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2020-2021 Osmaniyespor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Osmaniyespor, Arhavi Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Osmaniyespor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Osmaniyespor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Osmaniyespor ve Arhavi Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da  30. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Arhavi Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Osmaniyespor - Arhavi Spor maçının skoru ne oldu?

Osmaniyespor, Arhavi Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
7 Ocak Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), İlkay Selçik(dördüncü Hakem)

OSMANİYESPOROsmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11
45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 17. Alper Yener, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren

Yedekler
13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 4. Gencay Erten, 10. Tolga Şahin, 25. Sırat Yeşilördek, 9. Halil İbrahim Cenik, 16. Bora Yılmaz

Teknik Sorumlu
Mustafa Sarıgül

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ARHAVİ SPORArhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11
19. İbrahim Karaca, 4. Emrah Çırak, 7. Mert Türkileri, 10. Hüseyin Terzi, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 36. Orhan Nahırcı, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Abdulkadir Özdemir, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 97. Ömer Serbest

Yedekler
99. Baran Güler, 21. Abdurrahman İlkyaz, 16. İbrahim Ak, 27. Hüseyin Yıldız, 17. Berat Vardal, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet

Teknik Sorumlu
Emrah Demeli

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Somaspor28188258266232
2Esenler Erokspor28176553225731
3İçel İdmanyurdu Spor29149639225117
4Çarşambaspor281110737254312
5Çatalcaspor28111073126435
6Şile Yıldızspor2911993736421
7Isparta 32 Spor2811894133418
8Karşıyaka2810711313437-3
9Elazığ Karakoçan FK298129303336-3
10Erbaaspor2810513253135-6
11Osmaniyespor FK28107112929370
12Altındağspor2881010242934-5
13Batman Petrolspor287129202633-6
14Cizrespor2861012255028-25
15Arhavispor286913203527-15
16Gölcükspor287417203625-16
17Yalovaspor293818235017-27

Fikstür

04.04.2021Erokspor Yalovaspor
08.04.2021Şile Yıldızspor2-4Somaspor
08.04.2021Altındağspor0-2Çarşambaspor
08.04.2021Erbaaspor1-0Çatalcaspor
08.04.2021Esenler Erokspor4-0Yalovaspor
08.04.2021Isparta 32 Spor1-2Cizrespor
08.04.2021Gölcükspor2-4Elazığ Belediyespor
08.04.2021İçel İdmanyurdu Spor2-0Karşıyaka
08.04.2021Osmaniyespor FK0-0Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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