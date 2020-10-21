2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu2020-2021 Bayburt Özel İdare Spor, Etimesgut Belediyespor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Ankara Demirspor 2 - 2 Gümüşhanespor / Maç Özeti2020-2021 Anagold 24erzincanspor 4 - 1 Şanlıurfaspor / Maç Özeti2020-2021 Elazığspor, Gmg Kastamonuspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 İnegölspor 2 - 3 Çorum / Maç Özeti2020-2021 Niğde Anadolu 0 - 4 Manisa / Maç Özeti2020-2021 Sancaktepe 1 - 0 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti2020-2021 Ergene Velimeşe Spor 0 - 1 Sarıyer / Maç Özeti2020-2021 Amed Sportif Faaliyetler 1 - 0 Hacettepe Spor / Maç Özeti
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Tarsus İdman Yurdu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırşehir Belediye Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Şahin Berker(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 4. Nuri Melih Mursal, 68. Volkan Altınsoy, 67. Onur Karakabak, 77. Batuhan Süer, 18. Gökay Iravul, 12. Üstün Bilgi, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 14. Serhat Mermer, 24. Mehmet Alaeddinoğlu

Yedekler
99. Deniz Çınar, 2. Erbay Eker, 47. Şerif Doğan, 8. Bilal Gülden, 20. Furkan Polat, 16. Hakan Yavuz, 10. Ahmet Karadayı, 33. Oğuzhan Yazıcı, 23. Mehmet Fatih Bayat, 22. İsmail Düzgün

Teknik Sorumlu
Gürses Kılıç

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 6. Abdussamed Karnuçu, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker

Yedekler
1. Anıl Demir, 7. Cem Aktaş, 30. Mahsun Gediklioğlu, 11. Suat Kaya, 17. Burak Seres, 33. Aytaç Öden, 39. Çağrı Yağız Yasak, 54. Ahmet Furkan Özcan, 14. Furkan Çetinkaya, 68. Alper Ademoğlu

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Turgutluspor550061155
2Serik Belediyespor532092117
3Karacabey Belediyespor531173104
4Elazığspor531196103
5Eyüpspor531196103
6Kırklarelispor52307196
7Tarsus İdman Yurdu6231101090
8Mamak FK52216383
9Van Spor52213380
10Etimesgut Belediyespor52125471
11Kırşehir Belediyespor52125570
12Pendikspor52039762
13Sakaryaspor51313360
14Bayburt Özel İdare Spor4202456-1
15Pazarspor52038136-5
16Bodrumspor5104793-2
171922 Konyaspor5104243-2
18Sivas Belediyespor4022362-3
19Kastamonuspor60246142-8
20Kardemir Karabükspor50051140-13

Fikstür

14.10.2020Kastamonuspor1-4Pendikspor
14.10.2020Kırklarelispor2-0Karacabey Belediyespor
14.10.2020Pazarspor4-2Sivas Belediyespor
14.10.2020Tarsus İdman Yurdu3-2Bodrumspor
14.10.2020Turgutluspor1-0Bayburt Özel İdare Spor
14.10.2020Van Spor1-0Sakaryaspor
14.10.20201922 Konyaspor0-1Başkent Akademi FK
14.10.2020Eyüpspor2-1Kırşehir Belediyespor
14.10.2020Etimesgut Belediyespor1-2Elazığspor
14.10.2020Kardemir Karabükspor0-2Serik Belediyespor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT