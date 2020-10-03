2020-2021 Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti, maç sonucu

2020-2021 Süper Lig 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Göztepe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te 4. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile 03.10.2020 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Medipol Başakşehir, Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, Göztepe maç sonucu: Medipol Başakşehir Göztepe 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Medipol Başakşehir, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.10.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Özgür Yankaya(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 19. Demba Ba, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 70. Mete Kaan Demir, 80. Uılson De Souza Paula Junıor

Yedekler

1. Volkan Babacan, 10. Berkay Özcan, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 29. Kerim Frei, 77. Emre Kaplan, 88. Cemali Sertel, 89. Enes Karakuş

Teknik Sorumlu

Okan Buruk

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 10. Jose Marcıo Da Costa, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 30. Yalçın Kayan, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 12. Guılherme Costa Marques, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 20. Lamine Gassama, 17. Andre Bıyogo Poko, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 90. Efe Binici

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 4. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 2 6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 2 7 Göztepe 4 1 3 0 8 4 6 4 8 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 6 -2 9 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 10 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 5 0 11 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 12 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 14 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 4 -4 15 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 16 Gaziantep FK 4 0 3 1 6 8 3 -2 17 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 2 -3 18 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 1 -2 19 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 4 0 1 3 0 6 1 -6

Süper Lig 4. hafta Fikstür sonuçları