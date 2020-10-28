2020-2021 Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Modafen ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Başpınar Stadı - Kırıkkale



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Aydın(hakem), Şaban Karaderili(1. Yardımcı Hakem), Ali Çakır(2. Yardımcı Hakem), Murat Durgutluoğlu(dördüncü Hakem)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 4. Adem Ercan, 24. Necmican Cebeci, 23. Mehmet Bozcan, 18. Hüseyin Erol, 5. Emre Avcı, 8. Ayhan Gürbüz, 62. Özkan Yiğiter, 10. Ali Helvacı, 11. Mehmet İncesu, 9. Aykut Çift



Yedekler

97. Emrullah Avaşar, 25. Hasan Akdemir, 55. Bünyamin Başar, 66. Şeref Ercan, 61. Reşit Akbulut, 20. İbrahim Kongur, 99. Mehmet Berke Yanmaz



Teknik Sorumlu

Erman Güraçar

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 6. Ceyhun Yelkenci, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 21. Emin Kaan Arslan, 20. Umut Uysal, 25. Hakan Yağmurkaya, 79. Tunahan Birinci, 23. Fevzi Can Bozkuş



Yedekler

78. Berke Radar, 19. Onur Demir, 80. Gökhan Karataş, 90. Enes Ata, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 34. Erdoğan Erdoğan



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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