 2 3 9 8 8 1 11 Kızılcabölükspor 8 2 2 4 10 11 8 -1 12 Payasspor 8 2 2 4 8 9 8 -1 13 Nevşehir Belediyespor 8 2 2 4 5 8 8 -3 14 1877 Alemdağspor 8 1 3 4 5 13 6 -8 15 Kemerspor 2003 8 1 2 5 6 12 5 -6 16 Manisaspor 8 0 2 6 4 14 2 -10

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