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2020-2021 Kemerspor 2003 0 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Kemerspor 2003, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kemerspor 2003 0 - 2 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Kemerspor 2003, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Kemerspor 2003 ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 8. hafta maçında Kemerspor 2003 sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kemerspor 2003 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

Kemerspor 2003 - Edirne Belediyesi Paş Edirnespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Mertoğlu(hakem), Zafer Gayretli(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Orhan Güngör(dördüncü Hakem)

KEMERSPOR 2003Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11
22. Fatih Öztürk, 8. Mert Çölgeçen, 10. Deniz Ataç, 11. Yasin Poyraz, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 80. Gökhan Çamur

Yedekler
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 7. Mustafa İnan, 72. Mehmet Bayram, 77. Sercan Bıyıklı

Teknik Sorumlu
Onur Tuncer

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOREdirne Belediyesi Paş Edirnespor

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor İlk 11
1. Cihan Şentürk, 23. Ferdi Konak, 39. Enis Çeliksu, 4. Alperen Kuyubaşı, 12. Mazlum Demir, 61. Mehmet Mustafa Yıldızaç, 5. Anıl Yıldırım, 80. Ümit Can Tokcu, 11. Harun Özcan, 21. Hasan Gündoğdu, 9. Ahmet Baykal

Yedekler
99. Yusuf Karagöz, 22. Uğur Kapısız, 34. Barış Kasaroğlu, 18. Yiğit Kotan, 70. Berk Yiğit Karadağ, 6. Oğuzhan Kandemir, 53. İlyas Sarı

Teknik Sorumlu
Ahmet Yavuz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor8701113218
21928 Bucaspor86111761911
3Arnavutköy Belediye8521106174
4Edirnespor84131211131
5Fatsa Belediyespor841398131
6Çankaya FK740387121
7Ofspor6321118113
8Belediye Derincespor825197112
9Artvin Hopaspor8314101310-3
10Yeşilyurt Belediyespor72239881
11Kızılcabölükspor822410118-1
12Payasspor8224898-1
13Nevşehir Belediyespor8224588-3
141877 Alemdağspor81345136-8
15Kemerspor 200381256125-6
16Manisaspor80264142-10

Fikstür

12.11.20201928 Bucaspor3-1Artvin Hopaspor
12.11.2020Payasspor3-01877 Alemdağspor
12.11.2020Ofspor3-1Fatsa Belediyespor
12.11.2020Manisaspor0-0Nevşehir Belediyespor
12.11.2020Kemerspor 20030-2Edirnespor
12.11.2020Diyarbekirspor1-0Çankaya FK
12.11.2020Belediye Derincespor1-1Yeşilyurt Belediyespor
12.11.2020Arnavutköy Belediye1-0Kızılcabölükspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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