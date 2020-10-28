2020-2021 Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kozan Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Kozan Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kozan Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

İsmet Atlı Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Terece(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), İsmail Güzel(dördüncü Hakem)

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 98. Hakan Can Çimen, 4. Selçuk Baştürk, 15. Mustafa Çiçekli, 80. Fırat Hekimoğlu, 30. Hasan Yurtseven, 33. Emrah Özyaylaz, 18. Yiğit Gümüş, 78. Yusuf Akbulut, 9. Muzaffer Özcanlı, 39. Uğurcan İkikardeş



Yedekler

66. Toprak Uçar, 77. Tahir Kurtuluş, 47. Ahmet Çelik, 21. Berkay Polat, 7. Melik Yeğin, 5. Fatih Gültekin, 22. İsmail Baydil



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 5. Şevket Güngör, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 60. Serkan Gürses, 6. Gürcan Gözüm, 66. Güney Tutcuoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 14. Mehmet Atik, 10. Fatih Şerifoğlu



Yedekler

25. Ömer Eleler, 27. Ahmet Can Arık, 11. Hikmet Enes Etlik, 7. Muzaffer Kahrıman, 9. Mustafa Apardı, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 4. Ömer Yıldırım



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

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