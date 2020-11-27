2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Fethiyespor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi. Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Gürcan Hasova(hakem), Abdurrahman Atabay(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 47. Nimet Kayaalp, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 72. Abdurrahman Üce, 15. Emirhan Atilla, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 77. Turgut Zengin



Yedekler

20. Eren Yalçın, 99. Doruk Ekin Fırat, 17. Taha Esmeray, 53. Oğuzhan Malcı



Teknik Sorumlu



Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

41. Serkan Demirol, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 89. Hayrullah Çelik, 4. Sabri Turgut, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 21. Harun Kahraman, 9. Yakup Alkan, 7. Anıl Gir, 70. Ali Han Tunçer



Yedekler

22. Kubilay Tim Mert Akış, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 99. Anıl Arıcıoğlu, 35. Mert Özmen



Teknik Sorumlu

Mesut Toros

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 7 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 8 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 10 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 11 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 12 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 13 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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