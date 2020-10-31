2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Van Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Van Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Van Spor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırşehir Belediye Spor - Van Spor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi - Kırşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ferhan Kestanlıoğlu(hakem), Sedat Bayrak(1. Yardımcı Hakem), Barış Sun(2. Yardımcı Hakem), Eren Özyemişcioğlu(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 33. Oğuzhan Yazıcı, 67. Onur Karakabak, 4. Nuri Melih Mursal, 47. Şerif Doğan, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 9. Abdülkadir Akyıldız, 8. Bilal Gülden, 10. Ahmet Karadayı, 12. Üstün Bilgi



Yedekler

99. Deniz Çınar, 77. Batuhan Süer, 2. Erbay Eker, 18. Gökay Iravul, 20. Furkan Polat, 22. İsmail Düzgün, 17. Ali Kucık, 23. Mehmet Fatih Bayat, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 11. Sabit Hakan Yılmaz



Teknik Sorumlu

Gürses Kılıç



Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 10. Sedat Cengiz, 61. Zafer Şensoy, 55. Burhan Arman, 11. Yaser Yıldız



Yedekler

22. Sedat Ablak, 92. İlter Ayyıldız, 5. İsmail Güner, 9. Utku Şen, 98. Sedat Komi, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 7. Cihan Halil



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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