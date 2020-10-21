2020-2021 Mamak, Eyüpspor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Mamak, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mamak ve Eyüpspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te 6. hafta maçında Mamak sahasında Eyüpspor ile 21.10.2020 14:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mamak - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mehmet Güngör(hakem), Ferhat Dalgıç(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Ömer Tolga Güldibi(dördüncü Hakem)

Mamak

Mamak İlk 11

35. Taha Ayan, 4. Abdullah Çelik, 5. Hüseyin İriç, 10. Abdulkadir Sönmez, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 67. Salih Sefercik, 77. Eyüp Poyraz



Yedekler

98. Yiğit Kafkasyalı, 1. Ahmet Karaman, 7. Hazarhan Karaca, 8. Mahmut Altınkaya, 47. Mehmet Halil Daniş, 58. Ataberk Yıldız, 61. Yavuz Alemdar, 66. Rıdvan Bingöl, 70. Alperen Özşahin, 88. Emran Muhammet



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 4. Doğan Can Otman, 7. Sadık Baş, 8. Muhammed Akarslan, 11. Okan Baydemir, 13. Serdar Cansu, 23. Timur Temeltaş, 28. Taşkın İlter, 33. Kemal Tokak, 3. Muharrem Doğan, 61. Taha Balcı



Yedekler

1. Alp Tutar, 18. Mertcan Açıkgöz, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 9. Murat Yılmaz, 10. Onur Eriş, 16. Taha Can Velioğlu, 19. Artun Akçakın, 21. Muhammet Yeşil, 77. Uğur Akdemir



Teknik Sorumlu

Zafer Turan



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Turgutluspor 6 5 0 1 6 3 15 3 2 Serik Belediyespor 6 4 2 0 11 2 14 9 3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 6 4 Van Spor 6 3 2 1 4 3 11 1 5 Kırklarelispor 6 2 4 0 7 1 10 6 6 Elazığspor 5 3 1 1 9 6 10 3 7 Karacabey Belediyespor 6 3 1 2 7 4 10 3 8 Sakaryaspor 6 2 3 1 5 4 9 1 9 Tarsus İdman Yurdu 6 2 3 1 10 10 9 0 10 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0 11 Pendikspor 6 2 1 3 10 8 7 2 12 Etimesgut Belediyespor 5 2 1 2 5 4 7 1 13 Kırşehir Belediyespor 5 2 1 2 5 5 7 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 4 2 0 2 4 5 6 -1 15 Pazarspor 6 2 0 4 9 15 6 -6 16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0 17 Bodrumspor 6 1 1 4 7 9 4 -2 18 1922 Konyaspor 6 1 1 4 3 5 4 -2 19 Kastamonuspor 6 0 2 4 6 14 2 -8 20 Kardemir Karabükspor 6 0 0 6 2 18 0 -16

Fikstür