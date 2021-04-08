2020-2021 Osmaniyespor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Osmaniyespor, Arhavi Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Osmaniyespor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Osmaniyespor ve Arhavi Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Arhavi Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Osmaniyespor - Arhavi Spor maçının skoru ne oldu?
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Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), İlkay Selçik(dördüncü Hakem)
Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 17. Alper Yener, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren
Yedekler
13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 4. Gencay Erten, 10. Tolga Şahin, 25. Sırat Yeşilördek, 9. Halil İbrahim Cenik, 16. Bora Yılmaz
Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Arhavi Spor İlk 11
19. İbrahim Karaca, 4. Emrah Çırak, 7. Mert Türkileri, 10. Hüseyin Terzi, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 36. Orhan Nahırcı, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Abdulkadir Özdemir, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 97. Ömer Serbest
Yedekler
99. Baran Güler, 21. Abdurrahman İlkyaz, 16. İbrahim Ak, 27. Hüseyin Yıldız, 17. Berat Vardal, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet
Teknik Sorumlu
Emrah Demeli
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Somaspor
|28
|18
|8
|2
|58
|26
|62
|32
|2
|Esenler Erokspor
|28
|17
|6
|5
|53
|22
|57
|31
|3
|İçel İdmanyurdu Spor
|29
|14
|9
|6
|39
|22
|51
|17
|4
|Çarşambaspor
|28
|11
|10
|7
|37
|25
|43
|12
|5
|Çatalcaspor
|28
|11
|10
|7
|31
|26
|43
|5
|6
|Şile Yıldızspor
|29
|11
|9
|9
|37
|36
|42
|1
|7
|Isparta 32 Spor
|28
|11
|8
|9
|41
|33
|41
|8
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|37
|-3
|9
|Elazığ Karakoçan FK
|29
|8
|12
|9
|30
|33
|36
|-3
|10
|Erbaaspor
|28
|10
|5
|13
|25
|31
|35
|-6
|11
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|7
|11
|29
|29
|37
|0
|12
|Altındağspor
|28
|8
|10
|10
|24
|29
|34
|-5
|13
|Batman Petrolspor
|28
|7
|12
|9
|20
|26
|33
|-6
|14
|Cizrespor
|28
|6
|10
|12
|25
|50
|28
|-25
|15
|Arhavispor
|28
|6
|9
|13
|20
|35
|27
|-15
|16
|Gölcükspor
|28
|7
|4
|17
|20
|36
|25
|-16
|17
|Yalovaspor
|29
|3
|8
|18
|23
|50
|17
|-27
Fikstür
|04.04.2021
|Erokspor
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Şile Yıldızspor
|2-4
|Somaspor
|08.04.2021
|Altındağspor
|0-2
|Çarşambaspor
|08.04.2021
|Erbaaspor
|1-0
|Çatalcaspor
|08.04.2021
|Esenler Erokspor
|4-0
|Yalovaspor
|08.04.2021
|Isparta 32 Spor
|1-2
|Cizrespor
|08.04.2021
|Gölcükspor
|2-4
|Elazığ Belediyespor
|08.04.2021
|İçel İdmanyurdu Spor
|2-0
|Karşıyaka
|08.04.2021
|Osmaniyespor FK
|0-0
|Arhavispor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu