2020-2021 Kırklarelispor, Pendikspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Kırklarelispor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Pendikspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırklarelispor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırklareli Atatürk - Kırklareli



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa Murat Oğuz(hakem), Niyazi Atakan Ataseven(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 28. Hamza Özdemir, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 98. Berkan Burak Turan, 8. İsmail Ayaz, 53. Ersel Aslıyüksek, 10. Görkem Bitin, 17. Atakan Arslan



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 39. Emre Balkı, 20. Yunus Emre Yalçın, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 15. Arda Hilmi Şengül, 12. Hakan Arslan, 7. Kubilay Akyüz, 24. Mert Sinan Pekesen, 77. Emir Burak Okumuş, 22. Görkem Fidan



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

Mert Sinan Pekesen,81.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emre Keleşoğlu 45.dk, Sarı Kart Berkan Burak Turan 49.dk



Oyundan Çıkanlar

İsmail Ayaz 58.dk, Ersel Aslıyüksek 74.dk, Berkan Burak Turan 88.dk, Atakan Arslan 88.dk



Oyuna Girenler

Mert Sinan Pekesen 58.dk, Yunus Emre Yalçın 74.dk, Emre Balkı 88.dk, Kubilay Akyüz 88.dk

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Özgür İleri 46.dk, Berat Ali Genç 86.dk, Fatih Cerlek 86.dk, Emirhan Çağlayan 68.dk



Oyuna Girenler

Atakan Müjde 46.dk, Enis Durak 86.dk, Yaser Hacımustafaoğlu 86.dk, Ercüment Eray Ataklı 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 9 7 1 1 18 8 22 10 2 Turgutluspor 9 6 0 3 9 10 18 -1 3 Serik Belediyespor 9 4 4 1 13 6 16 7 4 Etimesgut Belediyespor 9 4 3 2 9 5 15 4 5 Van Spor 9 4 3 2 8 5 15 3 6 Karacabey Belediyespor 9 4 2 3 12 8 14 4 7 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 8 Kırklarelispor 9 3 4 2 8 3 13 5 9 Sakaryaspor 9 3 4 2 12 12 13 0 10 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 11 1922 Konyaspor 9 3 2 4 9 6 11 3 12 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 13 Pendikspor 9 3 1 5 11 10 10 1 14 Elazığspor 9 4 1 4 13 15 13 -2 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 8 2 3 3 13 13 9 0 17 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 18 Kastamonuspor 9 2 3 4 9 15 9 -6 19 Bodrumspor 9 2 2 5 15 14 8 1 20 Kardemir Karabükspor 9 0 1 8 3 21 1 -18

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