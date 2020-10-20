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2020-2021 Kızılcabölükspor 2 - 2 Ofspor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Kızılcabölükspor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kızılcabölükspor 2 - 2 Ofspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Kızılcabölükspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Ofspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Ofspor ile 18.10.2020 15:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kızılcabölükspor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 15:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Bingöl(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Cemal Emre Gömeç(dördüncü Hakem)

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 20. Yunus Emre Karakaya, 27. Emre Sağlık, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner

Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 39. Ertuğrul Yıldırım, 55. Atalay Gürel

Teknik Sorumlu
Ali Yalçın

Goller
Ozan Şamiloğlu,13.dk (h), Mustafa Altun,85.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Semih Mustafa Usta 49.dk, Sarı Kart İlyas Türengül 62.dk, Sarı Kart Emre Sağlık 19.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Altun 87.dk, Semih Mustafa Usta 61.dk, Erdem Korkmaz Güner 54.dk, Ozan Şamiloğlu 87.dk, Berkan Afşarlı 54.dk

Oyuna Girenler
Can Bayırkan 87.dk, Murathan Sütcü 61.dk, Kadir Kurt 54.dk, Ertuğrul Yıldırım 87.dk, Atalay Gürel 54.dk

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 6. Gökdeniz Gür, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 28. Bilal Şeflek

Yedekler
1. Furkan Turan, 9. Adnan Gülen, 61. Oktay Bala, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap, 26. Volkan Can, 16. İbrahim Ak

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
Adnan Gülen,76.dk (f), Oktay Bala,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Fikret Topaloğlu 28.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Aydoğdu 46.dk, Furkan Işıkdemir 85.dk, Gökdeniz Gür 64.dk

Oyuna Girenler
Oktay Bala 46.dk, İbrahim Ak 85.dk, Adnan Gülen 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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