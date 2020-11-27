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2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve Fethiyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında Fethiyespor ile 27.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.

Mardin Fosfat Spor - Fethiyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Gürcan Hasova(hakem), Abdurrahman Atabay(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Gökgöz(2. Yardımcı Hakem), Zeynel Atasoy(dördüncü Hakem)

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 3. Doğancan Kılıç, 47. Nimet Kayaalp, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 72. Abdurrahman Üce, 15. Emirhan Atilla, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 77. Turgut Zengin

Yedekler
20. Eren Yalçın, 99. Doruk Ekin Fırat, 17. Taha Esmeray, 53. Oğuzhan Malcı

Teknik Sorumlu
 

FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
41. Serkan Demirol, 34. İbrahim Ethem Sevinç, 89. Hayrullah Çelik, 4. Sabri Turgut, 5. Kutay Yokuşlu, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 21. Harun Kahraman, 9. Yakup Alkan, 7. Anıl Gir, 70. Ali Han Tunçer

Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 10. Turgay An, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 48. Erkan Kapar, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 99. Anıl Arıcıoğlu, 35. Mert Özmen

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Tekirdağspor113441412132
7Mardin Fosfat Spor113441312131
8Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
9Yomraspor9342109131
10Ağrı 1970 Spor94146813-2
11Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
12Belediye Kütahyaspor93331210122
13Kahta 02 Spor10334101112-1
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor102356229-16
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş. Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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