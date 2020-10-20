2020-2021 Kızılcabölükspor 2 - 2 Ofspor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Kızılcabölükspor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Kızılcabölükspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Kızılcabölükspor ve Ofspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Kızılcabölükspor sahasında Ofspor ile 18.10.2020 15:00'da karşılaştı. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kızılcabölükspor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Kızılcabölük Semt Sahası - Denizli - Tavas
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 15:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Onur Bingöl(hakem), Mutlu Çiğdem(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Başbenzer(2. Yardımcı Hakem), Cemal Emre Gömeç(dördüncü Hakem)
Kızılcabölükspor İlk 11
41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 20. Yunus Emre Karakaya, 27. Emre Sağlık, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 94. Erdem Korkmaz Güner
Yedekler
1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 39. Ertuğrul Yıldırım, 55. Atalay Gürel
Teknik Sorumlu
Ali Yalçın
Goller
Ozan Şamiloğlu,13.dk (h), Mustafa Altun,85.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Semih Mustafa Usta 49.dk, Sarı Kart İlyas Türengül 62.dk, Sarı Kart Emre Sağlık 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Altun 87.dk, Semih Mustafa Usta 61.dk, Erdem Korkmaz Güner 54.dk, Ozan Şamiloğlu 87.dk, Berkan Afşarlı 54.dk
Oyuna Girenler
Can Bayırkan 87.dk, Murathan Sütcü 61.dk, Kadir Kurt 54.dk, Ertuğrul Yıldırım 87.dk, Atalay Gürel 54.dk
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 6. Gökdeniz Gür, 7. Mustafa Aydoğdu, 11. Muhammet Emre Kalkan, 18. Onur Paksoy, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 28. Bilal Şeflek
Yedekler
1. Furkan Turan, 9. Adnan Gülen, 61. Oktay Bala, 14. Miraç Türkyılmaz, 20. Batuhan Calap, 26. Volkan Can, 16. İbrahim Ak
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
Adnan Gülen,76.dk (f), Oktay Bala,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fikret Topaloğlu 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Aydoğdu 46.dk, Furkan Işıkdemir 85.dk, Gökdeniz Gür 64.dk
Oyuna Girenler
Oktay Bala 46.dk, İbrahim Ak 85.dk, Adnan Gülen 64.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|5
|4
|0
|1
|12
|4
|12
|8
|2
|Diyarbekirspor
|5
|4
|0
|1
|7
|2
|12
|5
|3
|Fatsa Belediyespor
|5
|4
|0
|1
|7
|3
|12
|4
|4
|Çankaya FK
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|12
|3
|5
|Arnavutköy Belediye
|5
|3
|2
|0
|6
|3
|11
|3
|6
|Belediye Derincespor
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|8
|2
|7
|Ofspor
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|8
|1
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|7
|2
|9
|Kızılcabölükspor
|5
|2
|1
|2
|8
|7
|7
|1
|10
|Artvin Hopaspor
|5
|2
|1
|2
|6
|7
|7
|-1
|11
|Edirnespor
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|6
|-2
|12
|Payasspor
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|4
|-3
|13
|Nevşehir Belediyespor
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|3
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|2
|-6
|15
|Kemerspor 2003
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|1
|-5
|16
|Manisaspor
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|1
|-8
Fikstür
|17.10.2020
|1928 Bucaspor
|6-1
|Manisaspor
|17.10.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Payasspor
|18.10.2020
|1877 Alemdağspor
|0-1
|Arnavutköy Belediye
|18.10.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|3-2
|Kemerspor 2003
|18.10.2020
|Nevşehir Belediyespor
|0-1
|Diyarbekirspor
|18.10.2020
|Kızılcabölükspor
|2-2
|Ofspor
|18.10.2020
|Çankaya FK
|1-0
|Edirnespor
|18.10.2020
|Artvin Hopaspor
|2-2
|Belediye Derincespor