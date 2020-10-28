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2020-2021 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Modafen ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Aydın(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Ali Çakır(2. Yardımcı Hakem), Murat Durgutluoğlu(dördüncü Hakem)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 4. Adem Ercan, 24. Necmican Cebeci, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 5. Emre Avcı, 8. Ayhan Gürbüz, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 11. Mehmet İncesu, 9. Aykut Çift

Yedekler
97. Emrullah Avaşar, 25. Hasan Akdemir, 55. Bünyamin Başar, 66. Şeref Ercan, 61. Reşit Akbulut, 20. İbrahim Kongur, 99. Mehmet Berke Yanmaz

Teknik Sorumlu
Erman Güraçar

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 6. Ceyhun Yelkenci, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 21. Emin Kaan Arslan, 20. Umut Uysal, 25. Hakan Yağmurkaya, 79. Tunahan Birinci, 23. Fevzi Can Bozkuş

Yedekler
78. Berke Radar, 19. Onur Demir, 80. Gökhan Karataş, 90. Enes Ata, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 34. Erdoğan Erdoğan

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK6321136117
4Modafen531173104
5Bayrampaşa330012399
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor63036591
9Bergama Belediyespor52217681
10Kestelspor6222101080
11Silivrispor61235125-7
12Kozan Spor FK6114594-4
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
14Karaköprü Belediyespor4112294-7
15Siirt İl Özel İdare4031363-3
16Muğlaspor6024382-5
17Sultanbeyli Bld.6015291-7

Fikstür

28.10.2020Silivrispor1-0Sultanbeyli Bld.
28.10.2020Siirt İl Özel İdare0-052 Orduspor FK
28.10.2020Muğlaspor1-1Bergama Belediyespor
28.10.2020Kozan Spor FK0-168 Aksaray Belediyespor
28.10.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Modafen
28.10.2020Karaköprü Belediyespor1-0Kestelspor
28.10.2020BayrampaşaP-PDüzcespor
28.10.2020Adıyaman 1954 SK1-01954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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