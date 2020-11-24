2020-2021 Menemen Spor, Altay maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Menemen Spor, Altay ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Menemen Spor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 1. hafta maçında Menemen Spor sahasında Altay ile 23.11.2020 19:00'da karşılaştı. Menemen İlçe Stadı - İzmir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Menemen Spor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Menemen Spor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Menemen İlçe Stadı - İzmir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.11.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Emre Kargın(hakem), İbrahim Bozbey(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Erdem Temel(dördüncü Hakem)

Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 12. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

33. Amir Güren, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 8. Murat Erdemir, 14. Bekir Can Sönmez, 21. Ömer Şahbaş, 23. Berkan İbrahim Çakır, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz

Teknik Sorumlu

Dilaver Mutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 88. Özgür Özkaya, 77. Jasmın Scuk, 14. Yılmaz Özeren, 23. Harun Alpsoy, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 5. Berkay Sülüngöz, 44. Kuban Altunbudak, 25. Rıdvan Şimşek, 8. Yekta Kurtuluş, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 89. Erhan Çelenk, 17. Ziya Alkurt, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 4 2 Adana Demirspor 9 5 3 1 19 8 18 11 3 Ankara Keçiörengücü 10 5 3 2 17 9 18 8 4 Tuzlaspor 9 5 3 1 17 14 18 3 5 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 8 6 Samsunspor 10 4 5 1 13 9 17 4 7 Giresunspor 9 4 3 2 12 11 15 1 8 Bursaspor 10 4 2 4 18 16 14 2 9 Balıkesirspor 10 4 2 4 12 14 14 -2 10 Altay 8 4 1 3 13 8 13 5 11 Akhisarspor 10 3 4 3 9 13 13 -4 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Ümraniyespor 10 2 4 4 11 17 10 -6 14 Bandırmaspor 10 2 2 6 12 14 8 -2 15 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 16 Menemenspor 8 1 3 4 7 13 6 -6 17 Ankaraspor 9 1 2 6 5 15 5 -10 18 Eskişehirspor 10 0 4 6 5 20 4 -15

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür