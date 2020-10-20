2020-2021 Kızılcabölükspor 2 - 2 Ofspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Kızılcabölükspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Ofspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Ofspor ile 18.10.2020 15:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kızılcabölükspor - Ofspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 15:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Onur Bingöl(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Cemal Emre Gömeç(dördüncü Hakem)

Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 20. Yunus Emre Karakaya, 27. Emre Sağlık, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner



Yedekler

1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 39. Ertuğrul Yıldırım, 55. Atalay Gürel



Teknik Sorumlu

Ali Yalçın



Goller

Ozan Şamiloğlu,13.dk (h), Mustafa Altun,85.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Semih Mustafa Usta 49.dk, Sarı Kart İlyas Türengül 62.dk, Sarı Kart Emre Sağlık 19.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Altun 87.dk, Semih Mustafa Usta 61.dk, Erdem Korkmaz Güner 54.dk, Ozan Şamiloğlu 87.dk, Berkan Afşarlı 54.dk



Oyuna Girenler

Can Bayırkan 87.dk, Murathan Sütcü 61.dk, Kadir Kurt 54.dk, Ertuğrul Yıldırım 87.dk, Atalay Gürel 54.dk

Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 6. Gökdeniz Gür, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 28. Bilal Şeflek



Yedekler

1. Furkan Turan, 9. Adnan Gülen, 61. Oktay Bala, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap, 26. Volkan Can, 16. İbrahim Ak



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

Adnan Gülen,76.dk (f), Oktay Bala,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Fikret Topaloğlu 28.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Aydoğdu 46.dk, Furkan Işıkdemir 85.dk, Gökdeniz Gür 64.dk



Oyuna Girenler

Oktay Bala 46.dk, İbrahim Ak 85.dk, Adnan Gülen 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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