2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 5. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mardin Fosfat Spor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Halil Erdoğan(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ali Emir Yolcu(dördüncü Hakem)

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 19. Serkan Özen, 53. Oğuzhan Malcı, 5. Yasin Tosun, 72. Abdurrahman Üce, 11. Ali Kemal Özkan, 7. Yasin Reis, 77. Turgut Zengin, 9. Melih Kılıç



Yedekler

21. Mehmet Salih Demircan, 23. Ahmet Arı, 10. Abdullah Berat Demir, 15. Emirhan Atilla, 4. Beytullah Çamurlu, 81. Özgür Kazar, 47. Nimet Kayaalp



Teknik Sorumlu

Cevdet Uzunköprü



Goller

Melih Kılıç,70.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Oğuzhan Malcı 35.dk, Sarı Kart Abdurrahman Üce 19.dk



Oyundan Çıkanlar

Yasin Tosun 78.dk, Oğuzhan Malcı 45.dk, Turgut Zengin 43.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Arı 78.dk, Beytullah Çamurlu 45.dk, Abdullah Berat Demir 43.dk

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 10. Ahmet Özer, 26. Metin Güler, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu



Yedekler

58. Hasan Göksu, 14. Selman Sevinç, 19. Faik Kartal Duran, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan



Teknik Sorumlu

Ender Alkan



Goller

Nebi Tiryakioğlu,20.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Baha Kısacık 28.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Özer 57.dk, Berat Eyüpoğlu 67.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 84.dk, Baha Kısacık 57.dk, Nebi Tiryakioğlu 84.dk



Oyuna Girenler

Onuray Köse 57.dk, Emre Alan 67.dk, Selman Sevinç 84.dk, Faik Kartal Duran 57.dk, Ahmet Kutluer 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Yomraspor 5 3 2 0 8 4 11 4 2 Çengelköyspor A.Ş. 5 3 1 1 6 4 10 2 3 Ceyhanspor 5 3 1 1 9 8 10 1 4 Nazilli Belediyespor 5 3 0 2 13 4 9 9 5 Fethiyespor 5 3 0 2 9 5 9 4 6 Tekirdağspor 5 2 2 1 6 7 8 -1 7 Mardin Fosfat Spor 4 2 1 1 8 2 7 6 8 İskenderun FK 4 2 1 1 4 5 7 -1 9 Darıca Gençlerbirliği 5 1 3 1 5 5 6 0 10 Kahta 02 Spor 5 1 2 2 6 5 5 1 11 Tokatspor 4 1 2 1 3 8 5 -5 12 Belediye Kütahyaspor 4 1 1 2 6 6 4 0 13 Büyükçekmece Tepecikspor 4 1 1 2 4 6 4 -2 14 Halide Edip Adıvar 4 1 1 2 2 4 4 -2 15 Yozgatspor 1959 FK 5 0 2 3 3 9 2 -6 16 Karaman Belediyespor 4 0 1 3 2 7 1 -5 17 Ağrı 1970 Spor 3 0 1 2 1 6 1 -5

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