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2020-2021 Kırklarelispor, Pendikspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Kırklarelispor, Pendikspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kırklarelispor, Pendikspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında Kırklarelispor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırklarelispor ve Pendikspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 9. hafta maçında Kırklarelispor sahasında Pendikspor ile 11.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kırklareli Atatürk - Kırklareli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırklarelispor - Pendikspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kırklarelispor - Pendikspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırklareli Atatürk - Kırklareli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa Murat Oğuz(hakem), Niyazi Atakan Ataseven(1. Yardımcı Hakem), Ferhat Çalar(2. Yardımcı Hakem), Doğukan Yıldırım(dördüncü Hakem)

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 5. İbrahim Sürgülü, 28. Hamza Özdemir, 3. Serkan Sözmen, 6. Emre Keleşoğlu, 98. Berkan Burak Turan, 8. İsmail Ayaz, 53. Ersel Aslıyüksek, 10. Görkem Bitin, 17. Atakan Arslan

Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 39. Emre Balkı, 20. Yunus Emre Yalçın, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 15. Arda Hilmi Şengül, 12. Hakan Arslan, 7. Kubilay Akyüz, 24. Mert Sinan Pekesen, 77. Emir Burak Okumuş, 22. Görkem Fidan

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
Mert Sinan Pekesen,81.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emre Keleşoğlu 45.dk, Sarı Kart Berkan Burak Turan 49.dk

Oyundan Çıkanlar
İsmail Ayaz 58.dk, Ersel Aslıyüksek 74.dk, Berkan Burak Turan 88.dk, Atakan Arslan 88.dk

Oyuna Girenler
Mert Sinan Pekesen 58.dk, Yunus Emre Yalçın 74.dk, Emre Balkı 88.dk, Kubilay Akyüz 88.dk

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 4. Erdinç Çepoğlu, 6. Özgür İleri, 11. Mehmet Sıddık İstemi, 12. Özgür Çelik, 15. Fatih Cerlek, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 52. Emirhan Çağlayan, 54. Berat Ali Genç

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 7. Ercüment Eray Ataklı, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 21. Oktay Balcı, 29. Mertcan Akkaya

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Özgür İleri 46.dk, Berat Ali Genç 86.dk, Fatih Cerlek 86.dk, Emirhan Çağlayan 68.dk

Oyuna Girenler
Atakan Müjde 46.dk, Enis Durak 86.dk, Yaser Hacımustafaoğlu 86.dk, Ercüment Eray Ataklı 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor97111882210
2Turgutluspor960391018-1
3Serik Belediyespor9441136167
4Etimesgut Belediyespor943295154
5Van Spor943285153
6Karacabey Belediyespor9423128144
7Kırşehir Belediyespor842275142
8Kırklarelispor934283135
9Sakaryaspor93421212130
10Tarsus İdman Yurdu93331513122
111922 Konyaspor932496113
12Mamak FK932471311-6
13Pendikspor93151110101
14Elazığspor9414131513-2
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor8233131390
17Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
18Kastamonuspor92349159-6
19Bodrumspor9225151481
20Kardemir Karabükspor90183211-18

Fikstür

11.11.2020Kırklarelispor1-0Pendikspor
11.11.20201922 Konyaspor1-1Serik Belediyespor
11.11.2020PazarsporP-PKırşehir Belediyespor
11.11.2020Sakaryaspor2-6Bodrumspor
11.11.2020Tarsus İdman Yurdu1-2Elazığspor
11.11.2020Van Spor3-0Başkent Akademi FK
11.11.2020Kastamonuspor1-0Kardemir Karabükspor
11.11.2020Karacabey Belediyespor4-0Sivas Belediyespor
11.11.2020Eyüpspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
11.11.2020Etimesgut Belediyespor2-1Turgutluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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