2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Tarsus İdman Yurdu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 5. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 20.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırşehir Belediye Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Şahin Berker(hakem), Ömer Karakaya(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 4. Nuri Melih Mursal, 68. Volkan Altınsoy, 67. Onur Karakabak, 77. Batuhan Süer, 18. Gökay Iravul, 12. Üstün Bilgi, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 14. Serhat Mermer, 24. Mehmet Alaeddinoğlu



Yedekler

99. Deniz Çınar, 2. Erbay Eker, 47. Şerif Doğan, 8. Bilal Gülden, 20. Furkan Polat, 16. Hakan Yavuz, 10. Ahmet Karadayı, 33. Oğuzhan Yazıcı, 23. Mehmet Fatih Bayat, 22. İsmail Düzgün



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 5. Ferhat Duman, 6. Abdussamed Karnuçu, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 23. Mertcan Çam, 27. Şahin Şafakoğlu, 34. İbrahim Hırçın, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 7. Cem Aktaş, 30. Mahsun Gediklioğlu, 11. Suat Kaya, 17. Burak Seres, 33. Aytaç Öden, 39. Çağrı Yağız Yasak, 54. Ahmet Furkan Özcan, 14. Furkan Çetinkaya, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 5 5 0 0 6 1 15 5 2 Serik Belediyespor 5 3 2 0 9 2 11 7 3 Karacabey Belediyespor 5 3 1 1 7 3 10 4 4 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 5 Eyüpspor 5 3 1 1 9 6 10 3 6 Kırklarelispor 5 2 3 0 7 1 9 6 7 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 8 Mamak FK 5 2 2 1 6 3 8 3 9 Van Spor 5 2 2 1 3 3 8 0 10 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 11 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 12 Pendikspor 5 2 0 3 9 7 6 2 13 Sakaryaspor 5 1 3 1 3 3 6 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 5 2 0 3 8 13 6 -5 16 Bodrumspor 5 1 0 4 7 9 3 -2 17 1922 Konyaspor 5 1 0 4 2 4 3 -2 18 Sivas Belediyespor 4 0 2 2 3 6 2 -3 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 5 0 0 5 1 14 0 -13

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