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2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sakaryaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırşehir Belediye Spor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kırşehir Belediye Spor - Sakaryaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Cinek(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 77. Batuhan Süer, 2. Erbay Eker, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 16. Hakan Yavuz, 9. Abdülkadir Akyıldız, 10. Ahmet Karadayı, 12. Üstün Bilgi

Yedekler
99. Deniz Çınar, 22. İsmail Düzgün, 6. Muhammet Apuhan, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 38. Ömer Faruk Taş, 17. Ali Kucık

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Üstün Bilgi 34.dk, Sarı Kart Batuhan Süer 42.dk, Sarı Kart Bilal Gülden 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Serhat Mermer 61.dk, Üstün Bilgi 76.dk, Abdülkadir Akyıldız 61.dk, Bilal Gülden 82.dk, Ahmet Karadayı 82.dk

Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 61.dk, Ali Kucık 76.dk, Mehmet Alaeddinoğlu 61.dk, Gökay Iravul 82.dk, Sabit Hakan Yılmaz 82.dk

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 38. Hakan Aslantaş, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 7. Abdulaziz Solmaz, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu

Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 3. Canberk Ömer Özdemir, 20. Oğuzhan Kayar, 96. Ümit Yasin Arslan, 67. Alpay Koçaklı, 10. Muhammet Reis

Teknik Sorumlu


Goller
Ali Özgün ,59.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hakan Aslantaş 85.dk, Sarı Kart Abdulaziz Solmaz 88.dk, Sarı Kart Azad Filiz 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 77.dk, Çağrı Ortakaya 90+4.dk, Berkay Can Değirmencioğlu 46.dk, Nuri Fatih Aydin 46.dk, Ali Özgün 71.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Boztepe 77.dk, Caner Koca 90+4.dk, Ümit Yasin Arslan 46.dk, Muhammet Reis 46.dk, Berk İsmail Ünsal 71.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor108112182513
2Turgutluspor107031111210
3Van Spor10532138185
4Kırklarelispor1044293166
5Serik Belediyespor10442139164
6Etimesgut Belediyespor1044295164
7Sakaryaspor104421312161
81922 Konyaspor10424146148
9Karacabey Belediyespor104241310143
10Kırşehir Belediyespor942376141
11Tarsus İdman Yurdu93331513122
12Bodrumspor103251715112
13Mamak FK932471311-6
14Sivas Belediyespor92431313100
15Pendikspor10316141510-1
16Elazığspor10415131613-3
17Pazarspor8314121710-5
18Bayburt Özel İdare Spor83056109-4
19Kastamonuspor1023510179-7
20Kardemir Karabükspor100193261-23

Fikstür

11.11.2020Başkent Akademi FK Pazarspor
14.11.2020Turgutluspor2-1Kastamonuspor
14.11.2020Sivas Belediyespor0-0Etimesgut Belediyespor
14.11.2020Serik Belediyespor0-3Eyüpspor
14.11.2020Pendikspor3-5Van Spor
14.11.2020Kardemir Karabükspor0-51922 Konyaspor
14.11.2020Elazığspor0-1Kırklarelispor
14.11.2020Bodrumspor2-1Karacabey Belediyespor
14.11.2020Bayburt Özel İdare SporP-PTarsus İdman Yurdu
14.11.2020Mamak FKP-PPazarspor
14.11.2020Kırşehir Belediyespor0-1Sakaryaspor


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