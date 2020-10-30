2020-2021 Kemerspor 2003 Çankaya Maç Sonucu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Kemerspor 2003, Çankaya ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Kemerspor 2003, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kemerspor 2003 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Kemerspor 2003 sahasında Çankaya ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kemerspor 2003 - Çankaya maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Arda Darcan(2. Yardımcı Hakem), Berk Çekal(dördüncü Hakem)
Kemerspor 2003 İlk 11
22. Fatih Öztürk, 10. Deniz Ataç, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 20. Halil Gözel, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 34. Mehmet Kılıç, 77. Sercan Bıyıklı, 80. Gökhan Çamur
Yedekler
70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 11. Yasin Poyraz, 72. Mehmet Bayram, 88. Talha Bulut
Teknik Sorumlu
Onur Tuncer
Goller
Yasin Poyraz,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Umut Dilek 89.dk, Sarı Kart Bilal Aziz Özer 90+1.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Sercan Bıyıklı 89.dk, Hasan Can Yalçıntekin 75.dk, Halil Gözel 25.dk, Yasin Poyraz 89.dk
Oyuna Girenler
Talha Bulut 89.dk, Mehmet Bayram 75.dk, Yasin Poyraz 25.dk, Erdin Üzer 89.dk
Çankaya İlk 11
25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 9. Bekir Turaç Böke, 11. Furkan Tütüncü, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 80. Miraç Can Doksanoğlu
Yedekler
72. Muhammed Geylani Özturan, 12. Mücahit Eraydın, 13. Volkan Kesim, 17. Doğukan Delimehmet, 20. Yaser Yüce, 55. Emir Kaan Erik, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu
Teknik Sorumlu
Yahya Aydın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Deniz Keskin 46.dk, Sarı Kart Ramazan Özcan 74.dk, Sarı Kart Miraç Can Doksanoğlu 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Cemre Atmaca 65.dk, Metehan Civelek 46.dk, Sergen Yakupçebioğlu 46.dk
Oyuna Girenler
Yaser Yüce 65.dk, Mücahit Eraydın 46.dk, Doğukan Delimehmet 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|6
|5
|0
|1
|13
|4
|15
|9
|2
|Diyarbekirspor
|6
|5
|0
|1
|9
|3
|15
|6
|3
|Arnavutköy Belediye
|6
|4
|2
|0
|9
|5
|14
|4
|4
|Fatsa Belediyespor
|6
|4
|0
|2
|8
|5
|12
|3
|5
|Çankaya FK
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|12
|2
|6
|Belediye Derincespor
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|9
|2
|7
|Edirnespor
|6
|3
|0
|3
|8
|9
|9
|-1
|8
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|9
|Yeşilyurt Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|2
|10
|Kızılcabölükspor
|6
|2
|1
|3
|9
|9
|7
|0
|11
|Artvin Hopaspor
|6
|2
|1
|3
|8
|10
|7
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|6
|1
|2
|3
|4
|9
|5
|-5
|13
|Kemerspor 2003
|6
|1
|1
|4
|6
|10
|4
|-4
|14
|Nevşehir Belediyespor
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|4
|-4
|15
|Payasspor
|6
|1
|1
|4
|3
|7
|4
|-4
|16
|Manisaspor
|6
|0
|1
|5
|4
|13
|1
|-9
Fikstür
|28.10.2020
|Payasspor
|0-1
|1928 Bucaspor
|29.10.2020
|Ofspor
|P-P
|Yeşilyurt Belediyespor
|29.10.2020
|Manisaspor
|1-2
|1877 Alemdağspor
|29.10.2020
|Kemerspor 2003
|1-0
|Çankaya FK
|29.10.2020
|Edirnespor
|2-1
|Fatsa Belediyespor
|29.10.2020
|Diyarbekirspor
|2-1
|Kızılcabölükspor
|29.10.2020
|Belediye Derincespor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|29.10.2020
|Arnavutköy Belediye
|3-2
|Artvin Hopaspor