2020-2021 Menemen Spor, Altay maç özeti, maç sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Menemen Spor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Menemen Spor, Altay ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Menemen Spor sahasında Altay ile 23.11.2020 19:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Menemen Spor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Menemen Spor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Menemen İlçe Stadı - İzmir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.11.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Emre Kargın(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 8. Murat Erdemir, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 23. Berkan İbrahim Çakır, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz
Teknik Sorumlu
Dilaver Mutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 23. Harun Alpsoy, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 5. Berkay Sülüngöz, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|10
|6
|2
|2
|15
|11
|20
|4
|2
|Adana Demirspor
|9
|5
|3
|1
|19
|8
|18
|11
|3
|Ankara Keçiörengücü
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|4
|Tuzlaspor
|9
|5
|3
|1
|17
|14
|18
|3
|5
|İstanbulspor
|9
|5
|2
|2
|16
|8
|17
|8
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|13
|9
|17
|4
|7
|Giresunspor
|9
|4
|3
|2
|12
|11
|15
|1
|8
|Bursaspor
|10
|4
|2
|4
|18
|16
|14
|2
|9
|Balıkesirspor
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|14
|-2
|10
|Altay
|8
|4
|1
|3
|13
|8
|13
|5
|11
|Akhisarspor
|10
|3
|4
|3
|9
|13
|13
|-4
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Ümraniyespor
|10
|2
|4
|4
|11
|17
|10
|-6
|14
|Bandırmaspor
|10
|2
|2
|6
|12
|14
|8
|-2
|15
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|16
|Menemenspor
|8
|1
|3
|4
|7
|13
|6
|-6
|17
|Ankaraspor
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|5
|-10
|18
|Eskişehirspor
|10
|0
|4
|6
|5
|20
|4
|-15
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor