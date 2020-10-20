2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Diyarbekir Spor ile 18.10.2020 14:30'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Nevşehir Belediye Spor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.10.2020 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Doğukan Yıldırım(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

1. Seyfullah Dere, 5. Ahmet Mert Bayındır, 22. Süleyman Sevinç, 24. Tuncay Kılıç, 45. Furkan Parsak, 60. Batuhan Özdemir, 99. Rahmi Özdemir



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz



Goller

Furkan Mızrak,52.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart İsmail Hacıhafızoğlu 63.dk, Sarı Kart Furkan Mızrak 44.dk



Oyundan Çıkanlar

Erhan Karayer 79.dk, Emre Torun 46.dk



Oyuna Girenler

Batuhan Özdemir 79.dk, Furkan Parsak 46.dk

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 37. Fatih Cin, 94. Mustafa Emre Can, 55. Ethem Ercan Pülgir, 36. Ferhat Çoban, 22. İbrahim Has, 21. Okan Dernek, 14. Emir Can Sayar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı, 20. Mustafa Pınar, 93. Ömer Faruk Ermeç



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 10. Alpay Cin, 67. Murathan Buruş, 53. Maksut Birben, 30. Onur Okan, 6. Enes Keskin, 61. Muhammed Sarıkaya



Teknik Sorumlu

Şenol Demir



Goller

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Kartlar

Çift Sarı Kart Ömer Faruk Ermeç 56.dk, Sarı Kart Mustafa Emre Can 90+4.dk, Sarı Kart Alpay Cin 90+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Emir Can Sayar 90.dk, Mustafa Pınar 65.dk, İbrahim Has 79.dk



Oyuna Girenler

Alpay Cin 90.dk, Murathan Buruş 65.dk, Maksut Birben 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 5 4 0 1 12 4 12 8 2 Diyarbekirspor 5 4 0 1 7 2 12 5 3 Fatsa Belediyespor 5 4 0 1 7 3 12 4 4 Çankaya FK 5 4 0 1 8 5 12 3 5 Arnavutköy Belediye 5 3 2 0 6 3 11 3 6 Belediye Derincespor 5 2 2 1 7 5 8 2 7 Ofspor 5 2 2 1 8 7 8 1 8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 1 2 8 6 7 2 9 Kızılcabölükspor 5 2 1 2 8 7 7 1 10 Artvin Hopaspor 5 2 1 2 6 7 7 -1 11 Edirnespor 5 2 0 3 6 8 6 -2 12 Payasspor 5 1 1 3 3 6 4 -3 13 Nevşehir Belediyespor 5 1 0 4 4 8 3 -4 14 1877 Alemdağspor 5 0 2 3 2 8 2 -6 15 Kemerspor 2003 5 0 1 4 5 10 1 -5 16 Manisaspor 5 0 1 4 3 11 1 -8

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