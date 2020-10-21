2020-2021 Mamak, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Mamak, Eyüpspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Mamak, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mamak ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Mamak sahasında Eyüpspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Mamak - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mehmet Güngör(hakem), Ferhat Dalgıç(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Ömer Tolga Güldibi(dördüncü Hakem)
Mamak İlk 11
35. Taha Ayan, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 10. Abdulkadir Sönmez, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 67. Salih Sefercik, 77. Eyüp Poyraz
Yedekler
98. Yiğit Kafkasyalı, 1. Ahmet Karaman, 7. Hazarhan Karaca, 8. Mahmut Altınkaya, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 61. Yavuz Alemdar, 66. Rıdvan Bingöl, 70. Alperen Özşahin, 88. Emran Muhammet
Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 3. Muharrem Doğan, 61. Taha Balcı
Yedekler
1. Alp Tutar, 18. Mertcan Açıkgöz, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 16. Taha Can Velioğlu, 19. Artun Akçakın, 21. Muhammet Yeşil, 77. Uğur Akdemir
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Turgutluspor
|6
|5
|0
|1
|6
|3
|15
|3
|2
|Serik Belediyespor
|6
|4
|2
|0
|11
|2
|14
|9
|3
|Eyüpspor
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|6
|4
|Van Spor
|6
|3
|2
|1
|4
|3
|11
|1
|5
|Kırklarelispor
|6
|2
|4
|0
|7
|1
|10
|6
|6
|Elazığspor
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|10
|3
|7
|Karacabey Belediyespor
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|10
|3
|8
|Sakaryaspor
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|9
|1
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|9
|0
|10
|Mamak FK
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|8
|0
|11
|Pendikspor
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|7
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|7
|1
|13
|Kırşehir Belediyespor
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|7
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|4
|2
|0
|2
|4
|5
|6
|-1
|15
|Pazarspor
|6
|2
|0
|4
|9
|15
|6
|-6
|16
|Sivas Belediyespor
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|5
|0
|17
|Bodrumspor
|6
|1
|1
|4
|7
|9
|4
|-2
|18
|1922 Konyaspor
|6
|1
|1
|4
|3
|5
|4
|-2
|19
|Kastamonuspor
|6
|0
|2
|4
|6
|14
|2
|-8
|20
|Kardemir Karabükspor
|6
|0
|0
|6
|2
|18
|0
|-16
Fikstür
|18.10.2020
|Başkent Akademi FK
|Eyüpspor
|20.10.2020
|Elazığspor
|3-2
|Kastamonuspor
|20.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|20.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|2-2
|Tarsus İdman Yurdu
|21.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-1
|Van Spor
|21.10.2020
|Sakaryaspor
|2-1
|Pazarspor
|21.10.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|21.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-1
|Kardemir Karabükspor
|21.10.2020
|Bodrumspor
|0-0
|Kırklarelispor
|21.10.2020
|Pendikspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|21.10.2020
|Mamak FK
|0-3
|Eyüpspor