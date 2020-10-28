2020-2021 Muğlaspor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Muğlaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Muğlaspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Muğla Atatürk Std.



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Mustafa İlker Coşkun(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Özgür Fatih Kalaycı(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 7. Süleyman Çelik, 10. İbrahim Can Köse, 15. Burak Yılmaz, 27. Asım Aksungur, 5. Mehmet Yeniler, 24. İbrahim İçuz, 48. Polat Ertek, 99. Osman Kocaağa, 90. Barış Sungur, 81. Muhammed Emel



Yedekler

22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 9. Mümin Aysever, 16. Oğuzhan Sönmez, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım



Teknik Sorumlu

Egemen Urhan

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

1. Ogün Karakaya, 61. Halil İbrahim Mızrap, 22. Ali Aydın, 20. Murat Cömert, 17. Volkan Özcan, 42. Oğuzhan Nemli, 76. Ali Şirin Kuş, 8. Halil Yılmaz, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk, 99. Mustafa Yılmaz



Yedekler

34. Süleyman Kasap, 77. Batuhan Dıraga, 53. Ahmet Mumin Papaker, 15. Furkan Kopuz, 23. Egemen Zengin, 7. Halil İbrahim Kaya, 10. Emre Pehlivan



Teknik Sorumlu

Kamil Behram Üstün

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 6 3 2 1 13 6 11 7 4 Modafen 5 3 1 1 7 3 10 4 5 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 6 3 0 3 6 5 9 1 9 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 10 Kestelspor 6 2 2 2 10 10 8 0 11 Silivrispor 6 1 2 3 5 12 5 -7 12 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 14 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 15 Siirt İl Özel İdare 4 0 3 1 3 6 3 -3 16 Muğlaspor 6 0 2 4 3 8 2 -5 17 Sultanbeyli Bld. 6 0 1 5 2 9 1 -7

Fikstür