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2020-2021 Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Kozan Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Kozan Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Kozan Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. İsmet Atlı Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kozan Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İsmet Atlı Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
İsmet Atlı Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Terece(hakem), Mustafa Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Eray Tanık(2. Yardımcı Hakem), İsmail Güzel(dördüncü Hakem)

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 98. Hakan Can Çimen, 4. Selçuk Baştürk, 15. Mustafa Çiçekli, 80. Fırat Hekimoğlu, 30. Hasan Yurtseven, 33. Emrah Özyaylaz, 18. Yiğit Gümüş, 78. Yusuf Akbulut, 9. Muzaffer Özcanlı, 39. Uğurcan İkikardeş

Yedekler
66. Toprak Uçar, 77. Tahir Kurtuluş, 47. Ahmet Çelik, 21. Berkay Polat, 7. Melik Yeğin, 5. Fatih Gültekin, 22. İsmail Baydil

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
 

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 5. Şevket Güngör, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 60. Serkan Gürses, 6. Gürcan Gözüm, 66. Güney Tutcuoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 14. Mehmet Atik, 10. Fatih Şerifoğlu

Yedekler
25. Ömer Eleler, 27. Ahmet Can Arık, 11. Hikmet Enes Etlik, 7. Muzaffer Kahrıman, 9. Mustafa Apardı, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 4. Ömer Yıldırım

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK6321136117
4Modafen531173104
5Bayrampaşa330012399
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor63036591
9Bergama Belediyespor52217681
10Kestelspor6222101080
11Silivrispor61235125-7
12Kozan Spor FK6114594-4
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
14Karaköprü Belediyespor4112294-7
15Siirt İl Özel İdare4031363-3
16Muğlaspor6024382-5
17Sultanbeyli Bld.6015291-7

Fikstür

28.10.2020Silivrispor1-0Sultanbeyli Bld.
28.10.2020Siirt İl Özel İdare0-052 Orduspor FK
28.10.2020Muğlaspor1-1Bergama Belediyespor
28.10.2020Kozan Spor FK0-168 Aksaray Belediyespor
28.10.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Modafen
28.10.2020Karaköprü Belediyespor1-0Kestelspor
28.10.2020BayrampaşaP-PDüzcespor
28.10.2020Adıyaman 1954 SK1-01954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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