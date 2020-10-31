2020-2021 Mamak, Kırklarelispor maç özeti, maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Mamak, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Mamak ve Kırklarelispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 8. hafta maçında Mamak sahasında Kırklarelispor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mamak - Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Raşit Yorgancılar(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Güçer(2. Yardımcı Hakem), Berkan Çetin(dördüncü Hakem)

Mamak

Mamak İlk 11

25. Burak Cemal Çelik, 4. Abdullah Çelik, 8. Mahmut Altınkaya, 16. Özkan Toprak, 19. Görkem Can Güner, 20. Burak Evren, 23. Hasan Genç, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 32. Hüseyin Demir, 61. Yavuz Alemdar, 67. Salih Sefercik



Yedekler

1. Ahmet Karaman, 5. Hüseyin İriç, 6. Halilcan Doğan, 7. Hazarhan Karaca, 9. Enes Kubat, 33. Muhammed Embiya Yıldırım, 34. Rahmi Muhammet Akyazı, 58. Ataberk Yıldız, 66. Rıdvan Bingöl, 76. Şahin Çark



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu



Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

1. Umut Kaya, 66. Davut Babur, 3. Serkan Sözmen, 15. Arda Hilmi Şengül, 5. İbrahim Sürgülü, 98. Berkan Burak Turan, 6. Emre Keleşoğlu, 20. Yunus Emre Yalçın, 53. Ersel Aslıyüksek, 17. Atakan Arslan, 39. Emre Balkı



Yedekler

23. Kubilay Anteplioğlu, 22. Görkem Fidan, 10. Görkem Bitin, 12. Hakan Arslan, 7. Kubilay Akyüz, 8. İsmail Ayaz, 41. Lütfi Efe Özreisoğlu, 24. Mert Sinan Pekesen, 61. Muhammet Sercan Türkeri, 28. Hamza Özdemir



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 8 2 Turgutluspor 8 6 0 2 8 8 18 0 3 Serik Belediyespor 8 4 3 1 12 5 15 7 4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 2 5 Sakaryaspor 8 3 4 1 10 6 13 4 6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 3 2 14 11 12 3 7 Etimesgut Belediyespor 8 3 3 2 7 4 12 3 8 Van Spor 8 3 3 2 5 5 12 0 9 Karacabey Belediyespor 8 3 2 3 8 8 11 0 10 Mamak FK 8 3 2 3 7 10 11 -3 11 Kırklarelispor 8 2 4 2 7 3 10 4 12 1922 Konyaspor 8 3 1 4 8 5 10 3 13 Pendikspor 8 3 1 4 11 9 10 2 14 Elazığspor 8 3 1 4 11 14 10 -3 15 Pazarspor 8 3 1 4 12 17 10 -5 16 Sivas Belediyespor 7 2 3 2 13 9 9 4 17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 0 4 6 8 9 -2 18 Kastamonuspor 8 1 3 4 8 15 6 -7 19 Bodrumspor 8 1 2 5 9 12 5 -3 20 Kardemir Karabükspor 8 0 1 7 3 20 1 -17

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