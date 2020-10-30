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2020-2021 Kemerspor 2003 Çankaya Maç Sonucu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Kemerspor 2003, Çankaya ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kemerspor 2003 Çankaya Maç Sonucu

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Kemerspor 2003, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kemerspor 2003 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Kemerspor 2003 sahasında Çankaya ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kemerspor 2003 - Çankaya maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Arda Darcan(2. Yardımcı Hakem), Berk Çekal(dördüncü Hakem)

KEMERSPOR 2003Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11
22. Fatih Öztürk, 10. Deniz Ataç, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 20. Halil Gözel, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 34. Mehmet Kılıç, 77. Sercan Bıyıklı, 80. Gökhan Çamur

Yedekler
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 11. Yasin Poyraz, 72. Mehmet Bayram, 88. Talha Bulut

Teknik Sorumlu
Onur Tuncer

Goller
Yasin Poyraz,87.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Umut Dilek 89.dk, Sarı Kart Bilal Aziz Özer 90+1.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Sercan Bıyıklı 89.dk, Hasan Can Yalçıntekin 75.dk, Halil Gözel 25.dk, Yasin Poyraz 89.dk

Oyuna Girenler
Talha Bulut 89.dk, Mehmet Bayram 75.dk, Yasin Poyraz 25.dk, Erdin Üzer 89.dk

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 9. Bekir Turaç Böke, 11. Furkan Tütüncü, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 80. Miraç Can Doksanoğlu

Yedekler
72. Muhammed Geylani Özturan, 12. Mücahit Eraydın, 13. Volkan Kesim, 17. Doğukan Delimehmet, 20. Yaser Yüce, 55. Emir Kaan Erik, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu

Teknik Sorumlu
Yahya Aydın

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Deniz Keskin 46.dk, Sarı Kart Ramazan Özcan 74.dk, Sarı Kart Miraç Can Doksanoğlu 52.dk

Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 65.dk, Metehan Civelek 46.dk, Sergen Yakupçebioğlu 46.dk

Oyuna Girenler
Yaser Yüce 65.dk, Mücahit Eraydın 46.dk, Doğukan Delimehmet 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor6501134159
2Diyarbekirspor650193156
3Arnavutköy Belediye642095144
4Fatsa Belediyespor640285123
5Çankaya FK640286122
6Belediye Derincespor62317592
7Edirnespor6303899-1
8Ofspor52218781
9Yeşilyurt Belediyespor52128672
10Kızılcabölükspor62139970
11Artvin Hopaspor62138107-2
121877 Alemdağspor6123495-5
13Kemerspor 200361146104-4
14Nevşehir Belediyespor6114484-4
15Payasspor6114374-4
16Manisaspor60154131-9

Fikstür

28.10.2020Payasspor0-11928 Bucaspor
29.10.2020OfsporP-PYeşilyurt Belediyespor
29.10.2020Manisaspor1-21877 Alemdağspor
29.10.2020Kemerspor 20031-0Çankaya FK
29.10.2020Edirnespor2-1Fatsa Belediyespor
29.10.2020Diyarbekirspor2-1Kızılcabölükspor
29.10.2020Belediye Derincespor0-0Nevşehir Belediyespor
29.10.2020Arnavutköy Belediye3-2Artvin Hopaspor


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