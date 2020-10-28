2020-2021 Muğlaspor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Muğlaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Muğlaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Muğlaspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Özgür Fatih Kalaycı(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)
Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 7. Süleyman Çelik, 10. İbrahim Can Köse, 15. Burak Yılmaz, 27. Asım Aksungur, 5. Mehmet Yeniler, 24. İbrahim İçuz, 48. Polat Ertek, 99. Osman Kocaağa, 90. Barış Sungur, 81. Muhammed Emel
Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 9. Mümin Aysever, 16. Oğuzhan Sönmez, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım
Teknik Sorumlu
Egemen Urhan
Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 61. Halil İbrahim Mızrap, 22. Ali Aydın, 20. Murat Cömert, 17. Volkan Özcan, 42. Oğuzhan Nemli, 76. Ali Şirin Kuş, 8. Halil Yılmaz, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk, 99. Mustafa Yılmaz
Yedekler
34. Süleyman Kasap, 77. Batuhan Dıraga, 53. Ahmet Mumin Papaker, 15. Furkan Kopuz, 23. Egemen Zengin, 7. Halil İbrahim Kaya, 10. Emre Pehlivan
Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|5
|2
|68 Aksaray Belediyespor
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|13
|6
|3
|52 Orduspor FK
|6
|3
|2
|1
|13
|6
|11
|7
|4
|Modafen
|5
|3
|1
|1
|7
|3
|10
|4
|5
|Bayrampaşa
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|6
|Bursa Yıldırımspor
|5
|3
|0
|2
|6
|2
|9
|4
|7
|Düzcespor
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|9
|3
|8
|1954 Kelkit Bld.Spor
|6
|3
|0
|3
|6
|5
|9
|1
|9
|Bergama Belediyespor
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|8
|1
|10
|Kestelspor
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|8
|0
|11
|Silivrispor
|6
|1
|2
|3
|5
|12
|5
|-7
|12
|Kozan Spor FK
|6
|1
|1
|4
|5
|9
|4
|-4
|13
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|6
|1
|1
|4
|6
|13
|4
|-7
|14
|Karaköprü Belediyespor
|4
|1
|1
|2
|2
|9
|4
|-7
|15
|Siirt İl Özel İdare
|4
|0
|3
|1
|3
|6
|3
|-3
|16
|Muğlaspor
|6
|0
|2
|4
|3
|8
|2
|-5
|17
|Sultanbeyli Bld.
|6
|0
|1
|5
|2
|9
|1
|-7
Fikstür
|28.10.2020
|Silivrispor
|1-0
|Sultanbeyli Bld.
|28.10.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|52 Orduspor FK
|28.10.2020
|Muğlaspor
|1-1
|Bergama Belediyespor
|28.10.2020
|Kozan Spor FK
|0-1
|68 Aksaray Belediyespor
|28.10.2020
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Modafen
|28.10.2020
|Karaköprü Belediyespor
|1-0
|Kestelspor
|28.10.2020
|Bayrampaşa
|P-P
|Düzcespor
|28.10.2020
|Adıyaman 1954 SK
|1-0
|1954 Kelkit Bld.Spor