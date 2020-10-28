2020-2021 Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kırklarelispor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Çetin Öncel(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Demirkıran(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 8. İsmail Ayaz, 20. Yunus Emre Yalçın, 53. Ersel Aslıyüksek, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 39. Emre Balkı, 98. Berkan Burak Turan, 28. Hamza Özdemir, 24. Mert Sinan Pekesen, 10. Görkem Bitin, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

99. Deniz Çınar, 67. Onur Karakabak, 10. Ahmet Karadayı, 47. Şerif Doğan, 16. Hakan Yavuz, 14. Serhat Mermer, 22. İsmail Düzgün, 2. Erbay Eker, 33. Oğuzhan Yazıcı, 4. Nuri Melih Mursal, 8. Bilal Gülden



Yedekler

1. Ahmet Sabri Fener, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 20. Furkan Polat, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 18. Gökay Iravul, 12. Üstün Bilgi, 77. Batuhan Süer, 23. Mehmet Fatih Bayat



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 7 6 0 1 8 4 18 4 2 Eyüpspor 7 5 1 1 13 6 16 7 3 Serik Belediyespor 7 4 2 1 11 4 14 7 4 Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 14 10 12 4 5 Van Spor 7 3 3 1 5 4 12 1 6 Karacabey Belediyespor 7 3 2 2 8 5 11 3 7 Etimesgut Belediyespor 7 3 2 2 7 4 11 3 8 Kırşehir Belediyespor 7 3 2 2 6 5 11 1 9 Kırklarelispor 7 2 4 1 7 2 10 5 10 Sakaryaspor 7 2 4 1 7 6 10 1 11 Elazığspor 7 3 1 3 9 11 10 -2 12 Bayburt Özel İdare Spor 6 3 0 3 6 6 9 0 13 Mamak FK 7 2 2 3 6 10 8 -4 14 Pendikspor 7 2 1 4 10 9 7 1 15 1922 Konyaspor 7 2 1 4 6 5 7 1 16 Pazarspor 7 2 1 4 10 16 7 -6 17 Sivas Belediyespor 6 1 3 2 9 9 6 0 18 Bodrumspor 7 1 2 4 8 10 5 -2 19 Kastamonuspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 20 Kardemir Karabükspor 7 0 0 7 3 20 0 -17

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