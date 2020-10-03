2020-2021 Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti, maç sonucu
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te 4. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 03.10.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı kaç kaç bitti?
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Medipol Başakşehir, Göztepe maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Göztepe
|0
|0
Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.10.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Özgür Yankaya(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 19. Demba Ba, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir, 80. Uılson De Souza Paula Junıor
Yedekler
1. Volkan Babacan, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Okan Buruk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 20. Lamine Gassama, 17. Andre Bıyogo Poko, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|7
|2
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|7
|2
|7
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|6
|4
|8
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|6
|-2
|9
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
|1
|10
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|5
|0
|11
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|12
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|14
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|4
|-4
|15
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|16
|Gaziantep FK
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|3
|-2
|17
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|-3
|18
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|1
|-2
|19
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|20
|Denizlispor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|1
|-6
Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları
|02.10.0020
|Gaziantep FK
|1-1
|Trabzonspor
|02.10.0020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Kayserispor
|03.10.0020
|Fenerbahçe
|1-0
|Fatih Karagümrük
|03.10.0020
|BB Erzurumspor
|0-0
|Çaykur Rizespor
|03.10.0020
|Başakşehir FK
|0-0
|Göztepe
|03.10.0020
|Yeni Malatyaspor
|1-0
|Antalyaspor
|04.10.0020
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|04.10.0020
|Denizlispor
|Konyaspor
|04.10.0020
|Alanyaspor
|Hatayspor
|04.10.0020
|Kasımpaşa
|Galatasaray