2020-2021 Mamak, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Mamak, Kırklarelispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Mamak, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mamak ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Mamak sahasında Kırklarelispor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Mamak - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Raşit Yorgancılar(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Berkan Çetin(dördüncü Hakem)
Mamak İlk 11
25. Burak Cemal Çelik, 4. Abdullah Çelik, 8. Mahmut Altınkaya, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 32. Hüseyin Demir, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik
Yedekler
1. Ahmet Karaman, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 7. Hazarhan Karaca, 9. Enes Kubat, 33. Muhammed Embiya Yıldırım, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 76. Şahin Çark
Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
Kırklarelispor İlk 11
1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 3. Serkan Sözmen, 15. Arda Hilmi Şengül, 5. İbrahim Sürgülü, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 20. Yunus Emre Yalçın, 53. Ersel Aslıyüksek, 17. Atakan Arslan, 39. Emre Balkı
Yedekler
23. Kubilay Anteplioğlu, 22. Görkem Fidan, 10. Görkem Bitin, 12. Hakan Arslan, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 24. Mert Sinan Pekesen, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 28. Hamza Özdemir
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|8
|6
|1
|1
|16
|8
|19
|8
|2
|Turgutluspor
|8
|6
|0
|2
|8
|8
|18
|0
|3
|Serik Belediyespor
|8
|4
|3
|1
|12
|5
|15
|7
|4
|Kırşehir Belediyespor
|8
|4
|2
|2
|7
|5
|14
|2
|5
|Sakaryaspor
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|13
|4
|6
|Tarsus İdman Yurdu
|8
|3
|3
|2
|14
|11
|12
|3
|7
|Etimesgut Belediyespor
|8
|3
|3
|2
|7
|4
|12
|3
|8
|Van Spor
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|12
|0
|9
|Karacabey Belediyespor
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|11
|0
|10
|Mamak FK
|8
|3
|2
|3
|7
|10
|11
|-3
|11
|Kırklarelispor
|8
|2
|4
|2
|7
|3
|10
|4
|12
|1922 Konyaspor
|8
|3
|1
|4
|8
|5
|10
|3
|13
|Pendikspor
|8
|3
|1
|4
|11
|9
|10
|2
|14
|Elazığspor
|8
|3
|1
|4
|11
|14
|10
|-3
|15
|Pazarspor
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|10
|-5
|16
|Sivas Belediyespor
|7
|2
|3
|2
|13
|9
|9
|4
|17
|Bayburt Özel İdare Spor
|7
|3
|0
|4
|6
|8
|9
|-2
|18
|Kastamonuspor
|8
|1
|3
|4
|8
|15
|6
|-7
|19
|Bodrumspor
|8
|1
|2
|5
|9
|12
|5
|-3
|20
|Kardemir Karabükspor
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|1
|-17
Fikstür
|31.10.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-0
|Etimesgut Belediyespor
|31.10.2020
|Karacabey Belediyespor
|0-3
|Sakaryaspor
|31.10.2020
|Elazığspor
|2-3
|Eyüpspor
|31.10.2020
|Bodrumspor
|1-2
|Pazarspor
|31.10.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|0-2
|1922 Konyaspor
|31.10.2020
|Sivas Belediyespor
|4-0
|Turgutluspor
|31.10.2020
|Pendikspor
|1-0
|Tarsus İdman Yurdu
|31.10.2020
|Serik Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|31.10.2020
|Mamak FK
|1-0
|Kırklarelispor
|31.10.2020
|Kırşehir Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|01.11.2020
|Başkent Akademi FK
|Kırklarelispor