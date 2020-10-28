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2020-2021 Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kırklarelispor, Kırşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kırklarelispor ve Kırşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 7. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Kırşehir Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Şükrü Közcü(hakem), Çetin Öncel(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Demirkıran(2. Yardımcı Hakem), Mikail Cihangir(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 8. İsmail Ayaz, 20. Yunus Emre Yalçın, 53. Ersel Aslıyüksek, 7. Kubilay Akyüz, 17. Atakan Arslan

Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 39. Emre Balkı, 98. Berkan Burak Turan, 28. Hamza Özdemir, 24. Mert Sinan Pekesen, 10. Görkem Bitin, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 22. Görkem Fidan, 12. Hakan Arslan

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
99. Deniz Çınar, 67. Onur Karakabak, 10. Ahmet Karadayı, 47. Şerif Doğan, 16. Hakan Yavuz, 14. Serhat Mermer, 22. İsmail Düzgün, 2. Erbay Eker, 33. Oğuzhan Yazıcı, 4. Nuri Melih Mursal, 8. Bilal Gülden

Yedekler
1. Ahmet Sabri Fener, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 20. Furkan Polat, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 18. Gökay Iravul, 12. Üstün Bilgi, 77. Batuhan Süer, 23. Mehmet Fatih Bayat

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor760184184
2Eyüpspor7511136167
3Serik Belediyespor7421114147
4Tarsus İdman Yurdu73311410124
5Van Spor733154121
6Karacabey Belediyespor732285113
7Etimesgut Belediyespor732274113
8Kırşehir Belediyespor732265111
9Kırklarelispor724172105
10Sakaryaspor724176101
11Elazığspor731391110-2
12Bayburt Özel İdare Spor63036690
13Mamak FK72236108-4
14Pendikspor721410971
151922 Konyaspor72146571
16Pazarspor721410167-6
17Sivas Belediyespor61329960
18Bodrumspor71248105-2
19Kastamonuspor71247145-7
20Kardemir Karabükspor70073200-17

Fikstür

28.10.2020Turgutluspor2-1Kardemir Karabükspor
28.10.20201922 Konyaspor3-0Elazığspor
28.10.2020Van Spor1-1Bodrumspor
28.10.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Başkent Akademi FK
28.10.2020Sakaryaspor2-2Sivas Belediyespor
28.10.2020Pazarspor1-1Karacabey Belediyespor
28.10.2020Kırklarelispor0-1Kırşehir Belediyespor
28.10.2020Kastamonuspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
28.10.2020Eyüpspor1-0Pendikspor
28.10.2020Etimesgut Belediyespor2-0Serik Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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