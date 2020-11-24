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2020-2021 Menemen Spor, Altay maç özeti, maç sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Menemen Spor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Menemen Spor, Altay maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Menemen Spor, Altay ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Menemen Spor sahasında Altay ile 23.11.2020 19:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Menemen Spor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Menemen Spor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Menemen İlçe Stadı - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 8. Murat Erdemir, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 23. Berkan İbrahim Çakır, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 23. Harun Alpsoy, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 5. Berkay Sülüngöz, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu106221511204
2Adana Demirspor95311981811
3Ankara Keçiörengücü10532179188
4Tuzlaspor95311714183
5İstanbulspor9522168178
6Samsunspor10451139174
7Giresunspor94321211151
8Bursaspor104241816142
9Balıkesirspor10424121414-2
10Altay8413138135
11Akhisarspor1034391313-4
12Adanaspor93331310123
13Ümraniyespor10244111710-6
14Bandırmaspor1022612148-2
15Boluspor1014510147-4
16Menemenspor81347136-6
17Ankaraspor91265155-10
18Eskişehirspor100465204-15

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Osmanlıspor FKEskişehirspor
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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