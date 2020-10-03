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2020-2021 Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 03.10.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Göztepe maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE
Medipol Başakşehir Göztepe
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 19. Demba Ba, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 20. Lamine Gassama, 17. Andre Bıyogo Poko, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Hatayspor32103073
5BB Erzurumspor42116472
6Antalyaspor42114272
7Göztepe41308464
8Kayserispor4202356-2
9Fenerbahçe31202151
10Trabzonspor41215550
11Konyaspor21104143
12Beşiktaş3111564-1
13Sivasspor3111234-1
14Yeni Malatyaspor4112374-4
15Kasımpaşa31022230
16Gaziantep FK4031683-2
17Çaykur Rizespor4022252-3
18MKE Ankaragücü3012131-2
19Gençlerbirliği2011021-2
20Denizlispor3012161-5
21Başakşehir FK4013061-6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları

02.10.0020Gaziantep FK1-1Trabzonspor
02.10.0020MKE Ankaragücü0-1Kayserispor
03.10.0020Fenerbahçe1-0Fatih Karagümrük
03.10.0020BB Erzurumspor0-0Çaykur Rizespor
03.10.0020Başakşehir FK0-0Göztepe
03.10.0020Yeni Malatyaspor1-0Antalyaspor
04.10.0020Beşiktaş Gençlerbirliği
04.10.0020Denizlispor Konyaspor
04.10.0020Alanyaspor Hatayspor
04.10.0020Kasımpaşa Galatasaray


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