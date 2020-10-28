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2020-2021 Muğlaspor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Muğlaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Muğlaspor, Bergama Belediyespor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında Muğlaspor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Muğlaspor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 6. hafta maçında Muğlaspor sahasında Bergama Belediyespor ile 28.10.2020 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Muğlaspor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Aydın Karsavuran(1. Yardımcı Hakem), Özgür Fatih Kalaycı(2. Yardımcı Hakem), Muhammed Abbas Onay(dördüncü Hakem)

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 7. Süleyman Çelik, 10. İbrahim Can Köse, 15. Burak Yılmaz, 27. Asım Aksungur, 5. Mehmet Yeniler, 24. İbrahim İçuz, 48. Polat Ertek, 99. Osman Kocaağa, 90. Barış Sungur, 81. Muhammed Emel

Yedekler
22. Nusret Can Körümdük, 23. İlkay Gül, 9. Mümin Aysever, 16. Oğuzhan Sönmez, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 94. Nizamettin Emirhan Kılıç, 77. Emre Yıldırım

Teknik Sorumlu
Egemen Urhan

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
1. Ogün Karakaya, 61. Halil İbrahim Mızrap, 22. Ali Aydın, 20. Murat Cömert, 17. Volkan Özcan, 42. Oğuzhan Nemli, 76. Ali Şirin Kuş, 8. Halil Yılmaz, 70. Fatih Özçelik, 9. Ali Öztürk, 99. Mustafa Yılmaz

Yedekler
34. Süleyman Kasap, 77. Batuhan Dıraga, 53. Ahmet Mumin Papaker, 15. Furkan Kopuz, 23. Egemen Zengin, 7. Halil İbrahim Kaya, 10. Emre Pehlivan

Teknik Sorumlu
Kamil Behram Üstün

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK6321136117
4Modafen531173104
5Bayrampaşa330012399
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor63036591
9Bergama Belediyespor52217681
10Kestelspor6222101080
11Silivrispor61235125-7
12Kozan Spor FK6114594-4
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
14Karaköprü Belediyespor4112294-7
15Siirt İl Özel İdare4031363-3
16Muğlaspor6024382-5
17Sultanbeyli Bld.6015291-7

Fikstür

28.10.2020Silivrispor1-0Sultanbeyli Bld.
28.10.2020Siirt İl Özel İdare0-052 Orduspor FK
28.10.2020Muğlaspor1-1Bergama Belediyespor
28.10.2020Kozan Spor FK0-168 Aksaray Belediyespor
28.10.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Modafen
28.10.2020Karaköprü Belediyespor1-0Kestelspor
28.10.2020BayrampaşaP-PDüzcespor
28.10.2020Adıyaman 1954 SK1-01954 Kelkit Bld.Spor
Onur Çelik
Spor Editörü


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