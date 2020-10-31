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2020-2021 Modafen, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Modafen, Muğlaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Modafen, Muğlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında Modafen, Muğlaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Modafen ve Muğlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında Modafen sahasında Muğlaspor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Modafen - Muğlaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ahmet Balkan(hakem), Hasan Cebeci(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(2. Yardımcı Hakem), Hatem Yarar(dördüncü Hakem)

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 3. Hakan Özkan, 4. Gökhan Çetinus, 34. Erdoğan Erdoğan, 7. Yıldıray Koçal, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 20. Umut Uysal, 21. Emin Kaan Arslan, 23. Fevzi Can Bozkuş, 90. Enes Ata, 79. Tunahan Birinci

Yedekler
78. Berke Radar, 75. Doğan Zincir, 19. Onur Demir, 6. Ceyhun Yelkenci, 80. Gökhan Karataş, 81. Emre Bayraktarbaşı, 25. Hakan Yağmurkaya

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

 

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 5. Mehmet Yeniler, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 10. İbrahim Can Köse, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 24. İbrahim İçuz, 9. Mümin Aysever, 48. Polat Ertek, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur, 77. Emre Yıldırım

Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 18. Atakan Akbulut, 6. Ercan Çifci, 23. İlkay Gül, 7. Süleyman Çelik, 17. Erol Aydın, 27. Asım Aksungur

Teknik Sorumlu
Egemen Urhan
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK7331136127
41954 Kelkit Bld.Spor740385123
5Kestelspor73221312111
6Bayrampaşa4310123109
7Modafen631285103
8Düzcespor52309693
9Bursa Yıldırımspor63038593
10Bergama Belediyespor52217681
11Siirt İl Özel İdare5131466-2
12Muğlaspor7124595-4
13Silivrispor71245145-9
14Kozan Spor FK6114594-4
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
16Karaköprü Belediyespor4112294-7
17Sultanbeyli Bld.70162101-8

Fikstür

31.10.202068 Aksaray BelediyesporP-PAdıyaman 1954 SK
31.10.202052 Orduspor FK0-0Bayrampaşa
31.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Silivrispor
31.10.2020Sultanbeyli Bld.0-1Siirt İl Özel İdare
31.10.2020Modafen1-2Muğlaspor
31.10.2020Kestelspor3-2Bursa Yıldırımspor
31.10.2020DüzcesporP-PKaraköprü Belediyespor
31.10.2020Bergama BelediyesporP-PKozan Spor FK


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