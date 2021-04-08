2020-2021 Osmaniyespor, Arhavi Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Osmaniyespor, Arhavi Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Osmaniyespor ve Arhavi Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 3. Grup'da 30. hafta maçında Osmaniyespor sahasında Arhavi Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. 7 Ocak Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Osmaniyespor - Arhavi Spor maçının skoru ne oldu? Osmaniyespor, Arhavi Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

7 Ocak Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Osmaniyespor Arhavi Spor Maçının Hakemleri

Serhad Ürkmez(hakem), Göker Erel(1. Yardımcı Hakem), Tahir Yalçın(2. Yardımcı Hakem), İlkay Selçik(dördüncü Hakem)

Osmaniyespor

Osmaniyespor İlk 11

45. Yağızcan Akyürek, 23. Erkan Çam, 39. Tayfun Sabri Gümüşoğlu, 80. Onur Kızıltaş, 44. Tolgahan Kumbasar, 61. Soner Birinci, 18. Alpay Aldemir, 76. Bekir Can Kara, 17. Alper Yener, 30. Yavuz Koç, 66. Burak Evren



Yedekler

13. Mesut Balkan, 22. Atakan Ekiz, 4. Gencay Erten, 10. Tolga Şahin, 25. Sırat Yeşilördek, 9. Halil İbrahim Cenik, 16. Bora Yılmaz



Teknik Sorumlu

Mustafa Sarıgül



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Arhavi Spor

Arhavi Spor İlk 11

19. İbrahim Karaca, 4. Emrah Çırak, 7. Mert Türkileri, 10. Hüseyin Terzi, 11. Alperen Utku Eskiçırak, 36. Orhan Nahırcı, 41. Emrecan Yıldızhan, 88. Abdulkadir Özdemir, 53. Hakan Bozkurt, 61. Tolga Şahin, 97. Ömer Serbest



Yedekler

99. Baran Güler, 21. Abdurrahman İlkyaz, 16. İbrahim Ak, 27. Hüseyin Yıldız, 17. Berat Vardal, 55. Eyüp Can Temiz, 35. Ahmet Tamet



Teknik Sorumlu

Emrah Demeli



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Somaspor 28 18 8 2 58 26 62 32 2 Esenler Erokspor 28 17 6 5 53 22 57 31 3 İçel İdmanyurdu Spor 29 14 9 6 39 22 51 17 4 Çarşambaspor 28 11 10 7 37 25 43 12 5 Çatalcaspor 28 11 10 7 31 26 43 5 6 Şile Yıldızspor 29 11 9 9 37 36 42 1 7 Isparta 32 Spor 28 11 8 9 41 33 41 8 8 Karşıyaka 28 10 7 11 31 34 37 -3 9 Elazığ Karakoçan FK 29 8 12 9 30 33 36 -3 10 Erbaaspor 28 10 5 13 25 31 35 -6 11 Osmaniyespor FK 28 10 7 11 29 29 37 0 12 Altındağspor 28 8 10 10 24 29 34 -5 13 Batman Petrolspor 28 7 12 9 20 26 33 -6 14 Cizrespor 28 6 10 12 25 50 28 -25 15 Arhavispor 28 6 9 13 20 35 27 -15 16 Gölcükspor 28 7 4 17 20 36 25 -16 17 Yalovaspor 29 3 8 18 23 50 17 -27

Fikstür

04.04.2021 Erokspor Yalovaspor 08.04.2021 Şile Yıldızspor 2-4 Somaspor 08.04.2021 Altındağspor 0-2 Çarşambaspor 08.04.2021 Erbaaspor 1-0 Çatalcaspor 08.04.2021 Esenler Erokspor 4-0 Yalovaspor 08.04.2021 Isparta 32 Spor 1-2 Cizrespor 08.04.2021 Gölcükspor 2-4 Elazığ Belediyespor 08.04.2021 İçel İdmanyurdu Spor 2-0 Karşıyaka 08.04.2021 Osmaniyespor FK 0-0 Arhavispor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu