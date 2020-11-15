2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 10. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Sakaryaspor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırşehir Belediye Spor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
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Kırşehir Belediye Spor - Sakaryaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Adem Cinek(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Ertan Demirci(2. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Metoğlu(dördüncü Hakem)
Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 77. Batuhan Süer, 2. Erbay Eker, 14. Serhat Mermer, 8. Bilal Gülden, 16. Hakan Yavuz, 9. Abdülkadir Akyıldız, 10. Ahmet Karadayı, 12. Üstün Bilgi
Yedekler
99. Deniz Çınar, 22. İsmail Düzgün, 6. Muhammet Apuhan, 20. Furkan Polat, 18. Gökay Iravul, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 38. Ömer Faruk Taş, 17. Ali Kucık
Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Üstün Bilgi 34.dk, Sarı Kart Batuhan Süer 42.dk, Sarı Kart Bilal Gülden 74.dk
Oyundan Çıkanlar
Serhat Mermer 61.dk, Üstün Bilgi 76.dk, Abdülkadir Akyıldız 61.dk, Bilal Gülden 82.dk, Ahmet Karadayı 82.dk
Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 61.dk, Ali Kucık 76.dk, Mehmet Alaeddinoğlu 61.dk, Gökay Iravul 82.dk, Sabit Hakan Yılmaz 82.dk
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 8. Nuri Fatih Aydin, 38. Hakan Aslantaş, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 7. Abdulaziz Solmaz, 47. Azad Filiz, 53. Burak Öksüz, 58. Özkan Taştemur, 65. Çağrı Ortakaya, 88. Berkay Can Değirmencioğlu
Yedekler
74. Alişan Şeker, 4. Caner Koca, 23. Mehmet Boztepe, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 3. Canberk Ömer Özdemir, 20. Oğuzhan Kayar, 96. Ümit Yasin Arslan, 67. Alpay Koçaklı, 10. Muhammet Reis
Teknik Sorumlu
Goller
Ali Özgün ,59.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hakan Aslantaş 85.dk, Sarı Kart Abdulaziz Solmaz 88.dk, Sarı Kart Azad Filiz 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Abdulaziz Solmaz 77.dk, Çağrı Ortakaya 90+4.dk, Berkay Can Değirmencioğlu 46.dk, Nuri Fatih Aydin 46.dk, Ali Özgün 71.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Boztepe 77.dk, Caner Koca 90+4.dk, Ümit Yasin Arslan 46.dk, Muhammet Reis 46.dk, Berk İsmail Ünsal 71.dk
Puan Durumu
|Takım
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|Av
|1
|Eyüpspor
|10
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|1
|21
|8
|25
|13
|2
|Turgutluspor
|10
|7
|0
|3
|11
|11
|21
|0
|3
|Van Spor
|10
|5
|3
|2
|13
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|18
|5
|4
|Kırklarelispor
|10
|4
|4
|2
|9
|3
|16
|6
|5
|Serik Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|6
|Etimesgut Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|9
|5
|16
|4
|7
|Sakaryaspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|8
|1922 Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|14
|6
|14
|8
|9
|Karacabey Belediyespor
|10
|4
|2
|4
|13
|10
|14
|3
|10
|Kırşehir Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|7
|6
|14
|1
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|9
|3
|3
|3
|15
|13
|12
|2
|12
|Bodrumspor
|10
|3
|2
|5
|17
|15
|11
|2
|13
|Mamak FK
|9
|3
|2
|4
|7
|13
|11
|-6
|14
|Sivas Belediyespor
|9
|2
|4
|3
|13
|13
|10
|0
|15
|Pendikspor
|10
|3
|1
|6
|14
|15
|10
|-1
|16
|Elazığspor
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|13
|-3
|17
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|18
|Bayburt Özel İdare Spor
|8
|3
|0
|5
|6
|10
|9
|-4
|19
|Kastamonuspor
|10
|2
|3
|5
|10
|17
|9
|-7
|20
|Kardemir Karabükspor
|10
|0
|1
|9
|3
|26
|1
|-23
Fikstür
|11.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Pazarspor
|14.11.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Kastamonuspor
|14.11.2020
|Sivas Belediyespor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|14.11.2020
|Serik Belediyespor
|0-3
|Eyüpspor
|14.11.2020
|Pendikspor
|3-5
|Van Spor
|14.11.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-5
|1922 Konyaspor
|14.11.2020
|Elazığspor
|0-1
|Kırklarelispor
|14.11.2020
|Bodrumspor
|2-1
|Karacabey Belediyespor
|14.11.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|P-P
|Tarsus İdman Yurdu
|14.11.2020
|Mamak FK
|P-P
|Pazarspor
|14.11.2020
|Kırşehir Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor