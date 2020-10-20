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2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Darıca Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  5. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Mardin Fosfat Spor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Halil Erdoğan(hakem), Onur İçyer(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Ali Emir Yolcu(dördüncü Hakem)

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 19. Serkan Özen, 53. Oğuzhan Malcı, 5. Yasin Tosun, 72. Abdurrahman Üce, 11. Ali Kemal Özkan, 7. Yasin Reis, 77. Turgut Zengin, 9. Melih Kılıç

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 23. Ahmet Arı, 10. Abdullah Berat Demir, 15. Emirhan Atilla, 4. Beytullah Çamurlu, 81. Özgür Kazar, 47. Nimet Kayaalp

Teknik Sorumlu
Cevdet Uzunköprü

Goller
Melih Kılıç,70.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Oğuzhan Malcı 35.dk, Sarı Kart Abdurrahman Üce 19.dk

Oyundan Çıkanlar
Yasin Tosun 78.dk, Oğuzhan Malcı 45.dk, Turgut Zengin 43.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Arı 78.dk, Beytullah Çamurlu 45.dk, Abdullah Berat Demir 43.dk

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 3. Mahmuthan Samet Acar, 7. Berat Eyüpoğlu, 9. Baha Kısacık, 10. Ahmet Özer, 26. Metin Güler, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 54. Furkan Akın, 77. Fahrettin Bıyıklı, 97. Nebi Tiryakioğlu

Yedekler
58. Hasan Göksu, 14. Selman Sevinç, 19. Faik Kartal Duran, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 41. Ahmet Kutluer, 66. Emre Alan

Teknik Sorumlu
Ender Alkan

Goller
Nebi Tiryakioğlu,20.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Baha Kısacık 28.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Özer 57.dk, Berat Eyüpoğlu 67.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 84.dk, Baha Kısacık 57.dk, Nebi Tiryakioğlu 84.dk

Oyuna Girenler
Onuray Köse 57.dk, Emre Alan 67.dk, Selman Sevinç 84.dk, Faik Kartal Duran 57.dk, Ahmet Kutluer 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Yomraspor532084114
2Çengelköyspor A.Ş.531164102
3Ceyhanspor531198101
4Nazilli Belediyespor530213499
5Fethiyespor53029594
6Tekirdağspor5221678-1
7Mardin Fosfat Spor42118276
8İskenderun FK4211457-1
9Darıca Gençlerbirliği51315560
10Kahta 02 Spor51226551
11Tokatspor4121385-5
12Belediye Kütahyaspor41126640
13Büyükçekmece Tepecikspor4112464-2
14Halide Edip Adıvar4112244-2
15Yozgatspor 1959 FK5023392-6
16Karaman Belediyespor4013271-5
17Ağrı 1970 Spor3012161-5

Fikstür

17.10.2020İskenderun Futbol Kulübü0-4Nazilli Belediyespor
17.10.2020Mardin Fosfat Spor1-1Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Yomraspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
17.10.2020Mardin BŞ. Başakspor Darıca Gençlerbirliği
17.10.2020Kahta 02 Spor1-1Yozgatspor 1959 FK
17.10.2020Halide Edip Adıvar0-0Ağrı 1970 Spor
17.10.2020Fethiyespor2-0Karaman Belediyespor
17.10.2020Erzin Spor Nazilli Belediyespor
17.10.2020Ceyhanspor4-0Tekirdağspor
17.10.2020Belediye Kütahyaspor1-2Çengelköyspor A.Ş.

 



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