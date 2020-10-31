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2020-2021 Mamak, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Mamak, Kırklarelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mamak, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Mamak, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mamak ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Mamak sahasında Kırklarelispor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Mamak - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Raşit Yorgancılar(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Berkan Çetin(dördüncü Hakem)

MAMAKMamak

Mamak İlk 11
25. Burak Cemal Çelik, 4. Abdullah Çelik, 8. Mahmut Altınkaya, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 32. Hüseyin Demir, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik

Yedekler
1. Ahmet Karaman, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 7. Hazarhan Karaca, 9. Enes Kubat, 33. Muhammed Embiya Yıldırım, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 76. Şahin Çark

Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
 

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 3. Serkan Sözmen, 15. Arda Hilmi Şengül, 5. İbrahim Sürgülü, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 20. Yunus Emre Yalçın, 53. Ersel Aslıyüksek, 17. Atakan Arslan, 39. Emre Balkı

Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 22. Görkem Fidan, 10. Görkem Bitin, 12. Hakan Arslan, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 24. Mert Sinan Pekesen, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 28. Hamza Özdemir

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor8611168198
2Turgutluspor860288180
3Serik Belediyespor8431125157
4Kırşehir Belediyespor842275142
5Sakaryaspor8341106134
6Tarsus İdman Yurdu83321411123
7Etimesgut Belediyespor833274123
8Van Spor833255120
9Karacabey Belediyespor832388110
10Mamak FK832371011-3
11Kırklarelispor824273104
121922 Konyaspor831485103
13Pendikspor8314119102
14Elazığspor8314111410-3
15Pazarspor8314121710-5
16Sivas Belediyespor723213994
17Bayburt Özel İdare Spor7304689-2
18Kastamonuspor81348156-7
19Bodrumspor81259125-3
20Kardemir Karabükspor80173201-17

Fikstür

31.10.2020Kardemir Karabükspor0-0Etimesgut Belediyespor
31.10.2020Karacabey Belediyespor0-3Sakaryaspor
31.10.2020Elazığspor2-3Eyüpspor
31.10.2020Bodrumspor1-2Pazarspor
31.10.2020Bayburt Özel İdare Spor0-21922 Konyaspor
31.10.2020Sivas Belediyespor4-0Turgutluspor
31.10.2020Pendikspor1-0Tarsus İdman Yurdu
31.10.2020Serik Belediyespor1-1Kastamonuspor
31.10.2020Mamak FK1-0Kırklarelispor
31.10.2020Kırşehir Belediyespor1-0Van Spor
01.11.2020Başkent Akademi FK Kırklarelispor


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