2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sakaryaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırşehir Belediye Spor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi - Kırşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Adem Cinek(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 77. Batuhan Süer, 2. Erbay Eker, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 16. Hakan Yavuz, 9. Abdülkadir Akyıldız, 10. Ahmet Karadayı, 12. Üstün Bilgi



Yedekler

99. Deniz Çınar, 22. İsmail Düzgün, 6. Muhammet Apuhan, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 38. Ömer Faruk Taş, 17. Ali Kucık



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Üstün Bilgi 34.dk, Sarı Kart Batuhan Süer 42.dk, Sarı Kart Bilal Gülden 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Serhat Mermer 61.dk, Üstün Bilgi 76.dk, Abdülkadir Akyıldız 61.dk, Bilal Gülden 82.dk, Ahmet Karadayı 82.dk



Oyuna Girenler

İsmail Düzgün 61.dk, Ali Kucık 76.dk, Mehmet Alaeddinoğlu 61.dk, Gökay Iravul 82.dk, Sabit Hakan Yılmaz 82.dk

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 38. Hakan Aslantaş, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 7. Abdulaziz Solmaz, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu



Yedekler

74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 3. Canberk Ömer Özdemir, 20. Oğuzhan Kayar, 96. Ümit Yasin Arslan, 67. Alpay Koçaklı, 10. Muhammet Reis



Teknik Sorumlu





Goller

Ali Özgün ,59.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hakan Aslantaş 85.dk, Sarı Kart Abdulaziz Solmaz 88.dk, Sarı Kart Azad Filiz 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Abdulaziz Solmaz 77.dk, Çağrı Ortakaya 90+4.dk, Berkay Can Değirmencioğlu 46.dk, Nuri Fatih Aydin 46.dk, Ali Özgün 71.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Boztepe 77.dk, Caner Koca 90+4.dk, Ümit Yasin Arslan 46.dk, Muhammet Reis 46.dk, Berk İsmail Ünsal 71.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 10 8 1 1 21 8 25 13 2 Turgutluspor 10 7 0 3 11 11 21 0 3 Van Spor 10 5 3 2 13 8 18 5 4 Kırklarelispor 10 4 4 2 9 3 16 6 5 Serik Belediyespor 10 4 4 2 13 9 16 4 6 Etimesgut Belediyespor 10 4 4 2 9 5 16 4 7 Sakaryaspor 10 4 4 2 13 12 16 1 8 1922 Konyaspor 10 4 2 4 14 6 14 8 9 Karacabey Belediyespor 10 4 2 4 13 10 14 3 10 Kırşehir Belediyespor 9 4 2 3 7 6 14 1 11 Tarsus İdman Yurdu 9 3 3 3 15 13 12 2 12 Bodrumspor 10 3 2 5 17 15 11 2 13 Mamak FK 9 3 2 4 7 13 11 -6 14 Sivas Belediyespor 9 2 4 3 13 13 10 0 15 Pendikspor 10 3 1 6 14 15 10 -1 16 Elazığspor 10 4 1 5 13 16 13 -3 17 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 18 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 0 5 6 10 9 -4 19 Kastamonuspor 10 2 3 5 10 17 9 -7 20 Kardemir Karabükspor 10 0 1 9 3 26 1 -23

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