2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Fethiyespor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.
Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gürcan Hasova(hakem), Abdurrahman Atabay(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 47. Nimet Kayaalp, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 72. Abdurrahman Üce, 15. Emirhan Atilla, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 77. Turgut Zengin
Yedekler
20. Eren Yalçın, 99. Doruk Ekin Fırat, 17. Taha Esmeray, 53. Oğuzhan Malcı
Teknik Sorumlu
Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 89. Hayrullah Çelik, 4. Sabri Turgut, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 21. Harun Kahraman, 9. Yakup Alkan, 7. Anıl Gir, 70. Ali Han Tunçer
Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 99. Anıl Arıcıoğlu, 35. Mert Özmen
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|7
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|8
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|10
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|11
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|12
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|13
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|Karaman Belediyespor