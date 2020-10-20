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2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Nevşehir Belediye Spor 0 - 1 Diyarbekir Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 5. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Nevşehir Belediye Spor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te 5. hafta maçında Nevşehir Belediye Spor sahasında Diyarbekir Spor ile 18.10.2020 14:30'da karşılaştı. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Nevşehir Belediye Spor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Nevşehir Gazi Stadı - Nevşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
18.10.2020 14:30

MAÇIN HAKEMLERİ
Doğukan Yıldırım(hakem), Abdulkadir Döner(1. Yardımcı Hakem), Semih Kocaman(2. Yardımcı Hakem), Hamza Pehlivan(dördüncü Hakem)

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
33. Furkan Güzel, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 9. Youssef Yeşilmen, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 52. Furkan Mızrak, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
1. Seyfullah Dere, 5. Ahmet Mert Bayındır, 22. Süleyman Sevinç, 24. Tuncay Kılıç, 45. Furkan Parsak, 60. Batuhan Özdemir, 99. Rahmi Özdemir

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Goller
Furkan Mızrak,52.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart İsmail Hacıhafızoğlu 63.dk, Sarı Kart Furkan Mızrak 44.dk

Oyundan Çıkanlar
Erhan Karayer 79.dk, Emre Torun 46.dk

Oyuna Girenler
Batuhan Özdemir 79.dk, Furkan Parsak 46.dk

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 37. Fatih Cin, 94. Mustafa Emre Can, 55. Ethem Ercan Pülgir, 36. Ferhat Çoban, 22. İbrahim Has, 21. Okan Dernek, 14. Emir Can Sayar, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı, 20. Mustafa Pınar, 93. Ömer Faruk Ermeç

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 10. Alpay Cin, 67. Murathan Buruş, 53. Maksut Birben, 30. Onur Okan, 6. Enes Keskin, 61. Muhammed Sarıkaya

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Çift Sarı Kart Ömer Faruk Ermeç 56.dk, Sarı Kart Mustafa Emre Can 90+4.dk, Sarı Kart Alpay Cin 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Emir Can Sayar 90.dk, Mustafa Pınar 65.dk, İbrahim Has 79.dk

Oyuna Girenler
Alpay Cin 90.dk, Murathan Buruş 65.dk, Maksut Birben 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor5401124128
2Diyarbekirspor540172125
3Fatsa Belediyespor540173124
4Çankaya FK540185123
5Arnavutköy Belediye532063113
6Belediye Derincespor52217582
7Ofspor52218781
8Yeşilyurt Belediyespor52128672
9Kızılcabölükspor52128771
10Artvin Hopaspor5212677-1
11Edirnespor5203686-2
12Payasspor5113364-3
13Nevşehir Belediyespor5104483-4
141877 Alemdağspor5023282-6
15Kemerspor 200350145101-5
16Manisaspor50143111-8

Fikstür

17.10.20201928 Bucaspor6-1Manisaspor
17.10.2020Fatsa Belediyespor1-0Payasspor
18.10.20201877 Alemdağspor0-1Arnavutköy Belediye
18.10.2020Yeşilyurt Belediyespor3-2Kemerspor 2003
18.10.2020Nevşehir Belediyespor0-1Diyarbekirspor
18.10.2020Kızılcabölükspor2-2Ofspor
18.10.2020Çankaya FK1-0Edirnespor
18.10.2020Artvin Hopaspor2-2Belediye Derincespor


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