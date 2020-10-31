2020-2021 Modafen, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Modafen, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Modafen ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Modafen sahasında Muğlaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Modafen - Muğlaspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ahmet Balkan(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Hatem Yarar(dördüncü Hakem)

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 34. Erdoğan Erdoğan, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 23. Fevzi Can Bozkuş, 90. Enes Ata, 79. Tunahan Birinci



Yedekler

78. Berke Radar, 75. Doğan Zincir, 19. Onur Demir, 6. Ceyhun Yelkenci, 80. Gökhan Karataş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 25. Hakan Yağmurkaya



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan





Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 5. Mehmet Yeniler, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 10. İbrahim Can Köse, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 24. İbrahim İçuz, 9. Mümin Aysever, 48. Polat Ertek, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur, 77. Emre Yıldırım



Yedekler

22. Nusret Can Körümdük, 18. Atakan Akbulut, 6. Ercan Çifci, 23. İlkay Gül, 7. Süleyman Çelik, 17. Erol Aydın, 27. Asım Aksungur



Teknik Sorumlu

Egemen Urhan



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 7 3 3 1 13 6 12 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 7 4 0 3 8 5 12 3 5 Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 6 Bayrampaşa 4 3 1 0 12 3 10 9 7 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 8 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 9 Bursa Yıldırımspor 6 3 0 3 8 5 9 3 10 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 11 Siirt İl Özel İdare 5 1 3 1 4 6 6 -2 12 Muğlaspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 13 Silivrispor 7 1 2 4 5 14 5 -9 14 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 16 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 17 Sultanbeyli Bld. 7 0 1 6 2 10 1 -8

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