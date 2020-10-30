2020-2021 Kemerspor 2003 Çankaya Maç Sonucu

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta maçında Kemerspor 2003, Çankaya ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kemerspor 2003 ve Çankaya taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 6. hafta maçında Kemerspor 2003 sahasında Çankaya ile 29.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kemerspor 2003 - Çankaya maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kemer İlçe - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Erdem Temel(hakem), Uğur Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Arda Darcan(2. Yardımcı Hakem), Berk Çekal(dördüncü Hakem)

Kemerspor 2003

Kemerspor 2003 İlk 11

22. Fatih Öztürk, 10. Deniz Ataç, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 20. Halil Gözel, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 27. Hasan Can Yalçıntekin, 34. Mehmet Kılıç, 77. Sercan Bıyıklı, 80. Gökhan Çamur



Yedekler

70. Osman Tepe, 3. Berkay Sizer, 4. Erdin Üzer, 9. Cem Ünal, 11. Yasin Poyraz, 72. Mehmet Bayram, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu

Onur Tuncer



Goller

Yasin Poyraz,87.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Umut Dilek 89.dk, Sarı Kart Bilal Aziz Özer 90+1.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Sercan Bıyıklı 89.dk, Hasan Can Yalçıntekin 75.dk, Halil Gözel 25.dk, Yasin Poyraz 89.dk



Oyuna Girenler

Talha Bulut 89.dk, Mehmet Bayram 75.dk, Yasin Poyraz 25.dk, Erdin Üzer 89.dk

Çankaya

Çankaya İlk 11

25. Hüseyin Genç, 8. Metehan Civelek, 9. Bekir Turaç Böke, 11. Furkan Tütüncü, 19. Sergen Yakupçebioğlu, 22. Ramazan Özcan, 51. Yasin Öztop, 54. Bilal Hallaçlar, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 80. Miraç Can Doksanoğlu



Yedekler

72. Muhammed Geylani Özturan, 12. Mücahit Eraydın, 13. Volkan Kesim, 17. Doğukan Delimehmet, 20. Yaser Yüce, 55. Emir Kaan Erik, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu



Teknik Sorumlu

Yahya Aydın



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Deniz Keskin 46.dk, Sarı Kart Ramazan Özcan 74.dk, Sarı Kart Miraç Can Doksanoğlu 52.dk



Oyundan Çıkanlar

Cemre Atmaca 65.dk, Metehan Civelek 46.dk, Sergen Yakupçebioğlu 46.dk



Oyuna Girenler

Yaser Yüce 65.dk, Mücahit Eraydın 46.dk, Doğukan Delimehmet 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 6 5 0 1 13 4 15 9 2 Diyarbekirspor 6 5 0 1 9 3 15 6 3 Arnavutköy Belediye 6 4 2 0 9 5 14 4 4 Fatsa Belediyespor 6 4 0 2 8 5 12 3 5 Çankaya FK 6 4 0 2 8 6 12 2 6 Belediye Derincespor 6 2 3 1 7 5 9 2 7 Edirnespor 6 3 0 3 8 9 9 -1 8 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 10 Kızılcabölükspor 6 2 1 3 9 9 7 0 11 Artvin Hopaspor 6 2 1 3 8 10 7 -2 12 1877 Alemdağspor 6 1 2 3 4 9 5 -5 13 Kemerspor 2003 6 1 1 4 6 10 4 -4 14 Nevşehir Belediyespor 6 1 1 4 4 8 4 -4 15 Payasspor 6 1 1 4 3 7 4 -4 16 Manisaspor 6 0 1 5 4 13 1 -9

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